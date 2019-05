(P) Explorează însoritul tărâm al faraonilor. Circuit de 11 zile cu 749 euro!

Pornește în deslușirea misterelor faraonilor, într-un circuit de 11 zile, alături de Europa Travel, ce beneficiază acum de tariful redus de 749 euro/persoană. În plus, dacă rezervi călătoria până la 24 mai, beneficiezi de un BONUS în valoare de 135 euro, ce constă în excursiile opționale la Alexandria, Muzeul de Egiptologie și Valea Regilor, valabil pentru plecările din 04.09, 16.10, 27.11.2019!

Prima zi a circuitului este dedicată explorării capitalei Cairo, unde vei găsi cele mai bune exemple de arhitectură islamică și medievală, în special în zona coptă unde se ridică semețe biserici romane bine păstrate. Te poți pierde pe străzile din Khan el Khallili (cel mai mare bazar din Orientul Mijlociu), să vizitezi Moscheea de Alabastru (Mohammad Ali) sau să descoperi cea mai mare colecție de artefacte din perioada faraonică din lume în cadrul Muzeului de Egiptologie. Aici este expusă și comoara celui mai tânăr faraon, Tutankhamon găsită în micul său mormânt din Valea Regilor (singurul găsit intact).

Simboluri egiptene

Continuă apoi cu descoperirea platoului Giza, unde se află cele mai cunoscute piramide din întreaga lume. Aliniate după cele trei plante ce formează așa numita Centură a lui Orion, Piramidele Keops, Kefren și Mikerinos sfiează și astăzi legile arhitecturale, fiind păzite de enigmaticul Sfinx, un monument antic cioplit într-un singur bloc de calcar.

Alte realizări arhitecturale uimitoare vei mai găsi la Dahsure și Sakkara, două zone interesante ce pot fi explorate opțional. În acest tur vei vizita Piramida Cocoșată și Piramida Roșie, monument ridicat pentru Faraonul Sneferu și considerată a treia cea mai mare piramidă egipteană. În Sakkara găsești și prima încercare de piramidă – Piramida în trepte a lui Djoser.

Cu felucca pe Nil

Se spune că nu ai descoperit cu adevărat Egiptul până nu faci o croazieră pe Nil. Te poți îmbarca pe feluccă din Aswan, pornind pe traseul Insula lui Kitchener – Insula Elephantine, unde vei vizita cel mai romantic templu egiptean: Philae, dedicat zeiței Isis.

Navighează către Templul Kom Ombo, așezat dramatic pe malul Nilului, fiind unic prin arhitectură și împărțit în două parți perfect simetrice, unde erau venerați Zeii Horus și Sobek. Renumit pentru sculpturile în piatră ce ies în relief, Templul Edfu este practic cel mai bine conservat templu din Egipt. Monumentala construcție antică, Templul Luxor nu poate fi ratată în acest circuit complex. Așezat strategic în inima orașului Luxor (considerat cel mai mare muzeu în aer liber din lume), edificiul ridicat pentru Zeul Amun are un stil asemănător Templului Karnak.

Minuni aflate aproape de vechea Theba

Opțional ai posibilitatea să pornești în explorarea malului vestic al Nilului, spre Valea Regilor, unde au fost înhumați cei mai mulți dintre faraonii Egiptului. Din păcate, toate mormintele, exceptând unul singur (cel al lui Tutankhamon), au fost prădate de hoți, iar cele mai multe dintre bogății au dispărut. Continuă turul cu vizitarea Templul Hatchepsut, singura femeie-faraon din istoria Egiptului și cu impozanții Coloși ai lui Memnon (unde peisajele sunt memorabile atât la răsărit, cât și la apus).

În ultima parte a circuitului ai ocazia unică să descoperi bogățiile Mării Roșii, în sesiuni nesfârșite de scuba diving în apele clare ale Insulei Gifton. La fel de bine, te poți relaxa pe cele mai fine nisipuri, în cocheta stațiune Hurghada ori să pornești într-o aventură de tip jeep-safari în deșert.

de Mădălina Isar

Sursa foto: pixabay.com

Circuit Egipt – tarif: 749 euro/persoana, 11 zile (3 nopti in Cairo, 1 noapte tren Cairo – Aswan, 3 nopti in Hurghada, 3 nopti croaziera) cazare cu mese conform programului, transport avion, tururi si excursii cu autocar conform programului, croaziera pe Nil, ghid local, asistenta turistica. *Bonus in valoare de 135 euro ce consta in excursii optionale la Alexandria, Muzeul de Egiptologie, Valea Regilor, valabil pana la 24 mai. Detalii pe www.europatravel.ro, call center 021-9407.