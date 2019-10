(P) Descoperă perla Africii de Nord!

Dacă ești dornic să pătrunzi în lumea magică a Orientului, o bună alegere poate fi o vacanță în Maroc alături de Europa Travel. Turoperatorul îți propune un circuit de 8 zile între Europa și Africa, pornind din însoritul orășel spaniol Algeciras. Profită de Ofertele Spooky de Halloween și plătești de la 535 euro/persoană pentru plecare din 24.11, valabil pentru rezervări în perioada 30.10-01.11 în limita locurilor disponibile!

Traversează Strâmtoarea Gibraltar, iar dacă îți dorești poți chiar vizita mica colonie britanică unde macacii se plimbă liberi pe străzi, iar priveliștile spre Spania și Maroc sunt impresionante.

Traversează Strâmtoarea Gibraltar spre Maroc!

Poarta de intrare în Maroc este Tanger, un oraș de coastă, cochet și curat, cu puternice influențe spaniole, unde vei simți pulsul berber de cum ai pășit în souk-ul plin de culoare aflat în port. Aflat cumva la granița culturală dintre Orient și Occident, Tanger nu-ți oferă chiar cea mai bună perspectivă la ce înseamnă cu adevărat Marocul, astfel că nu vei poposi prea mult aici.

Continuă călătoria spre Rabat, o capitală elegantă împărțită în zona noua și cea veche, unde ajung atât tinerii dornici de distracție, cât și turiștii pasionați de istorie și cultură. Oudaya Kasbah este atracția principală a locului. Vechea fortăreață clădită în timpul Dinastiei Almohad adăpostește un palat, o moschee și o necropolă regală interconectate printr-un labirint de străduțe mici, întunecate ce trec și prin mijlocul caselor vopsite în alb-albastru, dându-ți impresia de labirint. Un obiectiv la fel de emblematic din Rabat este Turnul Hassan, din inima orașului, o construcție nefinalizată care ar fi trebuit să fie cea mai mare moschee din lume.

Cel mai reprezentativ oraș marocan este Marrakech, un loc învăluit într-o alură de mister, tradiție și culoare, cu palate mozaicate, moschei impunătoare și bulevarde aglomerate. Inima orașului este Medina Antică, cununoscută în toată lumea grație Jemaa el-Fnaa – piața vibrantă din patrimoniul mondial UNESCO, plină de arome, unde-ți poți experimenta arta negoțului. O adevărată oază de relaxare după mult prea aglomerata medină este Grădina Majorelle, colțul de inspirație al creatorului de modă Yves Saint Laurent.

Din itinerariul tău nu poate lipsi Casablanca, unul dintre cele mai mari centre comerciale din Africa de Nord, unde vei simți foarte bine farmecul colonial francez. Comoara locului este Moscheea Hassan II, una dintre cele mai grandioase clădiri de cult marcată prin cel mai înalt minaret din lume, ce a fost construită pe marginea Oceanului Atlantic.

O plimbare pe La Corniche este obligatorie, promenada lungă de 2 km este înțesată de localuri moderne și magazine de suveniruri, fiind un loc popular de relaxare.

Perla Marocului este Fez, cel mai vechi dintre orașele imperiale și un adevărat muzeu în aer liber. Ascunsă între ziduri galbene de piatră, Medina Fes-el Bali este cea mai mare din lume, împărțită în circa 9000 de străduțe strâmte și pline de viață, cu piețe pline de comercianți, unde vei descoperi ce înseamnă cu adevărat viața tradițională. Medina face parte din patrimoniul mondial UNESCO și este locul pe care nu trebuie să-l ratezi.

Jeep-safari in deșertul Sahara!

Dacă vrei să descoperi frumoasele tradiții berbere, un prilej excelent este excursia spre Ouarzazate, localitate la care vei ajunge abia după ce traversezi culmile magnifice ale Munților Atlas care te răsfață cu priveliști pitorești inegalabile. Poarta de Intrare în deșertul Sahara este cunoscută pentru așezările fortificate Taourirt și Tifoultout ce fac parte din UNESCO.

