(P) FOREO PREZINTĂ: 5 reguli esențiale de frumusețe pe care să le respecți în această vară

In luna in care cu totii ne pregatim tinutele si itineraliile pentru mare, munte, city break sau pur si simplu cateva zile de relaxare acasa, nu trebuie sa uitam faptul ca frumusetea, ca si dragostea nu ia niciodata vacanta. Ambele au nevoie de ingrijire constanta si dedicare. Pentru dragoste nu exista o reteta universal valabila a succesului, insa pentru a-ti dezvalui si mentine frumusetea este suficient sa respecti 5 reguli simple, indiferent cine esti si unde te afli in aceasta vara:

Curata zilnic tenul ca un profesionist

Gandeste-te la tenul tau ca la o bijuterie pretioasa: ambele necesta o curatare profesionala pentru a-si etala stralucirea si frumusetea naturala. In plus, oricat de mult ai investi in produse de ingrijire, acestea actioneaza la adevarata lor capacitate doar in momentul in care sunt aplicate pe o piele perfect curatata. Nu este nevoie sa te muti in cabinetul eseticienei pentru asta, ci sa te imprietenesti cu tehnologia la tine acasa – stiinta ne ofera ocazia sa fim cea mai frumoasa generatie de pana acum!

Dispozitivul de curarea faciala ultra-igienica FOREO LUNA play smart foloseste senzorii incorporati pentru o analiza rapida si eficienta a pielii, fiind capabil sa creeze o rutina de curatare adaptata pentru orice tip de ten. La fel ca toate dispozitivele de curatare din gama LUNA, materialul siliconic de calitate medicala rezista acumularii bacteriilor si este de 35 de ori mai igienic decat periile conventionale de nylon.

LUNA play smart vine intr-o gama radianta de 7 culori incitante: Pearl Pink, Aquamarine, Fuchsia, Midnight, Mint, Purple, and Sunflower Yellow si este diponibil in magazinele Douglas in luna iulie cu o reducere de 20%.

2. Exfoliaza pentru un bronz uniform

Un bronz frumos este rezultatul ingrijirii de dinainte, din timpul si de dupa expunerea la soare. Exfoliaza corpul de doua ori pe saptamana cu un gel de dus abraziv si mizeaza pentru formule delicate de exfoliere pentru ten, ce folosesc actiunea enzimelor din fructe si orez in detrimentul curatarii mecanice. Nu iti face griji, bronzul nu va disparea, ci se va intensifica.

3. Protejeaza tenul de radiatiile UV

Indicele SPF sau FPS indica de cate ori mai repede se arde pielea in lipsa utilizarii unui ecran protector. Inrosirea pielii arata pericolul de a capata eziuni, pete, riduri si certitudinea unei imbatraniri accelerate. Pentru ten este recomandat de dermatologi folosirea unei protectii de minim SPF 30. Majoritatea cremelor de fata si produselor de machiaj contin SPF, insa sunt sigure pentru utilizare doar atunci cand nu te expui direct la soare. Pentru zilele de plaja ai de ales dintr-o gama larga de lotiuni, geluri, uleiuri sau creme colorate din categoria produselor solare. Foloseste-le cu incredere si din abundenta!

4. Regenereaza

Nu exista bronzare 100% sigura si fara efecte colaterale. In momentul in care te expui razelor UVA si UVB pielea ciocolatie indica o trauma (suna destul de dur, dar acesta este adevarul). Din fericire, utilizarea cremelor de protectie si ingrijirea after sun, limiteaza efectele daunatoare ale soarelui pe pielea nostra. Dupa fiecare zi de plaja, aplica pe pielea curata o crema cu efect reparator ce hidrateaza, calmeaza si reda elasticiatea. Nu uita sa bei cat mai multa apa, pentru un efect de hidratare din interior.

5. Mai putin machiaj, mai multa stralucire

O piele frumoasa este cel mai reusit machiaj. Vacanta este momentul perfect sa renunti la machiaj (sau sa il reduci la un mascara si ruj) si sa lasi doar bronzul sa iti contureze trasaturile. Secretul sa mentii pielea suficient de hidratata este sa alegi formule usoare de demachiere si curatare ce nu usuca sau agreseaza tenul, chiar si atunci cand este mai dificil de indepartat crema de plaja

Creata de experti pentru a actiona la adevaratul potential impreuna cu periile de curatare din gama LUNA de la FOREO, Micro Foam Cleanser este activata sonic de pulsatile acestuia.

Spre desosebire de majoritatea formulelor de curatare disponibile in acest moment, Micro Foam Cleanser nu usuca pielea, contribuie la mentinerea nivelului de hidratare la nivelul epidermei si protejeaza tenul impotriva deshidratarii.

