(P) De la Miley Cyrus si Meghan Markle, pana la Diane Lane si Stevie Nicks – Celebritatile Utilizeaza Ritualul Suedez de Ingrijire al tenului

– FOREO este un Brand Suedez Aprobat de Celebritati, ce Asigura o Ingrijire a Pielii la Cel Mai Inalt Nivel –

Deoarece sunt urmarite de paparazzi 24/7, iar nevoia de a arata bine in orice moment nu este usoara, celebritatile au sub maneca anumite trucuri pentru a se asigura ca nu sunt prinse in momente proaste. Cand vine vorba de aranjare – absolut orice vedeta stie ca ‘pielea frumoasa este un trend in voga’ si cel mai bun accesoriu pe care il pot avea este un ten luminos tot timpul.

Acum multumita brandului suedez bazat pe tehnologie de frumusete FOREO, celebritatile au ritualul de ingrijire al pielii pus la punct datorita periilor de curatare si a mastilor inteligente, ce apar in culisele celor mai mari prezentari de moda, spre exemplu Victoria Beckham, precum si pe rafturile din baile altor vedete de pe intreg globul.

Doar in aceasta luna, 90.5 milioane followers de pe Instagram ai lui Miley Cyrus au aflat secretul tenului ei impecabil. Se pare ca faimoasa cantareata foloseste dispozitivul iconic de curatare al tenului LUNA , pentru a da tenului un aspect fresh, curat si uniform.

Cateva zile mai tarziu, un alt dispozitiv LUNA, FOREO LUNA play plus a fost vazut in baia legendarei canterete si compozitoare Stevie Nicks din trupa Fleetwood Mac. Postarea unei fotografii cu mini dispozitivul LUNA in fata sfertului de milion de urmaritori, a aratat ca Stevie era intr-o calatorie si a optat pentru versiunea micuta a acestuia, datorita usurintei sale de transportare.

Ultimele postari frecvente de pe Instagram demonstreaza cat de mult celebritatile iubesc linia LUNA. La sfarsitul anului trecut, vesnic tanara Diane Lane a afirmat pentru New York Times, “Nu poti locui in New York fara sa stii de Tracie Martyn. Folosesc mereu Amla Purifying Cleanser, in combinatie cu dispozitivul FOREO. Iubesc FOREO pentru ca in locul unei perii abrazive, poti scoate murdaria acumulata pe parcursul zilei, cu ajutorul unor vibratii. Mi-as fi dorit sa fi fost mai blanda cu tenul meu cand aveam 20 de ani si piele grasa.”

Si nu este doar linia LUNA care entuziasmeaza celebritatile. Primul device de mascare inteligenta UFO de la FOREO si-a facut debutul anul trecut la Fashion Week, cu ajutorul Victoriei Beckham. In pozitia de partener oficial la prezentarile de moda ale Victoriei Beckham din New York si Londra de anul trecut, tratamentul tip spa de 90 de secunde a pregatit toate modelele in culise, inainte de aranjarea parului si machiaj – scotand in evidenta tenul super luminos.

Se pare ca favoritele vedetelor sunt de asemenea si ale regalitatilor, incepand cu afinitatea lui Meghan Markle fata de periuta de dinti FOREO ISSA mentionata pe blogul sau, The Tig, in care declara faptul ca instrumentul este cea mai cool si chic periuta de dinti pe care o vei folosi vreodata ’.

Inca de la bun inceput, FOREO a fost apreciat de celebritati precum Kim Kardashian si Meghan Markle asa incat este un gest natural pentru Miley, Stevie, Victoria si Diane sa se alature listei de vedete care descopera linia castigatoare de premii LUNA de la FOREO.