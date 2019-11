(P) Descoperă Rusia în timpul festivalului Beliye Nochi!

Vizitează monumente de patrimoniu mondial din Moscova și Sankt Petersburg, în timpul înserărilor prelungite și bucură-te de tot ceea ce înseamnă atmosferă rusească la început de vară, într-un circuit memorabil alături de Europa Travel! Rezervă acum călătoria de 8 zile la tariful de la 799 euro/persoană, redus cu 15% – ofertă valabilă până la 08.11 în limita locurilor disponibile!

Monumente de top din Moscova

Când spui Moscova te gândești inevitabil la putere, opulență și atmosfera descrisă de marii scriitori ruși. Capitala Rusiei este impresionantă din toate punctele de vedere, începând cu monumentele sale de patrimoniu, gastronomie și pănă la spectacolele de balet sau operă …

Inima orașului este Piața Roșie ce face parte din patrimoniul UNESCO încă din 2004, fiind una dintre cele mai mari din lume. Aici vei găsi cele mai de seamă edificii rusești începând cu zidurile nesfârșite ale Kremlinului și până la Catedrala Sfântului Vasile ce se remarcă prin domurile sale colorate, în formă de bulb de ceapă. Imediat de cum pătrunzi în fortăreața Kremlinului te vei simți ca fiind parte din romanele lui Lev Tolstoi, trecând pe lângă catedrale, palate, turnulețe și grădini luxuriante.

Fă slalom între muzee, Moscova găzduiește unele dintre cele mai prestigioase centre culturale din lume. Dintre acestea nu rata Galeria Tretyakov, unde sunt expuse cele mai multe opere de artă rusească, Teatrul istoric Balsoi, cele 140 de stații decorate cu mozaicuri unice ale Metroului (considerat unul dintre cele mai mari muzee subterane din lume), dar și Muzeul Puskin, cel mai mare muzeu de arte frumoase din Europa.

Sankt Petersburg, amurg ce durează până în zorii zilei!

Dezvoltat pe o rețea întortocheată de canale de-a lungul cărora se întind palate neo-clasice și baroce, Sankt Petersburg este unul dintre cele mai frumoase orașe din lume. Din mai și până în iunie, capitala culturală a Rusiei este vizitată de peste 8 milioane de turiști străini captivați de intrigantul fenomen al Nopților Albe. Evenimentul înserărilor prelungite este posibil datorită poziției orașului, foarte aproape de Cercul Polar, moment când vei surprinde cea mai romantică atmosferă ce învăluie întregul ținut în nuanțe roșiatice până dimineața devreme.

Pe toată perioada Festivalului Beliye Nochi au loc numeroase spectacole de muzică sau artă, rulează filme în aer liber, focuri de artificii fabuloase și au loc târguri tradiționale deschise toată noapte. Tot acum te poți plimba pe malul râului Neva, moment oportun să observi cum se ridică cele 9 poduri basculante, în lumina caldă a nopților albe.

Orașul personalițăților Dostoievski, Aleksandr Beleaev, poetul Konstantin Fofanov, cântărețul Viktor Țoi sau compozitorul-pianist Mili Balakirev, Sankt Petersburg este cultural, boem și plin de monumente imperiale.

Plimbă-te în Piața Dvortsovaya Pi, marcată prin Coloana lui Alexandru (cea mai mare și grea construcție de granit roșu din lume) și pășește pe urmele vechilor țari vizitând Palatul de Iarnă, o splendoare barocă din marmură și granit alb cu verde, și 1500 de saloane decorate opulent în stil rococo. În incinta palatului funcționează astăzi prestigiosul Muzeu Ermitaje, unul dintre cele mai mari muzee de istorie și artă din lume.

O altă emblemă a Sankt Petersburgului este Fortăreața Sf. Petru și Pavel, construită la comanda țarului Petru cel Mare pe insula Hare, pentru a proteja orașul de atacurile suedeze. Nu pleca din „Veneția Nordului” până nu vizitezi Complexul de Palate Petrodvorets, loc adesea comparat cu Palatul și grădinile Versailles, ce cuprinde 30 de clădiri imperiale, parcuri și grădini amenajate în stil francez, monument ce face parte din patrimoniul mondial UNESCO.

Opțional, Europa Travel îți propune o excursie la Serghiev Posad, unde se află Mănăstirea Sfinta Treime – important centru de pelerinaj din Rusia, și în orașul Puskin, cunoscut în toată lumea pentru rafinatul Palat al Ecaterinei cu a sa Cameră de Chihlimbar, una dintre minunile lumii.

de Mădălina Isar

Sursa foto: pixabay.com

