Unele familii se confrunta cu o mare problema atunci cand pleaca in concediu cu copiii, aceasta fiind reprezentata de cazare. De cele mai multe ori, pentru a economisi, parintii aleg sa introduca paturi suplimentare pentru copii in camera, chiar si atunci cand acestia nu mai sunt chiar atat de mici, astfel incat sa nu plateasca o camera in plus. Insa, confortul are mult de suferit pentru ca o camera dubla cu unul sau doua paturi suplimentare, poate deveni foarte aglomerata. Iata cele mai importante motive pentru care apartamentele in regim hotelier sunt cea mai buna optiune pentru concedii.

Ai mai mult spatiu

Spatiul este un detaliu foarte important atunci cand calatoresti cu copiii, iar daca apelezi la cazare in regim hotelier, vei reusi cu siguranta sa ai suficient loc pentru toata lumea. In plus, poti inchiria un apartament cu doua camere astfel incat sa nu va inghesuiti toti intr-o singura camera, la un pret mult mai mic decat ai plati in mod normal la o pensiune sau mai ales, la un hotel.

Ai mai multa intimitate

Chiar daca sunteti toti o familie, intimitatea este esentiala in concedii. Alegand, de exemplu, apartamente in regim hotelier Bucuresti sau in orice alt loc din tara, este mult mai simplu sa oferi copiilor o camera separata, ramanand totusi impreuna, asa cum erati si acasa. Daca ai alege camere separate la un hotel, este posibil ca cei mici sa nu se simta in siguranta si sa devina anxiosi. Astfel, cu un apartament in regim hotelier, este mult mai simplu sa ai si intimitate, dar si copiii in acelasi loc cu tine.

Un apartament in regim hotelier iti ofera mai multa siguranta

Daca alegi sa cazezi copiii in alta camera, la o pensiune sau la hotel, este posibil sa nu gasesti mai ales in plin sezon o camera langa a ta. In acest caz va fi mult mai greu sa ii tii pe cei mici sub control si sa te asiguri ca sunt mereu bine. Singura varianta este ca unul dintre parinti sa ramana cu un copil, in timp ce al doilea parinte va ramane cu celalalt copil, ceea ce nu pare a fi o varianta buna. Acesta este motivul pentru care noi recomandam de fiecare data cazarea in regim hotelier in aceasta situatie. Vei fi ca acasa, unde copiii au camera lor, dar ii poti supraveghea tot timpul.

Puteti socializa mai usor

Atunci cand calatoresti in familie, poti foarte usor sa te distrezi si sa socializezi, intr-un apartament in regim hotelier. Ai suficient spatiu si nu va fi necesar sa va inghesuiti toti in camera pentru a va juca board games sau pentru a sta la povesti.

Te asiguri ca cei mici mananca sanatos

Cu apartamentele in regim hotelier primesti un alt avantaj in mod automat si anume acela ca poti gati pentru ca ai bucatarie. In felul acesta te poti asigura ca cei mici mananca doar ce au voie si intotdeauna sanatos, fara sa mai fie necesar sa comanzi din oras.