(P) Piele cu tendință alergică? Stafuri SOS pentru a-i reda tenului tău confortul de care are nevoie

Alergiile reprezintă a patra problemă de sănătate despre care oamenii caută informații, o treime din populația întregii planete confruntându-se cu reacții anormale ale sistemului imunitar, potrivit studiilor.

Fie că vorbim despre alergia la anumite alimente, la părul de animale sau la polen, în aproape 80% din cazuri este afectată și pielea, reacțiile alergice fiind de cele mai multe ori puternice, provocând prurit, roșeață sau chiar dureri.

Cum poți reda tenului tău confortul de care are nevoie? Există câteva soluții SOS care chiar dau rezultate.

1. Folosirea apei termale

Apa termală este un produs de îngrijire cu numeroase beneficii pentru tenul cu tendință alergică și nu numai. Are efecte hidratante, mineralizante și purifiante deosebite, în plus apa termală are proprietăți cicatrizante și antiinflamatoare puternice, fapt ce ajută vindecarea rapidă a leziunilor cutanate. Introducerea apei termale în rutină zilnică este un obicei foarte sănătos, indiferent de vârstă.

2. Folosirea unei creme hidratante cu o formulă foarte sigură

Folosirea unei creme hidratante este unul dintre obiceiurile de frumusețe de la care nu ar trebui să te abați sub nicio formă. Ar trebui însă să acorzi o mai mare atenție și formulei hidratante pe care o utilizezi pe tenul tău, în special dacă te confrunți cu unele probleme precum piele cu tendință alergică. Mizează pe ingrediente performante, formule sigure care să nu ridice niciun fel de risc și vei vedea rezultate în scurt timp.

3. Verificarea termenului de valabilitate pentru produsele cosmetice

Ți-am spus de nenumărate ori despre importanța verificării termenului de valabilitate a produselor cosmetice pe care le folosești. Și o vom face în continuare! A utiliza un produs cosmetic după ce termenul său de valabilitate a expirat reprezintă un risc major pentru sănătatea tenului tău. Poate conduce la diverse afecțiuni, iritații, erupții ale pielii și, crede-ne, nicio cremă nu merită acest risc.

4. Curățarea pensulelor/bureților pentru machiaj

Știm că ești pasionată de machiaj și că probabil folosești numeroase pensule sau bureței de makeup pentru realizarea unui look perfect. Dar cât de des igienizezi aceste accesorii pentru aplicarea machiajului? Nu este un aspect peste care să treci nepăsătoare deoarece acestea pot deveni în timp o sursă excelentă pentu dezvoltarea bacteriilor. Iar de aici până la afecțiuni ale tenului și alergii nu mai este, din păcate, decât un pas.

5. Soluția pentru tenul sensibil cu tendință alergică – La Roche-Posay Toleriane Ultra

La Roche-Posay, brand-ul expert dedicat oferii unei vieți mai bune pentru pielea sensibilă, vine în ajutorul celor care se confruntă cu un ten intolerant cu gama Toleriane Ultra.

Toleriane Ultra are o formulă ultra-protectoare, ce vine într-un ambalaj inovator 100% ermetic, cu tehnologie patentată. Cu o formulă minimalistă, fără alcool și parfum, crema Toleriane Ultra calmează pielea într-un minut, restaurând confortul cutanat.

Știm cât de neplăcute sunt reacțiile alergice la nivelul pielii. Toleriane Ultra conține doar ingredientele esențiale, fiind eliminat parfumul sau alcoolul. Astfel, Neurosensina reduce roșeața, pruritul și senzația de arsură, apa termală La Roche-Posay ajută la reducerea inflamației, iar untul de shea repară bariera pielii pentru a preveni alte reacții alergice. Astfel, microbiomul cutanat este reechilibrat, iar senzațiile de iritație și dinconfort sunt calmate. Pielea este intens hidratată, timp de 24 de ore.

Aceste proprietăți au fost confirmate de testele efectuate după 4 săptămâni, reducerea reactivității pielii fiind evidentă. Astfel, potrivit rezultatelor, s-au redus cu 94% senzațiile de înțepături ale pielii, cu 61% senzațiile de încălzire, cu 79% senzația de uscăciune și cu 40% senzația de „piele care ține”.