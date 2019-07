(P) Distracție la superlativ în Nisipurile de Aur!

Cu toate astea, Nisipurile de Aur este o stațiune frecventată chiar și de către familiile cu copii, aici regăsindu-se numeroase resorturi ce dispun de parcuri acvatice și de zone amenajate pentru cei mici, cu animatori. Europa Travel a pregătit Oferte Speciale la vacanțele în Nisipurile de Aur ce beneficiază acum de reduceri de până la 20% pentru sejururile individuale efectuate în perioada 06.07-09.09, la tarife accesibile de la 19 euro/persoană/noapte!

Stațiunea care nu doarme niciodată!

Iubitorii de soare şi de party-uri memorabile vin în Nisipurile de Aur pentru a se bucura de plajă și de cluburile moderne, unde pot testa atmosfera vibrantă unică în această parte a Europei. Odată cu lăsarea serii, stațiunea se transformă într-un magnet pentru tinerii dornici să danseze sub clar de lună până la ivirea zorilor.

Sunt o mulțime de club-uri și pub-uri înșirate elegant pe faleză și în centrul stațiunii: Arrogance Music Factory, Club Admiral, Malibu sau Masai sunt doar câteva dintre localurile unde se organizează petreceri tematice, o vară întreagă, seară de seară.

Nisipurile de Aur este o destinație preferată chiar și pentru shopping în vacanță. În zilele de weekend, mica urbe găzduiește câteva piețe tradiționale, unele sunt cu produse bulgărești, de unde-ți poți cumpăra cosmetice cu apă de trandafir sau lapte de capră, haine sau obiecte de decor. Dar mai sunt și micile bazaruri ale comercianților artizanali de unde poți achiziționa obiecte de artă, de epocă sau lucrate manual.

Distracție pe tobogane pentru toată familia!

Vrei să îți testezi limitele adrenalinei și să te distrezi la cote maxime? O variantă perfectă poate fi o zi petrecută la Parcul acvatic Aquapolis, unul dintre cele mai mari din Bulgaria, aflat în vestul stațiunii, fix în mijlocul unei păduri.

Parcul este dezvoltat după tematică mediteraneană și împărțit în: aria dedicată copiilor, zona adulților și extrem park. Ultima este alcătuită dintr-o mare varietate de tobogane care te amețesc cât ai clipi, aruncându-te în piscine cu valuri sau în lagune leneșe. Wild River, Niagara, Gaura Neagră, Slalom, Aqua Tube sau Kamikaze sunt doar câteva dintre toboganele pe care te poți aventura în Parcul Aquapolis.

Dacă te plictisești de stat la plajă și de atracțiile din Nisipurile de Aur, poți porni în excursii spre Nessebar, Varna, Balcic sau Cap Kaliakra, opțional alături de Europa Travel.

de Mădălina Isar

Sursa foto: flickr.com

