(P) Maroc, țara poveștilor orientale

Pornește spre tărâmuri orientale, într-un tur de 8 zile, din însoritul oraș spaniol Algeciras, traversând Strâmtoarea Gibraltarului până în Tanger. Circuitul în Spania și Maroc beneficiază acum de o reducere de 25% din tariful standard de 765 euro/persoană, valabilă pentru rezervări până la 14 octombrie, în limita locurilor disponibile!

Dacă ești dornic să experiementezi tot ce înseamnă viață marocană, circuitul propus de Europa Travel reprezintă oportunitatea perfectă de a putea pătrunde în această țară fascinantă.

Rabat, tradiție, cultură și atmosferă cosmopolită

Vizitează capitala Rabat cu amestecul său halucinant de culturi, unde se îmbină tradițiile Continentului Negru cu cele ale Orientului și influențele Occidentului. Întregul oraș este traversat de bulevarde largi înțesate de palmieri, amintind de perioada protectoratului francez. Simbolul locului este Mausoleul Mohammed al V lea, locul de odihnă al regelui marocan alături de fii săi, un edificiu grandios plin de mozaicuri fine ce se găsește în imediata apropiere a Turnului Hassan, ce trebuia să fie parte dintr-o moschee care nu a fost terminată.

Pe urmele filmului Casablanca…

Chiar dacă probabil l-ai admirat în filmul omonim cu Humphrey Bogart și Ingrid Bergman, Casablanca nu este deloc asemeni celui prezentat în celebra producție de dragoste. Capitala imperială este cel mai libertin și cosmopolit oraș din Maroc, pe care îți este mai mare dragul să-l bați la pas trecând prin Medina Antică până la Promenada La Corniche, și bifând pe rând atracții precum Moscheea Hassan II, cea mai mare din țară cu cel mai înalt minaret din lume, Piața Mahomed al V lea, Caredrala Sacre Coure sau Biserica Notre Dame de Lourdes.

Roz și albastru de Marrakech

Cel mai popular și încântător oraș marocan este Marrakech, care uimește călătorul prin al său amestec arhitectural între stilurile medieval, islamic și modern având puternice influențe franceze, de la care și-a primit supranumele de Orașul Roz al Marocului. Aici se află și populara Medină Antică cu Piața Jemaa el Fnaa, un loc haotic în aparență, un furnicar de arome, culori și oameni, unde poți să-ți petreci chiar și o zi întreagă și tot îți mai rămând lucruri de văzut.

Centrul orașului este dominat de Moscheea Koutoubia, cu minaretul său înalt de 80 m, punct din care te poți îndrepta spre Jardin Majorelle, cea mai frumoasă grădină marocană, fondată de pictorul francez Jacques Majorelle care a realizat un pigment special pentru a decora acest loc: albastru de Majorelle.

Tradiții berbere

Capitala religioasă și tradițională, Fez este cel mai bun loc unde poți lua contact cu obiceiurile berbere. Orașul adăpostește cea mai mare Medină Antică încă locuită din lume, dar și cea mai veche universitate, Moscheea Quarouiyen. În inima cetății Fes el Bali se află Minaretul Medersa Bou Inania și Palatul Regal Dar El Makhzen, care din păcate nu este deschis publicului pentru vizitare.

Opțional, în circuitul de la Europa Travel te vei aventura în deșert, pornind din orașul roșiatic Ouarzazate, renumit pentru așezările fortificate Taourirt și Tifoultout ce fac parte din UNESCO. Dar vei putea descoperi și Gibraltar, mica colonie britanică aflată la confluența dintre Mediterană și Oceanul Atlantic, zonă ce desparte practic Spania de Maroc.

de Mădălina Isar

Sursa foto: pixabay.com

Oferta Circuit Spania-Maroc-Gibraltar – tarif: 573 euro/persoana + 179 euro servicii la sol, 8 zile (2 nopti in Algeciras, 1 noapte in Casablanca, 2 nopti in Marrakesh, 2 nopti in Fez) cazare cu mic dejun la hoteluri de 3*-4*, transport avion, ghid local, asistenta turistica. *Reducere 25% din tariful standard de 765 euro, valabila pana la 16.10, in limita locurilor disponibile! Detalii pe www.europatravel.ro, call center 021-9407.