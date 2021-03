Știm cu toții că sănătatea este cel mai de preț lucru. Încercăm să avem un stil de viață cât mai sănătos, să ne facem analize și controale anuale pentru a ști cum evoluăm și care este starea noastră generală. Atunci când intrăm în cabinetul unui doctor, primul lucru pe care îl face este să măsoare tensiunea arterială pentru a vedea câtă forță este exercitată asupra peretelui vascular.

Dacă suferiți de hipertensiunea arterială, spre exemplu, aceasta trebuie ținută sub control, iar acest lucru se poate face cu un aparat tensiune pentru că acesta poate monitoriza valorile tensiunii arteriale.

Tensiunea sistolică și diastolică

Presiunea sistolică este presiunea exercitată asupra pereților arteriali atunci când inima se contractă. Valori normale: între 100-130 Hg.

Presiunea diastolică este presiunea exercitată asupra pereților arteriali atunci când inima se relaxează între 2 contracții. Valori normale: între 65- 85 mmHg.

Cum măsurăm o tensiune arterială

Pentru ca o tensiune arterială să arate valorile corecte, este important să ținem cont de câteva lucruri pe care trebuie să le facem înainte.

faceți un repaus de 5 minute, înainte de a vă lua tensiunea arterială,

nu fumați cu cel puțin 15 minute înaintea măsurării tensiunii arteriale,

nu consumați cafea cu o oră înainte de a vă masura tensiunea arterială,

întindeți mâna pe o suprafață plană, relaxați-vă și nu strângeți pumnul în momentul măsurării tensiunii arteriale,

atunci când vă măsurați tensiunea arterială este important să nu vorbiți.

Tensiometru automat de braț UA-611 AND Medical – Japonia – aparatul este proiectat să măsoare tensiunea sistolică, diastolică și pulsul. Este ideal pentru măsurarea tensiunii la domiciliu și are capacitatea de a arăta inclusiv bătăile neregulate ale inimii.

Tensiometru digital automat cu manșetă de braț, OMRON M3, detecție aritmie, manșeta mare, model 2020- tensiometrul are un indicator LED care are rolul de a semnaliza atunci când valorile sunt mai mari decât limitele normale. Afișează, totodată, dacă manșeta este corect înfășurată pe braț. Tensiometrul are o funcție de memorare pentru doi utilizatori, atenționează dacă în timpul măsurării tensiunii v-ați mișcat și afișează dacă în timpul măsurării există tulburări de ritm cardiac.

Tensiometru mecanic de brat Little Doctor LD 91, profesional, rezistent la șocuri, stetoscop inclus – este un tensiometru profesional, folosit în clinici, cabinete și spitale, însă se pot folosi și la domiciliu. Este rezistent la șocuri și este proiectat să măsoare tensiunea conform metodei Korotkov. Tensiunea arterială este măsurată prin ascultarea tonurilor Korotkov.

