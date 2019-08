(P) Întâmpină Noul An într-un circuit în India!

Europa Travel te invită într-un circuit de 9 zile în India – Triunghiul de Aur, cu ocazia Anului Nou, la tariful redus cu 100 euro – 799 euro/persoană, pentru plecarea din 29.12! Rezervă călătoria până la 30.08 și primești bonus: cina festiva de Revelion și o plimbare cu elefantul la poalele dealului Aravalli, la Fortul Amber!

Multiculturală și multietnică India este o țară acaparantă unde nu ai timp să te plictisești indiferent de pasiuni. Dacă ești genul de turist spiritual aici ai posibilitatea să te retragi la o sesiune de yoga în unul din numeroasele ashram-uri, în timp ce, pasionatul de cultură și istorie găsește aici o mare varietate de obiective vechi de câteva secole.

Tur cultural în New Delhi

În turul de Revelion ai ocazia să descoperi cele trei mari orașe ce formează așa numitul Triunghi de Aur al Indiei, începând cu New Delhi, capitala cu iz britanic împărțită în bulevarde largi și grădini exotice. O vei admira în toată splendoarea trecând pe lângă sediile guvernului și președinției (Rashtrapati Bhavan și Sansad Bhavan), urmată de o vizită la templul hindus inaugurat de Gandhi: Laxmi Narayan.

Simbol al Delhi-ului britanic este Poarta Indiei – un arc triumfal ridicat în cinstea eroilor căzuți în timpul primului Război Mondial. Pătrunde în Old Delhi pentru a surprinde adevărata savoare a Indiei, unde se înalță mândru Fortul Roșu ce face parte din UNESCO și Moscheea Jama Masjid, cel mai bun exemplu de arhitectură mogulă. Pentru shopping autentic te poți pierde pe străzile strâmte ale cartierului autentic Chandni Chowk.

Locuri de explorat opțional

Europa Travel îți propune o vizită opțională spre Templul Lotus, o minune a arhitecturii contemporane și cel mai important loc de pelerinaj din țară pentru practicanții religiei bahaiste. Mai poți vedea cel mai mare complex de temple hinduse – Akshardham, înscris în Guiness World Records și Mormântul lui Humayun – zis și Mausoleul Omului Perfect, o bijuterie a arhitecturii persane. La numai 3 km distanță se află impresionantele Grădini Lodi, unele dintre cele mai vechi din Delhi, ce poartă amprenta Dinastiilor Sayyid și Lodhi.

Agra, orașul Taj Mahalului

Circuitul continuă cu Agra, un oraș-simbol al culturii indiene, unde se înalță cel mai frumos monument închinat dragostei: Taj Mahal, una dintre cele 7 noi minuni ale lumii. Povestea care a dus la realizarea acestei splendori albe din marmură este una tristă: pe patul de moarte Mumtaz Mahal, o prințesă persană și-a rugat soțul, Shah Jahan să le amintească copiilor de ea. Pentru că o iubea nespus, Împăratul Mogul a ridicat „o lacrimă pe obrazul eternității”, un mausoleu la care a lucrat cot la cot alături de cei 20 mii de muncitori, pentru 22 de ani.

Al doilea cel mai vizitat obiectiv din Agra este Fortul Roșu, un gigant din gresie roșie ce poartă semnătura Împăratului Akbar, de unde ai priveliști memorabile spre Taj Mahal.

Printre locurile înscrise pe listele patrimoniului UNESCO se află și Fatehpur Sikri – numit și „Orașul Victoriei”, realizat în timpul Imperiului Mogul pentru a fi „Capitala Ideală”. Situl adăpostește o seamă de construcții somptuoase printre care o moschee și trei palate în stil hindus, musulman și creștin, câte unul pentru fiecare dintre soțiile sale favorite.

India este țara cu cele mai multe ashramuri, moschei, biserici și temple, iar în acest circuit vei avea ocazia să descoperi câteva dintre importantele sale lăcașuri de cult. Vizitează Templul Birla, ce prezintă o alăturare inedită de elemente hinduse, fiind dedicat Mamei Universului, Zeița Lakshmi.

Fortul Amber și Jaipur

Pe drumul spre Jaipur te vei opri pentru vizitarea Fortului Amber, nu înainte de a te bucura de plimbarea cu elefantul. Complexul de palate, temple și grădini persane, este o bijuterie a stilurilor rajput și hindus, ce prezintă mozaicuri și picturi murale inspirate din natură și din mitologia indiană.

Bijuteria roz a Indiei, Jaipur este ultimul dintre orașele ce formează Triunghiul de Aur. Pornește spre centrul istoric pentru a descoperi construcțiile din marmură roz precum City Palace, un complex de palate regale construit în anul 1729 ca reședință pentru maharajahul Sawai Singh II. Tot el, pasionat de astronomie, matematică și filozofie, a realizat Observatorul Astronomic cu cel mai mare cadran solar din lume, ce adăpostește 14 instrumente de măsurat mișcarea planetelor și timpul. Cel mai cunoscut edificiu din Jaipur este Palatul Vânturilor, o bijuterie cu forma unui fagure de miere ce prezintă pe fațada sa peste 900 de ferestre mici ce permit aerului să circule, de unde și numele său.

de Mădălina Isar

Sursa foto: pixabay.com

Oferta Circuit Revelion India – tarife de la 799 euro/persoana, 9 zile (4 nopti in New Delhi, 2 nopti cazare in Jaipur, 1 noapte in Agra), cazare cu mic dejun si cina la hoteluri de 4*, transport avion, ghid local, asistenta turistica. *Reducere 100 euro din tariful standard de 899 euro. Bonus: cina festiva de revelion si plimbarea cu elefantul – valabil pana la 30.08, in limita locurilor disponibile! Detalii pe www.europatravel.ro, call center 021-9407.