(P) Obiective pe care trebuie să le vezi în Iran!

Europa Travel te invită într-o călătorie memorabilă în Iran, profitând de reducerea de 100 euro din tariful standard de 1440 euro/persoană – plecare din 06.10, valabil pentru rezervări până la 30.08, în limita locurilor disponibile! Descoperă cele mai fascinante orașe și obiective turistice, cele mai multe dintre ele rămase mărturie din timpul dinastiei Ahemenizilor!

Simbolurile Teheranului

Sunt o mulțime de obiective pe care merită să le vizitezi în fosta Persie, iar în circuitul de 10 zile de la Europa Travel vei bifa o mare parte dintre ele. Itinerariul începe cu futuristul Pod Tabi`At, câștigător a numeroase premii pentru design și arhitectură, de unde poți capta întreaga panoramă a capitalei Teheran.

Orașul este extrem de însuflețit încă de la primele ore ale dimineții, când localnicii se îndreaptă spre Marele Bazar, un loc colorat și aromat, cu mii de magazine și tarabe unde se vând de la covoare persane la ceaiuri. Vechea reședință regală a Padișahilor, Palatul Golestan este cel mai vechi dintre monumentele orașului Teheran și face parte dintr-un complex ce include 7 palate ce funcționează astăzi ca muzee, și grădini imperiale. În Teheran mai poți vizita și Muzeul Bijuteriilor, unde este expusă cea mai mare colecție de bijuterii ale monarhilor din Evul Mediu și până în perioada contemporană.

Iran este recunoscut pentru fascinantele sale grădini persane, umbrite de arbuști și decorate cu trandafiri, iar cel mai bun exemplu în acest sens sunt Grădinile Fin din Kashan. Parcul ocupă 2 ha și a fost dezvoltat în stil geometric cu elemente specifice celor patru grădini ale paradisului descrise în Coran.

Kashan este un oraș plin de vestigii antice, motiv pentru care multe dintre monumentele sale au fost incluse în patrimoniul UNESCO. Mai poți descoperi aici Băile iraniene ale Sultanului Amir Ahmad, Moscheea Agha Bozorg cu Școala islamică, dar și casa tradițională Tabatabai, ce datează din timpul Dinastiei Qajar.

Tradiție și spiritualitate

În timpul safavizilor se considera că Isfahan reprezintă jumătate din lume, astăzi orașul încă reamintește vizitatorilor de glorioasa sa perioadă, mărturie fiind edificiile clădite în stil persan din imensa piață Naqsh-E Jahan ce face parte din UNESCO. Dintre acestea se remarcă Moscheea Regală cu domul său acoperit cu mozaicuri în nuanțe de galben și albastru, amintind de culorile „păsării paradisului”, Moscheea Sheikh Lotfollah, o adevărată operă de artă cu picturi murale și caligrafii islamice, și Palatul Regal Chehel Sotun cunoscut și ca Palatul celor 40 de coloane.

Nu poți pleca din Isfahan până nu vizitezi Masjid-e Jameh – Moscheea de Vineri, una dintre cele mai vechi din Iran, ce reprezintă o adevărată capodoperă a stilului selgiucid.

Călătoria continuă cu vizitarea Templului Zoroastrian al Focului din orașul Yazd, unde arde neîncetat așa numita „flacără a victoriei” – Atash Behrams, Moscheea Jameh cu cele mai înalte minarete din țară și Muzeul Apei, unde vei descoperi sistemul incredibil de alimentare cu apă.

Locuri ce vorbesc despre glorioasul Imperiul Persan

Considerat a fi cel mai valoros sit arheologic din Iran, Persepolis vorbește despre gloria Persiei, ruinele grandioaselor clădiri ridicate de Darius I continuă și astăzi să impresioneze vizitatorii prin detaliile arhitecturale fabuloase și coloanele din marmură ce domină orizontul. Pe drumul spre Shiraz vei mai putea vizita și ruinele de la Pasargadae, unde se află Mormântul lui Cirus cel Mare, Întemeietor al Imperiului Persan.

Shiraz este unul dintre cele mai populare orașe din Iran, unde se află Moscheea Nasir Ol Molk cunoscută pentru ferestrele impresionante din vitralii roz prin care lumina care se strecoară creează jocuri de lumini fabuloase la interior. După vizita culturală te poți relaxa în Grădina Botanică Eram, locul de inspirație al celor mai iubiți poeți persani: Hafez și Saadi.

de Mădălina Isar

