Sunt multe moduri de a descoperi Dubaiul. Cu siguranță, este orașul care nu te poate plictisi niciodată! Una dintre modalitățile de a explora Dubaiul este de a vizita locațiile care merită să apară pe contul tău de Instagram. Fie că este vorba de iconicul Burj Khalifa sau de Dubai Marina, fiecare colțișor din acest oraș este pitoresc și super-fotogenic, deoarece emiratul are reputația de a fi unul dintre cele mai instagramabile orașe din lume! Aruncați o privire pe lista cu unele dintre cele mai inspirate locuri din Dubai pentru iubitorii de Instagram!

Vedere de la At the top din Burj Khalifa

Unul dintre cele mai proeminente repere din Dubai, Burj Khalifa, evident, trebuie să fie pe listă. Este vizibil de la kilometrii depărtare, dar nimic nu poate bate vederea de sus din turn. Din clădirea de 828 de metrii înălțime, puteți admira cea mai frumoasă panoramă a orașului. Turnul are 163 de etaje și două punți de observație: At-the-Top de la etajele 124 și 125 și cea mai înaltă punte de observație din lume (555 m) la etajul 148 At the Top SKY . Restaurantul At.mosphere este situat la etajul 122.

Street food instagramabil

Cu o multitudine de magazine, cafenele, restaurante, tobogane și plaje, La Mer aduce atmosfera urbano-estetică pe Instagram. Cu pereți pictați de artiști graffiti locali, acest loc este cu siguranță unul dintre cele mai instagramabile din Dubai. Pe lângă fotografii bune cu tine în prim-plan, poți obține și fotografii cu mâncare delicioasă, deoarece La Mer are mai mult de 130 de restaurante și cafenele.

Dubai Frame

Dubai Frame nu numai că ne impresionează prin arhitectura sa, dar este unic în același timp. Nu este doar o minune arhitecturală, dar deține, de asemenea, un Guinness World Records pentru cea mai mare clădire în formă de ramă.

O Aventură în deșert

Nici o vacanta în Dubai nu este completă fără o excursie în deșert. Nu numai că vei avea o zi palpitantă într-un Desert Safari , dar vei avea multe oportunități pentru niște fotografii extraordinare. Pur și simplu, nu se poate face o poză rea cu aceste dune de nisip!

Plaja Black Palace cu vedere la Burj Al Arab

Plaja Black Palace sau Plaja Al Sufouh este una dintre plajele ascunse din Dubai. Și probabil de aceea oamenilor le place să îi spună Plaja Secretă. Este o plajă frumoasă de nisip cu apă albastră cristalină, mai ales dimineața. Locul perfect pentru a vă relaxa și a vă bucura de apusul soarelui. Această plajă liniștită oferă o priveliște sublimă, cu Burj Al Arab în dreapta și Palm Jumeirah în față.

Dubai Marina seara

Cunoscut ca fiind una dintre minunile create de om, Dubai Marina este un loc perfect pentru fotografii. Are un vibe bun și uimește pe Instargam. Odată ce ai terminat cu pozele de pe uscat, vă puteți bucura de o croazieră cu Yellow Boats . În orice moment, vă puteți relaxa în cafenelele elegante de-a lungul Dubai Marina Walk și puteți admira iahturile exclusiviste care trec pe aici.

Portul Dubai Creek

Portul Dubai Creek este un cartier destul de nou în Dubai. Situat la 10 minute de Downtown Dubai, acest emblematic centru de coastă va redefini viitorul vieții în oraș. Este cu siguranță unul dintre cele mai bune locuri pentru un photoshoot, deoarece puteți obține o vedere incredibil de frumoasă la malul râului.

Atlantis The Plam

Atlantis The Palm este un resort de lux, tematic pe mitul Atlantis și oferind un acvariu impresionant. Acest hotel legendar din Dubai este situat pe insula artificială în formă de palmier, numita Palm Jumeirah. Hotelul în sine este foarte frumos în interior și în exterior, dar ce este cu adevărat special în acest loc este acvariul interior – Lost Chambers Aquarium. Este plin de pești și rechini; un loc magic, cu siguranță unul dintre cele instagramabile locuri din Dubai.

Aripile Mexico

Un loc special faăut pentru fotografii pentru Instagram; o sculptură impresionantă Aripile Mexicului, care este destul de greu de ratat. Cu Burj Khalifa în fundal, această sculptură frumoasă merită pozată dacă vă aflați în centrul orașului. Este unul dintre cele mai noi locuri din oraș si câștigă popularitate.

Madinat Jumeirah

Madinat Jumeirah este un mini-oraș arab din Dubai, care include hoteluri de cinci stele, souk-uri și hotspot-uri la malul mării. Luați-vă aparatul de fotografiat și simțul de wanderlust și îndreptați-vă catre Madinat Jumeirah. Veți găsi clădiri minunate de culoarea nisipului, căi navigabile cu Abra și palmieri, toate cu iconicul Burj Al Arab falnic în orizont.

Dubai Miracle Garden

Dubai Miracle Garden este un must pentru Instagrameri. Această grădină, care găzduiește sute de milioane de flori, este deschisă doar între mijlocul lunii Noiembrie și mijlocul lunii Mai. Este plin de instalații de flori superbe, sculpturi uriașe acoperite cu flori, tuneluri în formă de inimă și umbrele colorate. Acum, este închis temporar pentru public din cauza Covid-19.

Hatta Wadi Hub

Faceți o scurtă călătorie cu mașina în orașul montan Hatta pentru o gamă incredibilă de aventuri. Pentru vederi de neuitat – fotografii ideale pentru Instagram îndreptați-vă spre barajul Hatta din apropiere pentru a vâsli prin apele senine la bordul unui caiac. Lasă peisajele montane accidentate să fie fundalul următoarei tale aventuri, cu vederi