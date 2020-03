Până la ce vârstă pot face copii? Cum se schimbă sarcina și nașterea odată cu vârsta? Ce pot face pentru a mă asigura că eu și copilul meu vom fi sănătoși? Sunt întrebări pe care și le pune orice femeie în ziua de azi. Doctorul Emel Nuraltay, unul dintre cei mai faimoși medici obstetricieni din țară și șefa secției de obstetrică – ginecologie a Spitalului Clinc Sanador, are răspunsurile pentru tine.

În al cincilea episod din seria noastră dedicată sănătății femeilor, „La puterea feminin”, realizată alături de Sanador, vă propunem să ne informăm despre ce înseamnă să fii mamă după 40 de ani. Fie că e vorba de prima sarcină sau de a doua sau a treia, sarcina și nașterea după această vârstă implică anumite măsuri suplimentare, adaptate la felul în care corpul femeii se schimbă în mod natural.

Cu informații, ne ajută doamna doctor Emel Nuraltay, cea care conduce secția de obstetrică la spitalul Sanador. Urmăriți interviul în varianta video:

Până la ce vârstă pot femeile să devină mame?

Până la vârsta la care organismul le permite. Și aici mă refer la vârsta fertilă a unei femei, care, așa cum organismele fiecăreia dintre noi sunt diferite, la fel și dacă ne referim la vârsta fertilă a femeilor e vorba despre același lucru. Sunt femei care sunt fertile până la 40-45 de ani, uneori chiar mai mult.

Femeia este fertilă atât timp cât rezerva ei ovariană este funcțională.

Prin ce metode poate fi crescută fertilitatea?

O igienă sănătoasă, o alimentație corectă, o viață activă, nu sedentară, activități care să-i mențină o stare de sănătate bună, evitarea excesului ponderal.

Să le recomandăm femeilor după o anumită vârstă să folosească suplimente alimentare care să le îmbunătățească calitate ovocitelor, a lichidului folicular și, în momentul în care se hotărăsc, la o vârstă mai înaintată, să conceapă, pentru că așa le permite, știu eu, statutul social și nu numai, să apeleze negreșit înainte la un medic ginecolog, la un hematolog, eventual, pentru depistarea patologiilor care pot afecta concepția și sarcina, așa încât să-și ia toate măsurile de precauție ca, atunci când sarcina va apărea, să nu riște nimic.

Care sunt procedeele de reproducere asistată?

Fertilizare in vitro, inseminare artificială, putem apela la asta, este foarte la modă, este util, dar dacă se poate și obținem o sarcină în mod natural, de ce nu?

Ce suplimente sunt indicate, de obicei, pentru creșterea fertilității?

Acidul folic, care este indispensabil dezvoltării sistemului nervos fetal, de exemplu. Îl recomandăm inclusiv în pre-concepție. În primul trimestru, sigur, obligatoriu.

Există suplimente de tip Inozitol, Magneziu, Seleniu, care pot optimiza, de exemplu, funcția tiroidiană, cunoscut fiind faptul că o disfuncție tiroidiană poate disturba fertilitatea și evoluția normală a unei sarcini.

De asemenea, un plus de vitamine. Există din ce în ce mai frecvent în populația feminină de vârstă fertilă deficite de vitamina B12, de vitamina D, datorită modului de viață pe care-l avem, datorită condițiilor de mediu în care trăim și care, necorectate, pot pune probleme în preconcepție și după apariția sarcinii.

Care sunt riscurile unei sarcini după 40 de ani?

Expunerea prelungită a ovocitelor la factorii de mediu, și aici mă refer în principiu la poluare – poluarea generală, poluarea personală, de exemplu prin fumat sau consum de alcool – poate să afecteze calitatea ovocitului, a potenței lui de a fi fecundat. Același lucru se întâmplă și la sexul masculin, deși bărbatul, după cum știm, poate concepe până la vârste înaintate dacă are o spermatogeneză de calitate.

Nu același lucru se poate spune despre femeie, care se naște cu o rezervă ovariană, care este fixă. O mare parte din aceasta se distruge, o altă parte importantă ovulează lună de lună și se consumă și iată cum ceea ce rămâne după vârsta de 40 de ani, expus fiind la factorii de mediu, face ca fertilitatea să scadă la femeile peste 40 de ani.

