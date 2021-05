Anul acesta, brandul german Doppelherz împlinește 100 de ani! Un secol de existență, 100 de ani investiți în calitate și inovație în sănătate. Grija pentru menținerea sănătății a fost și este motivația constantă a brandului Doppelherz!

Doppelherz se bucură de o tradiție îndelungată în Germania. În cei 100 de ani ai acestei mărci de prestigiu au fost dezvoltate extrem de multe produse, în fabricarea lor scopul final fiind oferirea unui stări de bine pentru cei ce aleg Doppelherz. În ultimele decenii, gama de produse a fost îmbogățită permanent cu noi produse, iar Doppelherz a crescut și s-a poziționat ca un brand ce sprijină sănătatea unei întregi familii.

În prezent, consumatori din peste 60 de țări din întreaga lume se pot baza pe produsele de înaltă calitate de la Doppelherz. Din 2005, brandul este prezent și pe piața farmaceutică din România.

Doppelherz susține calitatea

La baza produselor Doppelherz stă o selecție riguroasă a ingredientelor, fiind aprobate de Medicines Agency of the European Food Safety Authority. Înainte ca produsele Doppelherz să ajungă pe piață, acestea trec print-un control înalt de calitate – nimic nu este lăsat la voia întâmplării. Sunt fabricate în mod responsabil și verificate în condiții stricte.

Doppelherz – un brand pentru noi toți

Doppelherz însoțește mulți oameni de-a lungul întregii vieți. Cu o gamă largă de produse, care contribuie la întărirea sistemului imunitar, susțin metabolismul energetic și performanța, activează frumusețea din interior, mențin ochii sănătoși sau întăresc sistemul cardiovascular – cei de la Doppelherz promovează o viață sănătoasă și activă la orice vârstă.

De la tablete, capsule, comprimate efervescente și până la soluții orale buvabile, plicuri cu granule orosolubile sau picături de ochi – gama Doppelherz conține produse sub diferite forme de prezentare, pentru ca cei care le aleg să găsească ceea ce li se potrivește cel mai bine. Majoritatea dintre ele sunt fără lactoză sau gluten. În prezent, în România peste 85 de produse ajung în casa a milioane de români.

Scurt istoric

Istoria mărcii Doppelherz datează încă din anul 1921, când primul produs – Doppelherz Tonic – a fost vândut și înregistrat ca marcă sub tutela Queisser Pharma Germania. Treptat, popularitatea brandului a crescut de la an la an, logo-ul cu cele două inimi devenind sinonim cu sănătatea și vitalitatea pentru milioane de oameni.

Devenit rapid un brand de succes în Germania, produsele Doppelherz au început să ajungă și în țările din Europa de Est, inclusiv în România. Începutul anului 2000 a fost un an fulminant pentru notorietatea și expansiunea produselor Doppelherz, încât compania nu mai era asimilată doar cu tonicul. Din acel moment, s-au pus pe piață produse ce conțin vitamine, minerale, oligoelemente, sau acizi grași Omega-3 care în scurt timp au ajuns preferatele clienților.

În 2005, primele 4 produse Doppelherz și-au făcut apariția pe rafturile din România alături de gama completă de produse Protefix. De atunci și până în prezent li s-au alăturat numumărate produse, printre care și Kollagen 11.000 PLUS sau Kollagen Beauty, care au devenit rapid unele dintre cele mai populare din gamă.

Produsele Doppelherz ocupă de ani de zile primele locuri în vânzările de suplimente alimentare în categoriile de produse pe baza de Omega-3, vitamine și minerale pentru articulații, memorie, sistemele muscular și nervos. Cu ocazia aniversării a 100 de ani, brandul german Doppelherz a pregătit pachete promo aniversare la cele mai bine vândute produse de-a lungul timpului, ce vor fi disponibile în farmaciile din întreaga țară începând cu luna mai!

Doppelherz

De la inimă la inimă, pentru toată viața!