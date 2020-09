Conf. Univ. Dr. Corina Zugravu, medic primar în igiena alimentației și nutriție, membru în Comitetul Consultativ în Nutriție Herbalife

De ce este importantă alimentația pentru o inimă sănătoasă? La ce trebuie să avem grijă?

Alimentația trebuie să fie sănătoasă indiferent de sezon, iar toamna este darnică oferind o diversitate de legume și fructe, care ne asigură o dietă echilibrată. Legumele și fructele oferite de natură sunt lipsite de colesterol și grăsimi saturate, sunt bogate în fitonutrienți activi și conțin multe vitamine și minerale pentru buna funcționare a inimii. Nu trebuie să uităm fibrele, care sunt ușor de digerat. O alimentație sănătoasă înseamnă şi o inimă fericită!

Prin mici schimbări în obiceiurile alimentare și de stil de viață, putem reduce riscul de boli de inimă și accident vascular cerebral şi ne putem îmbunătăți calitatea vieții, oferind totodată un exemplu valoros celor din jurul nostru.

Cum arată o dietă echilibrată pentru o inimă sănătoasă? Ce trebuie să consumăm? Ce NU trebuie să consumăm?

Deși studiile în domeniu au oferit adesea rezultate contradictorii, ideile de bază au rămas aceleași: trebuie să fie o dietă bogată în produse naturale cât mai puțin procesate, cu multe legume, fructe, cereale integrale și leguminoase uscate.

O altă schimbare ar fi modul de prepare al alimentelor. Poșarea, prepararea la grătar, la aburi și fierberea alimentelor ne ajută să nu consumăm grăsimi nesănătoase. O metodă bună care poate înlocui prăjirea este coacerea la cuptor sau pe tablă încinsă, cum facem cu vinetele.

Iar dacă vrem o gustare sănătoasă între mese, putem să consumăm o mână de nuci, alune sau migdale, un fruct proaspăt sau fructe uscate.

Aportul excesiv de sodiu este legat de un risc crescut de tensiune arterială ridicată. Ar trebui să limităm consumul de sodiu până la 2g pe zi (sau până la 5 g de sare pe zi).

Ce fructe și legume de toamnă ne recomandați pentru sănătatea inimii?

Toate legumele și fructele, fără discriminare, sunt vedetele toamnei. Dar aș pune accentul pe ardeii grași și varza, care au o mulțime de nutrienți și foarte puține calorii. Iar vinetele și bamele au efect hipocolesterolemiant. Dintre fructe, merele sunt bogate în pectine care scad absorbția colesterolului din tubul digestiv.

Dacă vrem să contribuim cu suplimente alimentare, ce ingrediente ar trebui să conțină neapărat pentru a contribui la sănătatea inimii (tensiune arterială normală, concentrație normală de trigliceride)? Cum ne ajută ele mai exact?

Suplimentele nu pot lua locul alimentelor, ci le pot doar completa. Este important ca, pe lângă un stil de viață activ, să alegem o dietă echilibrată și suplimente cu beta-glucani, fibre speciale, care scad absorbția colesterolului ce provine atât din alimente, cât și din bilă. Chiar dacă nu se absorb, beta glucanii reușesc performanța de invidiat de a scădea și colesterolul endogen, cel produs chiar de organsimul nostru. Iar dintre cereale, ovăzul are cantitatea cea mai mare de beta-glucani.

Cu doar 25kcal pe porție, 3g de fibre și 3g de beta-glucani pe porție, Beta heart®, produs Herbalife Nutrition ce conține ingredientul cheie OatWell™ beta-glucan din ovăz (fibre solubile care apar natural în cereale) contribuie la scăderea sau menținerea nivelul de colesterol* în parametri optimi. Nu conține zaharuri sau îndulcitori artificiali și este foarte ușor de integrat în dieta zilnică. Se prepară cu apă, suc de fructe sau se poate adăuga în shake-ul preferat.

Acizii grași Omega 3 sunt și ei foarte importanți într-o dietă sănătoasă. Acizii Omega 3 cu lanț mai scurt se găsesc în semințele și uleiul de in și cânepă, în uleiul de rapiță, în semințele de chia, în unele fructe oleaginoase, iar cei cu lanț lung se găsesc în carnea de pește și în microalge. O alegere potrivită, în acest sens, este și Herbalifeline® Max, un amestec exclusiv de uleiuri de pește Omega-3 din surse sustenabile, acreditate de Friend of the Sea, care conține doi acizi grași esențiali: EPA (acid eicosapentaenoic) și DHA (acid docosahexaenoic), cu beneficii pentru inimă**, vedere*** și creier***. EPA și DHA contribuie la funcţia normală a inimii, cât și la menținerea concentrației normale de trigliceride în sânge**** și a tensiunii arteriale normale. Toate ingredientele din Herbalifeline® Max sunt încapsulate într-o capsulă de gel vegetarian.

Prin ce obiceiuri alimentare – alimentație sau suplimente nutritive – putem contribui la scăderea colesterolului din sânge?

Un organism sănătos, căruia îi sunt oferiți toți nutrienții în cantități adecvate, este un organism care se simte bine. Prin corectarea stilului de viaţă, prin alimentaţie echilibrată, prin mişcare, menţinem o greutate normală și astfel reușim scăderea colesterolului din sânge. De asemenea, prin consumul de fibre solubile de tipul beta glucanilor, fie ca supliment, fie prin intermediul cerealelor care îi conțin, prin consumul de fitosteroli (steroli care se găsesc în plante) ca și, în general, printr-o alimentație bogată în fibre vegetale se pot obține rezultate de-a dreptul spectaculoase.

*S-a demonstrat că beta-glucanul din ovăz acționează asupra scăderii colesterolului din sânge. Colesterolul cu valoare ridicată este un factor de risc în dezvoltarea bolilorcoronariene. Beta-glucanii contribuie la menținerea colesterolului în limite normale. Efectele benefice sunt obţinute prin consumul unei doze zilnice de 3 g de beta-glucan din ovăz. Boala coronariană are multipli factori de risc, iar modificarea unuia dintre acești factori de risc poate avea sau nu un efect benefic.

**Efectul benefic se obține în condițiile unui consum zilnic de 250 mg de EPA și DHA

***Efectul benefic se obține în condițiile unui consum zilnic de 250 mg de DHA

****Efectul benefic se obține în condițiile unui consum zilnic de 2g de EPA și DHA