De asemenea, există un grad de apariție a defectelor genetice la feții născuți din mame cu vârste peste 40 de ani. Testele genetice în cazul acesta sunt absolut obligatorii. Și recomandăm testele non-invazive care au câștigat teren foarte mult în ultimul timp, dar uneori apelăm inclusiv la amniocenteză pentru diagnosticul corect genetic, să nu avem surprize.

Pot apărea diverse riscuri hematologice sau vasculare, pentru că, odată cu vârsta și calitatea endoteliului vascular are de suferit, așadar placentația și poate vascularizația feto-placentară poate fi una mai deficitară.

Același lucru se întâmplă dacă femeia optează pentru a face al doilea sau al treilea copil după vârsta de 40 de ani. Și de aici întrebarea „Da, dar la prima și la a doua sarcină n-am avut nicio problemă, de ce acum mă confrunt, de exemplu, cu o restricție de creștere fetală?” Pentru că vorbim aici despre calitatea vaselor și a placentației șamd.

Trebuie să fim un pic mai atenți. Aparent ai zice „Păi da, dacă prima oară și a doua oară a fost bine a treia oară cu atât mai mult mă aștept la asta.” Ei bine, uneori noi, obstetricienii, suntem puși în situația de a cere investigații suplimentare și poate ceva mai frecvente decât am făcut înainte de 40 de ani.

Ce pot face femeile 40+ pentru a avea o sarcină mai ușoară?

Monitorizarea sarcinii la o femeie peste 40 de ani e o provocare. Lucrurile pot merge în regulă. Sunt situații în care, datorită unor patologii pre-existente, agravate de sarcină, monitorizarea să fie necesară a fi mai frecventă. Într-o sarcină fiziologică știm că controalele prenatale trebuie făcute o dată pe lună, în primele trimestre, pentru ca, în trimestrul al treilea, bilunar, și, sigur, în ultima parte, săptămânal.

La sarcinile la femei peste 40 de ani, monitorizarea trebuie făcută mult mai atent, atât ecografic, pentru verificarea fluxurilor sanguine, a ritmului de creștere fetal, analize de sânge care ne pot sugera diverse deficiențe sau stări care pot apărea pe parcursul sarcinii, cum e diabetul gestațional sau hipertensiunea indusă de sarcină.

Cum decurge nașterea?

Din fericire, nu avem decât două variante: ori cezariană, ori naștere naturală. De primă intenție, am spus-o și o s-o spun ori de câte ori voi fi întrebată, este nașterea pe căi naturale.

Cu toate astea, având în vedere că suntem într-o situație în care organismul trece într-o altă etapă a existenței. Inclusiv din punct de vedere al faptului că bazinul obstetrical poate fi viciat, datorită unor posturi vicioase, datorită faptului că, pe măsură ce înaintăm în vârstă, ligamentele se întăresc, nu mai există acea posibilitate de a-și mări volumul pentru a permite trecerea mobilului fetal. Să spunem că, dacă avem cea mai mică suspiciune sau cel mai mic viciu de bazin sau cea mai mică disproporție ori cea mai mică suspiciune că un travaliu nu s-ar putea întâmpla pe căi naturale, ar fi bine să apelăm la nașterea prin cezariană.

Cum a evoluat fertilitatea în societate?

A scăzut, pentru că stresul este altul, avem mult mai multe responsabilități.

La femeia peste 40 de ani, care deja are o carieră, are o familie, are o mulțime de responsabilități, sigur că și sarcina, în momentul în care devine o prioritate, este un stres.

Întâlnim din ce în ce mai frecvent primipare, adică femei care sunt la prima sarcină, și au o vârstă dacă nu peste 40 de ani, peste 35 de ani în mod frecvent. Și asta se întâmplă pentru că noi, femeile, suntem tentate să ne asigurăm o anumită calitate a vieții și o anumită siguranță înainte de a face asta. Lucru care nu se întâmpla acum 50 de ani, să spunem. În ziua de azi cauți stabilitate, vrei să ai un job, vrei să ai o anumită situație financiară atunci când te gândești să concepi pentru că ai vrea să oferi copilului un anumit standard de viață. Ei bine, uneori depășim niște limite, uneori facem ca, știu eu, să ne dorim și să nu se mai poată. În ziua de azi lucrul ăsta est interpretat ca un eșec. Dar, din fericire, apelăm și putem face asta, la metode de reproducere umană asistată. Ele funcționează, succesul este din ce în ce mai mare. Sigur, provocarea rămâne pentru noi, medicii obstetricieni, care monitorizează o sarcină la o femeie peste 40 de ani.