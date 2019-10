(P) Din Spania în Maroc, traversând Strâmtoarea Gibraltar

Europa Travel te invită să descoperi Spania și Maroc, două culturi fabuloase, într-un singur circuit de 8 zile de toamnă, la tariful tentant de la 573 euro/persoană, cu plecare din 24.11, în limita locurilor disponibile!

Spania și Gibraltar

Călătoria cu iz berber începe din Algeciras, cel mai însorit oraș spaniol și principalul port spre Gibraltar, mica enclavă britanică remarcabilă prin Stânca lui Hercule, ce desparte Mediterana de Atlantic. Traversează strâmtoarea spre Tanger, primul dintre orașele marocane care te va cuceri prin peisajele fascinante spre coasta Andaluziei, dar și prin eleganța clădirilor albe cu puternice influențe maure și spaniole.

Tradiții berbere și influențe franceze

Rabat este una dintre cele mai cosmopolite capitale din Africa de Nord, un oraș care contrastează foarte mult cu tot ceea ce vei găsi în Fez sau Casablanca, spre exemplu. Cu o istorie lungă, dar o atmosferă vibrantă, Rabat este locul unde vei face rapid trecerea de la tradiție la modernitate, într-o succesiune de culori, arome, sunete și peisaje.

Așezat idilic aproape de Oceanul Atlantic, orașul se mândrește și cu o serie de obiective de patrimoniu național, dintre care se identifică Oudaias Kasbah, vechea cetate regală cu ziduri galbene, palate elegante și străzi înguste. Aici se află și cea mai veche moschee din oraș, ce datează din anul 1150. Nu poți pleca din Rabat până nu vezi Turnul Hassan, opera lui Yacoub al-Mansour care avea o viziune grandioasă de a ridica aici cea mai mare moschee, iar minaretul este singurul ce a fost ridicat din planul propus.

Principala poartă de intrare în Maroc, Casablanca este un oraș cu puternice influențe franceze și arome marocane, o forță industrială și de comerț, un loc extrem de zgomotos însă cu un farmec aparte, pe care nu ai cum să-l ratezi. Pe malul Oceanului Atlantic, construită pe o parte de apă și una de pământ se află Moscheea Hassan al II lea, una dintre puținele moschei deschise non-musulmanilor, cea mai mare ca mărime din Maroc și cu cel mai mare minaret din lume. La mică distanță de moschee se întinde La Corniche, promenada vibrantă întinsă de-a lungul mării, unde poți evada puțin din atmosfera tradițională a orașului.

Marrakech este unul dintre orașele de top ale Africii de Nord. Are un farmec oriental inconfundabil datorat îndeosebi Medinei Antice cu Piața Jemaa el Fna, unde spectacolul străzii te acaparează rapid. Îmblânzitori de cobre și vaci tămăduitoare, înghițitori de foc și dansatoare din buric, vânzători ambulanți de produse din piele sau eșarfe, tarabe improvizate de unde mirosul intens de miel te copleșește, ceainării și cântăreți beduini, pe toți îi vei găsi în imensa piață Jemaa.

Eleganta capitală imperială găzduiește o seamă de palate marocane fabuloase precum El Bahi Palace, moschee impresionante așa cum este Koutoubia, dar și grădini exotice sau plantații dese de măslini.

Aventuri în deșert

Punctul culminant al circuitului este aventura marocană spre inima Saharei, pornind spre Ouarzazate, orașul din nisip de dincolo de Munții Atlas, unde vei surprinde cu adevărat ce înseamnă viața tradițională marocană. Aici vei putea sta într-un riad, te vei bucura de o plimbare pe cămilă pe dunele de nisip ale deșertului și vei vizita așezările fortificate din piatră Taourirt și Tifoultout.

După ce ai luat contact cu tot ce înseamnă obiceiuri berbere îți mai rămâne de explorat Fez, capitala spirituală a Marocului, un oraș cu alură mistică, dominat de minaretele mozaicate ale numeroaselor moschei aflate în cea mai mare medină antică încă locuită – Fes el Bali.

În inima orașului se află Palatul Regal Dar El Makhzen, care nu este deschis publicului pentru vizitare, dar care impresionează prin stilul său unic. Un alt exemplu de arhitectură fină este Moscheea Karaouine care găzduiește cea mai veche universitate din lume încă în activitate, ce face parte din UNESCO.

