(P) De la Orașul Interzis la Soldații de teracotă, în Marele Tur al Chinei

Ținutul cu cea mai veche civilizație, cea mai mare putere economică și hub al inovației, China este totuși o țară puternic ancorată în trecut și în tradiție, unde încă mii de locuitori trăiesc în peșteri exact așa cum se obișnuia în urmă cu câteva secole. Aventurează-te în Marele Tur al Chinei profitând de reducerea de 32% din tariful de 1299 euro, pregătită de Europa Travel.

Shanghai, metropola desprinsă din viitor

Marile metropole ale Chinei păstrează o mulțime de comori din perioada Dinastiilor Ming și Qing, ce ademenesc iubitorii de istorie din toate colțurile lumii. Însă mai sunt orașe care se evidențiază prin arhitectura futuristă, dezvoltarea pregnantă în IT și tehnologie și cu aerul frapant desprins din viitor. Un astfel de loc este Shanghai, o metropolă cu nu mai puțin de 20 milioane de locuitori, cu celebrele sale turnuri Oriental Pearl, Shanghai World Center și vestita Promenadă The Bund, imagini pe care le poți surprinde poate cel mai bine într-o croazieră pe râul Huangpu.

Pierde-te pe vechile străduțe ale Shanghai-ului, înțesate de clădiri tradiționale în stil shikumen ce te transpun instant într-o cu totul altă epocă și mergi la Templul de Jad a lui Buddha, unul dintre cele mai importante din China. La final, te poți relaxa într-un decor cu iz oriental în spectaculoasele Grădini Yuyuan, înțesate de iazuri cristaline.

Xian, unul dintre cele mai vechi orașe din China

Cea mai tradițională față a Chinei o vei putea surprinde în Xian, orașul fondat în urmă cu 3000 de ani, de unde a fost condusă China sub mai multe imperii. Milioane de turiști ajung în Xian pentru a călca pe urmele Împăratului unificator al Chinei, Qin Shi Huangdi care a ordonat realizarea celei mai mari Armate de Teracotă din toate timpurile, cu scopul de a-l păzi și în viața de după moarte.

Complexul este compus din circa 8000 de statui de soldați, animale, obiecte de luptă sau care, reprezentând practic cea mai mare descoperirea a secolului XX, ce face parte din patrimoniul mondial UNESCO. În Xian mai poți vizita și Pagoda Gâștii Sălbatice, una dintre cele mai importante pagode budiste din China și Templul celor 8 nemuritori, cel mai mare templu taoist din oraș. La final, plimbă-te pe lângă vechile ziduri ale orașului, construite în timpul Dinastiei Ming sub comanda Împăratului Zhu Yunzhang.

Bate la pas Capitala Pekin!

Capitala aglomerată a Chinei, Beijing se situează între tradiție și modernitate, fiind un oraș precum un furnicar cu peste 17 milioane de locuitori ce frecventează bulevardele largi în orice oră din zi sau noapte. Lor li se mai adaugă alte câteva milioane de turiști care pătrund în Orașul Interzis, locul care până în 1949 era interzis oamenilor de rând.

Aici te poți pierde printre cele 9000 de saloane ale Palatului Regal, cel mai mare palat imperial din lume, parte din UNESCO, având o istorie de peste 600 de ani. Din Orașul Interzis a fost condusă China în timpul Imperiilor Ming și Qing, iar valoarea istorică a locului este una incomensurabilă.

Continuă circuitul cu vizitarea Templului Cerului, o capodoperă arhitecturală unde împărații se strângeau pentru a aduce mulțumire cerului pentru recoltele bune, și Palatul de Vară, aflat în mijlocul celor mai mare grădini imperiale din toate timpurile.

Simbolul de drept al Chinei este Marele Zid Chinezesc, cel mai lung zid de apărare de pe glob și singura construcție despre care se spune că ar fi vizibilă de pe lună. Poți opta să descoperi una dintre cele 7 minuni noi ale lumii la pas. Mai există și varianta cu telecabina, prilej să surprinzi peisaje panoramice excelente spre Beijing și mai departe către zidurile ce șerpuiesc asemeni unei cozi de dragon. Ultima parte a circuitului îți descoperă o altă minune arhitecturală a Imperului Ming: complexul de 13 morminte ale Împăraților Ming, imediat după ce străbați Drumul Sacru, înțesat cu monoliți din marmură reprezentând diverse animale din mitologie.

de Mădălina Isar

Sursa foto: pixabay.com

