(P) MARIA NILA – POTI SA ARATI BINE CU O CONSTIINTA IMPACATA

Maria Nila nu este un brand de frumusete tipic. Produsele noastre 100% vegane si compensate din punct de vedere climatic sunt dezvoltate prin dragoste fata de animale si fata de planeta.

Misiunea MARIA NILA este sa asigure crearea unor produse de frumusete ecologice, durabile, intr-un mod profesional, costient si jucaus! Toate produsele MARIA NILA sunt certificate 100% vegane si lipsite de testari pe animale. Fiecare ambalaj are trei certificate, cu simboluri diferite: Leaping Bunny, Peta si The Vegan Society.

Produsele marcate cu afirmatii precum “Nu a fost testat pe animale” sau “Impotriva testarii pe animale” nu garanteaza neaparat lipsa violentei asupra animalelor, asa ca este important sa verifici aceste simboluri, daca esti in cautarea unor brand-uri vegane, lipsite complet de cruzime fata de animale.

MARIA NILA sustine fundatia The Perfect World Foundation, o organizatie non-profit independenta, fondata in 2010, ce are ca scop atragerea atentiei asupra proiectelor de conservare a naturii si animalelor. MARIA NILA a reusit sa doneze mai mult de 400.000 de coroane suedeze pentru a ajuta la salvarea extinctiei elefantilor din intreaga lume, imbunatatirea conditiei oceanelor mondiale si protejarea animalelor salbatice din Africa.

MARIA NILA lucreaza cu Plan Vivo pentru a se asigura ca toate produsele sale sunt compensate din punct de vedere climatic. Parteneriatul cu Plan Vivo le asigura fermierilor din Nicaragua suport financiar sa replanteze paduri pe teritoriul lor; astfel, ajuta fermierii locali la nivel individual, iar in plus le ofera naturii si mediului o ocazie propice sa se refaca.

Campania #ichoosefriendlly a debutat printr-o inspiratie venita din partea oamenilor de a lua decizii mai ‘prietenoase cu natura’. Noi ne dorim ca oamenii sa faca alegeri mai constiente cand este vorba de achizitionarea unui produs de beauty si sa se gandeasca cum pot impacta pozitiv lumea in care traiesc.

Video-ul campaniei a fost creat in parteneriat cu organizatii din Africa de Sud: “Elephants Alive”, unitatea anti-braconaj “The Black Mamba” si programul educational de mediu “Bush Babies”. Obiectivul lor este sa protejeze rezervatiile naturale, sa ofere informatii oamenilor despre importanta naturii si animalelor salbatice si sa asigure supravietuirea animalelor si a locuitorilor din zona.

In momentul in care cumperi produsele noastre, contribui automat la plantarea unor copaci noi in lume! Nu numai ca am ales sa lansam produse 100% vegane, ci si sa plantam copaci ca modalitate de a compensa climatic ambalajul nostru.

Produsele Maria Nila sunt disponibile in profihairshop Romania si online pe www.profihairshop.ro si www.marianila.com