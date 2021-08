(P) De ce sunt importante materialele din care este confecționată îmbrăcămintea – sfaturi de la GLAMI.ro

Vara, materialele din care este confecționată îmbrăcămintea sunt cu adevărat importante. Unele materiale lasă pielea să respire și te fac să te simți mult mai bine, chiar și în timpul valurilor de căldură și zilelor caniculare. Altele te fac să te simți mai fierbinte ca niciodată și să transpiri și mai mult. Ce opțiuni sunt atât confortabile, cât și ecologice?

Haine din viscoză tip EcoVero

Țesătura EcoVero este un subtip recent de țesătură de viscoză, realizată folosind lemn din păduri cu surse sustenabile din Europa (în principal, din Austria și Germania). Aproape toate substanțele chimice utilizate în timpul producției EcoVero sunt refolosite, provocând cu 50% mai puține emisii și risipă de apă. Este o mare schimbare – dizolvarea lemnului în timp ce se produce viscoza normală este posibilă din cauza utilizării substanțelor chimice periculoase pentru lucrători și mediu, dacă sunt prelucrate și aruncate în mod necorespunzător (adesea în Asia). În plus, aproximativ 30% din viscoză este fabricată din lemn provenit din păduri pe cale de dispariție, în special în Indonezia, Brazilia și China. Acest lucru duce la distrugerea habitatelor animalelor și la încălcarea drepturilor omului din comunitățile indigene.

Piese din lyocell

Lyocell este, de obicei, fabricat din eucalipt certificat (ori mesteacăn), care crește rapid, fără irigare și practic niciun pesticid, pe terenuri care nu mai sunt potrivite pentru hrană. Producția de lyocell nu utilizează substanțe chimice toxice și 99,5% din agentul dizolvant poate fi utilizat în mod repetat. În comparație cu bumbacul, lyocell are potențialul de a folosi mai puțin de jumătate din cantitatea de apă în producție. Respirabilitatea materialului este, de asemenea, excelentă pentru planetă, deoarece nu începe să miroasă la fel de repede și poate fi spălat mai rar, economisind apă. În plus, îmbrăcămintea lyocell arată foarte bine și seamănă cu mătasea în multe aspecte – de la simț la aspect.

Articole din in

În comparație cu bumbacul, amprenta de apă a inului este mult mai mică și se folosesc mai puține pesticide pentru a crește și prelucra inul. Datorită naturii sale poroase, inul absoarbe umezeala și o eliberează în aer eficient, fiind un material perfect pentru vremea caldă. Absoarbe umezeala fără să țină bacterii, deci este antibacterian și hipoalergenic. Îmbrăcămintea din in oferă o senzație de vacanță chiar dacă o purtați în oraș. De asemenea, trebuie spălată mult mai puțin – cămășile pot fi purtate de mai multe ori, chiar și vara. Două minusuri – inul se șifonează mai repede și este puțin mai scump decât bumbacul.

5 super achiziții all-season pe care le găsiți pe www.glami.ro

Piese versatile care vor fi la modă pentru multe sezoane

O rochie midi

O rochie midi ori o fustă midi ajung până la jumătatea gambei. Rochiile midi sunt elegante primăvara, vara, toamna și poate chiar iarna. De la un look de zi, la un look de petrecere, o rochie midi nu pare niciodată deplasată. Rochia midi cu fustă plisată va fi o opțiune excelentă nu numai pentru o ținută de seară, dar poate fi purtată și cu un blazer, în cadrul unui office look. Rochiile midi bodycon vă permit să arătați sexy, fără a vă afișa prea mult. Rochiile midi cu pulover cu mâneci lungi sunt foarte confortabile în lunile mai reci. Multe opțiuni și multe motive de purtat de la sezon la sezon!

Un trenci

Trenciurile sunt piese vestimentare iconice, care pot fi văzute aproape în fiecare an pe podiumurile din întreaga lume. Mulți au uitat că această piesă de îmbrăcăminte a devenit o vedere obișnuită în Primul Război Mondial, când soldații o foloseau pentru a se proteja de ploaie și noroi. De aici și numele „trench” (“tranșee”). Hollywood-ul a adaptat apoi acest stil în filmele sale, iar trenciurile au devenit un clasic obligatoriu pentru sezonul de toamnă și primăvară. Această haină clasică a rezistat de-a lungul deceniilor și este încă văzută ca una dintre cele mai venerate și iconice articole de îmbrăcăminte inventate vreodată.

O pereche de mocasini

Mocasinii sunt o combinație excelentă de confort și eleganță. Purtați inițial de bărbați, pe coasta de est a SUA, erau și au rămas o declarație de modă care definește stilul, mai ales în cercurile sofisticate. Mocasinii Penny, numiți așa pentru că studenții obișnuiau să strecoare un bănuț sub una dintre filele orizontale din piele de pe mocasini înainte de un examen, pentru noroc, au rămas o opțiune stylish de încălțăminte pentru timpul liber. În Europa, mocasinii au devenit faimoși în anii 1950, când legendarii mocasini Gucci fabricați în Italia au catapultat acești pantofi spre faima internațională. Vedete mondiale, precum Alain Delon și Francis Ford Coppola, au făcut ca mocasinii să fie acceptați oriunde, rămânând un element esențial și definitoriu al modei inteligente, în stil clasic.



Sacouri tip blazer

Blazerele sunt esențiale pe tot parcursul anului. Skinny ori supradimensionate – alegeți orice opțiune care este mai aproape de stilul dvs. Blazerele pot fi purtate peste o rochie mini seara, pot fi purtate ca un costum cu pantaloni asortați, pentru un office look, sau peste tricotaje subțiri, cu pantaloni din denim și bijuterii din aur (ca să faceți o declarație de modă). Această piesă clasică de garderobă este aici pentru dvs., indiferent de stil, de la strălucitor și girly, la elegant ori mai avangardist.



Pantofi sport albi

Pantofii sport albi au devenit din ce în ce mai populari în ultimii doi ani; atât femeile, cât și bărbații îi poartă cu majoritatea hainelor lor acum. Și sunt o piesă incredibil de versatilă de încălțăminte confortabilă, pe care o puteți purta cu o mulțime de articole de îmbrăcăminte diferite. Îi puteți purta cu siguranță cu rochii și, de ce nu, și cu un sacou și pantaloni office. Cele mai populare modele în acest moment sunt cele vintage, de la adidas și Reebok. De asemenea, puteți explora branduri sustenabile, precum Veja și Flamingo.

