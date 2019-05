(P) Inceputul revolutiei ingrijirii personale

Invata cum sa te iubesti intr-o lume in care in fiecare zi creezi, te antrenezi, te concentrezi sa castigi luptele pe care le ai cu tine insati.

Frumusetea este un concept relativ si de cele mai multe ori stilul nostru de viata ne face sa uitam de lucrurile cu adevarat importante care ne fac fericiti si care pot adauga frumusete pe chipul nostru.

Cateodata trebuie sa ne amintim de lucrurile cu adevarat importante si de prioritatile noastre. In fiecare zi creezi lucruri minunate, te antrenezi pentru un corp mai sanatos, te concentrezi pe lucrurile importante pentru tine, dansezi alaturi de prietenii tai, castigi luptele pe care le ai cu tine insati, saruti cu pasiune si sarbatoresti atunci cand ai o victorie personala. Dar trebuie sa facem o pauza sa ne gandim la noi de fiecare data.

FOREO vrea sa va incurajeze sa va schimbati de la interior, sa credeti in frumusetea voastra naturala si sa aveti grija de tenul vostru in mod corespunzator. Asadar, sa ne aratam adevarata frumusete cu incredere. Invata sa te iubesti pe tine si sa oferi iubire. Dezvaluie-ti cu incredere frumusetea pentru ca esti autentica si sincera.

Brandul suedez de beauty FOREO ofera un nou standard in solutii de beauty si wellbeing, de la premiata gama de perii de curatare faciala LUNA, la inventarea unui nou mod de a aplica masti faciale cu UFO si pana la reinventarea periei de dinti odata cu ISSA. Abordarea este una indrazneata: FOREO Sweden nu doar imbunatateste design-ul ci il regandeste complet de la zero, asigurandu-se ca cele mai bune solutii nu sunt rezervate doar celor favorizati. FOREO promoveaza increderea in sine: pentru ca atunci cand te simti bine, arati bine – misiune completa!