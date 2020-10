Știm cu toții cum frumusețea coreeană a schimbat modul în care întreaga lume se raportează la îngrijirea pielii, depășind machiajul în tendințele de căutari pe internet din întreaga lume (double cleansing ți-a intrat deja în obicei nu-i așa?). Pe măsură ce anul 2020 se apropie de sfârșit, ne pregătim să intrăm într-o nouă eră mai experimentați în îngrijirea pielii, mai puțin concentrați pe machiaj și cu o listă de așteptări cu privire la produsele de îngrijire a pielii pe care le folosim, care ar speria chiar și pe Moș Crăciun. Și este perfect în regulă!

Mai mult înseamnă mai bine, mai ales atunci când vorbim despre pielea noastră și este absolut ok să ne dorim un rezultat mai bun, mai rapid și într-un buget acceptabil. Vestea bună este că toate acestea sunt realizabile cu ajutorul unor mici secrete extrase de FOREO din industria profesională de frumusețe. Aruncă o privire mai atentă asupra gamei tale de produse de îngrijire a pielii – it is time to level up!

Tratamentele SPA și cele efectuate la salonul de înfrumusețare sunt eficiente, dar nu doar datorită produselor pe care le folosesc, ci mai ales a modului în care le folosesc pe pielea ta. Tratamentul profesional înseamnă în 99% din timp dispozitive performante care ajută ca toți acei nutrienți din seruri, măști și creme să ajungă cât mai adânc în straturile profunde ale pielii. De asemenea, aparatura profesională garantează că acești nutrienți rămân fixați în piele o perioadă mai lungă pentru a-ți menține tenul mai sănătos și mai tânăr pentru mai mult timp.

Dar în momentul în care ajungi acasă, folosind exact aceleași produse profesionale de la salon sau cheltuind și mai mult pe mărci care promit o piele mai frumoasă, rezultatele continuă să nu îndeplinească așteptările? Pregătește-te pentru o revoluție!

Este momentul să faci cunoștință cu infused skincare – o rutină simplă care va aduce rezultatele oricărui produs de îngrijire a pielii la un nivel profesional începând de astăzi. Toate astea la tine acasă! Dispozitivul FOREO UFO 2 este conceput pentru a infuza mai adânc în piele cele mai bune ingrediente și substanțe nutritive din măști și alte produse de îngrijire a pielii, îmbunătățindu-le eficacitatea și oferind rezultate mai bune, la fel ca cele de la salon sau la spa.

FOREO UFO 2 îmbunătățește rezultatele serumurilor, măștilor și uleiurilor prin căldură, crioterapie și pulsații T-sonic. Căldura înmoaie și pregătește pielea pentru a infuza ingredientele de îngrijire mai adânc în piele, cu o rată de absorbție mai bună (în mod normal, prin simpla aplicare cu degetele, aproximativ 40% din produs se evaporă sau rămâne în partea superioară a epidermei neajungând în straturile importante ale tenului).

Pulsațiile T-Sonic revigorează țesutul muscular al pielii transformând fiecare tratament într-un antrenament care menține la distanță apariția ridurilor și lipsa de fermitate. Tratamentul suplimentar cu lumină LED vizează detalii specifice ale pielii în funcție de tipul de ten, pentru a vindeca și a restabili o strălucire sănătoasă.

Odată ce ai integrat cu succes UFO 2 în rutina ta zilnică de frumusețe, produsele pe care le utilizezi își vor dezvălui adevăratul lor potențial:

Imediat – serul vă va hidrata și hrăni pielea; măștile vor funcționa pentru a-ți oferi un ten strălucitor.

După o săptămână: cremele, uleiurile și bazele de machiaj vor fi mult mai ușor absorbite de piele, lăsând un finish moale și mătăsos, astfel încât să poți arăta excelent fără a fi nevoie să aplici machiaj sub masca de protecție.

În 28 de zile: după un ciclu complet de reînnoire naturală a pielii, tratamentele vizate pentru acnee, pete și rozacee vor avea rezultate mai bune. Maskne (iritația cauzată de purtarea unei măști de protecție) va fi împiedicată să mai revină vreodată pe chipul tău.

Integrează începând de astazi dispozitivul tău FOREO UFO 2 cu restul produselor de îngrijire și bucură-te de rezultate! Descopera-l pe www.foreo.com