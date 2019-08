(P) Egipt – călătorie de toamnă spre ținutul faraonilor

Egiptul este definit și prin peisajele sale exotice de la Marea Roșie, unde se întind plaje albe din nisip fin, încununate de palmieri și curmali, hoteluri de lux cu all inclusive și insulițe de corali numai bune pentru practicat scuba diving.

Cairo și Aswan

Călătoria în Țara Faraonilor pornește cu explorarea capitalei Cairo, un oraș contrastant, plin de monumente și recunoscut pentru traficul său infernal. Se spune că în limba egipteană există un cuvânt care înseamnă atât Egipt, cât și Cairo, capitala fiind cunoscută și sub denumirea de „Mama Lumii”.

Dedicat moștenirii faraonilor, Muzeul de Egiptologie este locul care adună un număr impresionant de vizitatori atrași de galeriile ticsite de artefacte – peste 120.000 de exponate vechi de mii de ani. Cele mai aglomerate dintre săli sunt cele dedicate mumiilor, papirusurilor și bineînțeles, Galeriile Tutankhamon, unde este expusă comoara de neimaginat a celui mai tânăr faraon egiptean, singurul mormând de rege ce a fost descoperit intact în Valea Regilor.

Grandioasele temple de pe malurile Nilului

Mult mai liniștit și exotic în comparație cu orașul Cairo, Aswan și-a primit supranumele de „Poarta spre Africa”, fiind un important punct de plecare în croaziere pe Nil, descoperind „eternele” temple de pe malurile fluviului.

Navighează cu felucca spre Grădina Botanică de pe insula lui Kitchener, iar apoi vizitează romanticul templu dedicat zeiței Isis, Philae care a fost mutat pe o insuliță atunci când a fost construit barajul de la Aswan. La mai puțin de 50 km distanță de Aswan se înalță mândru, singurul templu construit în oglindă – Kom Ombo, dedicat celor doi zei: Sobek și Horus. Continuă cu Edfu – Templul lui Horus, unde turiștii obișnuiesc să se plimbe cu trăsura trasă de cai.

Cel mai puternic loc din Egiptul Antic pentru 5 secole, Teba este astăzi cel mai mare muzeu în aer liber din lume, fiind înconjurat de orașul modern Luxor. Milioane de vizitatori ajung în fiecare an la Templul Luxor, una dintre cele mai bogate structuri din punct de vedere al detaliilor arhitecturale, la care vei ajunge abia după ce străbați o impresionantă alee de sfincși, care la un moment dat se întindea până la Karnak.

Opțional, Europa Travel îți propune o excursie la Valea Regilor pentru a vizita mormintele faraonilor ce au trecut testul timpului. De neratat este și Templul lui Hatshepsut, ce uimește călătorul prin aura sa mistică și prin faptul că este singurul templu dedicat singurei femei-faraon din istoria Egiptului.

Escapadă cu iz exotic

Programul continuă cu câteva zile în Hurghada, fostul sat de pescari ce a devenit în aproape 20 de ani una dintre destinațiile cele mai dezvoltate de pe malul Mării Roșii, fiind un magnet pentru iubitorii de scufundări.

În încheierea circuitului vei face turul celor mai enigmatice monumente faraonice: Piramidele de pe platoul Giza – Marea Piramidă Keops, singura dintre cele 7 minuni antice ce a rezistat timpului, Kefren și Mykerinos. Ele sunt păzite de Marele Sfinx, o sculptură vastă dintr-un singur bloc de piatră. Opțional mai poți face o excursie și la Saqqara și Dahshur pentru a vizita primele piramide construite în Egipt: Piramida în trepte a lui Djoser și Piramida Curbată alături de Piramida Roșie, ambele înălțate de Sneferu.

de Mădălina Isar

