(P) Revelion de poveste în țara piramidelor și a faraonilor

O călătorie în țara faraonilor este de făcut măcar o dată în viață, iar dacă mergi aici în vacanța de Revelion, cu atât mai bine, prilej să surprinzi obiceiuri noi și evenimente culturale fantastice. Europa Travel îți propune un circuit de Revelion în Egipt, de 10 zile, ce beneficiază acum de tariful special de la 799 euro/persoană! Rezervă turul până la 31 iulie și primești un Bonus în valoare de 125 euro (constă în excursii opționale la Insula Gifton, Muzeul de Egiptologie, Valea Regilor), în limita locurilor disponibile.

Monumentele egiptene, mai vechi de 5000 de ani, încă sunt subiecte de dezbătut între cercetători, în timp ce peisajele atât de contradictorii te vor fascina de la prima vedere: de la plajele albe de la Marea Roșie și până la oazele pline de curmali ale Deșertului de Vest.

Cairo, orașul celor 1000 de minarete

Circuitul în Egipt, alături de Europa Travel, pornește cu vizitarea enigmaticului Cairo numit și Orașul Victoriei. Aglomerată, cu un trafic infernal și cu un ameste de arhitectură, capitala egipteană nu putea fi ratată din itinerariul tău.

Cel mai vizitat obiectiv din Cairo este Muzeul de Egiptologie – cel mai mare muzeu de acest gen din lume, unde sunt păstrate și expuse relicve vechi de mii de ani, unele dintre ele recuperate din Valea Regilor (așa cum este Mormântul Tutankamon, singurul ce a fost găsi intact). Cei mai mulți vizitatori se înghesuie să descopere sala unde este expusă magnifica Mască de Aur și Sarcofagul încrustat cu pietre prețioase ale tânărului faraon, însă mai sunt expuse colecții inestimabile de papirusuri, bijuterii antice, mumii de regi și animale, și o sumedenie de decorațiuni.

Cairo este punctul perfect de plecare spre Giza, platoul deșertic unde se află cele mai cunoscute piramide din întreaga lume. Keops (singura minune antică ce a rezistat timpului), Kefren și Mikerinos (cea mai mică dintre piramide) sunt păzite de Sfinxul fără nas, cel mai mare monument sculptat din Egipt, fiind parte din patrimoniul mondial UNESCO. Opțional poți face o excursie la Dahsure și Sakkara, turul incluzând vizite la Piramida Cocoșată, Piramida Roșie și Piramida în Trepte a lui Djoser, cea mai veche din țară.

Răsfăț la all inclusive în Hurghada

Circuitul continuă cu Hurghada, fostul sat pescăresc de pe coasta Mării Roșie, unde vei avea timp de relaxare și vei păși în Noul An în mod tradițional. Printre activitățile memorabile de care te poți bucura aici se numără scuba diving, opțional, la Insula Gifton, grădina de corali a Egiptului, și jeep-safari în deșert, cu seară petrecută într-un cort de beduini.

După relaxare pe plajele exotice ale Hurghadei, vei porni spre Aswan, de unde te îmbarci pe o feluccă cu destinația Insula lui Kitchener, navigând în jurul stâncilor Insulei Elephantine. De aici urmează o altă serie de aventuri și descoperiri arheologice, vizitând pe rând cele mai somptuoase și importante temple clădite pe malul Nilului, începând cu romanticul templu Philae, dedicat zeiței Isis.

Cele mai importante temple

Kom Ombo este cel mai neobișnuit dintre templele egiptene, datorită arhitecturii sale unice fiind împărțit în două jumătăți: o parte dedicată zeului Horus, iar cealaltă zeului Sokeb, fiind perfect simetrice, cu structuri interioare, coloane și altare perfect identice. Templul Edfu este unul dintre cele mai bine păstrate din Egipt, pe zidurile exterioare fiind vizibile numeroasele hieroglife.

În valea fertilă a Nilului se întinde grandiosul oraș Luxor, clădit pe urmele fostei Teba, fiind un muzeu în aer liber ticsit de monumente antice. Vizitează Templul Luxor, o construcție masivă împodobită de coloane impunătoare pline de inscripții și păzită de statuia gigantică a lui Ramses al II lea.

Opțional poți călători la Valea Regilor, pentru a vedea mormintele marilor faraoni egipteni, Templul Reginei Hatchepsut, dedicat singurei Femei-Faraon din istoria Egiptului. Urmează Coloșii lui Memnon – ciopliți în blocuri uriașe din granit, și inegalabilul Templul Karnak – locul unde vechii egipteni trebuiau să ajungă măcar odată în viață. Intrarea în templu este marcată de impozantele statui ale Regelui Ramses al II lea și Reginei Nefertari – fiind de altfel și singurul templu unde o regină este reprezentată la mărime egală cu cea a regelui.

de Mădălina Isar

Sursa foto: pixabay.com

Oferta Circuit Revelion Egipt – tarife de la 799 euro/persoana, 10 zile (3 nopti in Cairo, 1 noapte tren pe ruta Cairo – Aswan, 3 nopti in Hurghada – bonus: all inclusive, 3 nopti pe vas de croaziera), cazare cu mese conform programului la hotel 4*, transport avion, tururi autocar local, asistenta turistica, ghid local. *Bonus in valoare de 125 euro constand in excursii optionale la: Insula Gifton, Muzeul de Egiptologie, Valea Regilor, valabil pana la 31 Iulie in limita locurilor disponibile. Detalii pe www.europatravel.ro, call center 021-9407.