Industria cosmeticii evolueaza in permanenta, cercetatorii in frumusete dezvolta mereu noi formule cat mai naturale pentru produsele dedicate ingrijii pielii, fiind orientati atat catre sanatatea pielii consumatoarelor, cat si catre ocrotirea mediului inconjurator.

Mai mult, grija marilor companii importante de beauty pentru a selecta in produsele lor ingrediente active, dar care sunt si delicate cu tenul, care nu irita pielea si care nu sunt testate in nici un fel pe animale a devenit din ce in ce mai alerta.

Totodata, specialistii in dermatologie recomanda sa iti creezi (eventual cu ajutorul medicului tau) o rutina de skincare care ti se potriveste si care include produse formulate cat mai curat. O rutina corespunzatoare de ingrijire a pielii presupune in primul rand alegerea unor produse potrivite tipului tau de ten. Apoi, nu ar trebui sa ii lipseasca cateva produse-cheie pentru un skincare de baza: un demachiant bland cu pielea, o crema de zi cu FPS (factor de protectie solara), una hranitoare pentru noapte si inca unul sau maxim doua produse care vizeaza cu precizie problemele fiecarui ten (acnee, imbatranire prematura a pielii, riduri mature, pete pigmentare, deshidratare, pori mariti etc).

În acest context hai sa afli despre Distillery – noua gama de ingrijire a tenului lansata recent de AVON si al carei principal criteriu in crearea ei a fost grija pentru o frumusete curata, fara compromisuri. Concret, Distillery include produse realizate cu ingrediente naturale obtinute sustenabil, punand pe primul loc sanatatea femeilor si a mediului inconjurator, fiind testate clinic, alergologic și dermatologic.

De ce recomanda specialistii produse cosmetice vegane?

Cele cinci produse-minune din gama Distillery sunt obtinute printr-un proces special de distilare, adica ingredientele cu care sunt formulate au fost extrase in cea mai pura forma a lor, pentru a fi cat mai aproape de natura. Mai mult, acestea sunt vegane (adica nu au fost testate pe animale si nu contin nici un fel de ingredient de origine animala). Si, nu in ultimul rand, ba chiar un detaliu foarte important – intreaga gama Distillery nu contine alcool si nici parfumuri (ingrediente cu potential iritant pentru piele).

De ce este important sa te orientezi catre produse de skincare cu ingrediente cat mai pure? Pentru ca tenului tau ii trebuie o ingrijire delicata, prin care sa nu il agresezi atunci cand te demachiezi si care sa nu resimta acea senzatie de piele care „strange“. Ingredientele naturale din toate produsele gamei Distillery sunt potrivite pentru toate tipurile de ten, inclusiv tenul sensibil.

Cat conteaza ingredientele active si in concentratii optime din produsele cosmetice? Foarte mult, deoarece acestea sunt cele care lucreaza in profunzimea pielii, pentru a-i ameliora problemele si oferi solutii specifice pentru nevoile sale.

Cum aplici corect o rutina de skincare?

Demachiantul Clean Break nu lasa pielea deshidratata, datorita formulei untoase, care se topeste la contactul cu tenul si se transforma intr-o textura laptoasa. Contine ulei de caise in proportie de 69%, unt de cacao, unt de mango si extract de castraveti (ingredient faimos pentru hidratarea pielii). Foloseste-l dimineata si seara! Uleiul Purify cu 98% ingrediente naturale si concentrate are la baza ulei de jojoba, fin cu pielea si cu efect regenerant pentru ten. Foloseste-l seara, inainte de crema de noapte si/sau dimineata, inainte de crema cu FPS pentru zi! Crema de zi Shade the Day contine ingrediente deosebit de benefice pentru ten – vitamina E, 100% glicerina vegetala si trandafir distilat, cu rol in hidratare pana in profunzimea pielii. In plus, crema are SPF mineral care nu permite razele soarelui sa patrunda in piele. Crema de noapte Sleep Potion , cu cele 93% ingrediente pure de hidratare ajuta tenul sa ramana hranit pe timpul somnului. Pudra cu Vitamina C se mandreste cu o concentratie de 100% vitamina C pura. Amesteca la rutina de seara putina pudra in cateva picaturi de ulei pentru regenerare sau doua picaturi in crema ta de noapte. Vitamina C este un ingredient excelent in lupta cu petele maronii si porii dilatati.

Produsele pot fi testate la Pop-up store-ul AVON din Promenada Mall, de la etajul 1.