(P) Cum folosesti corect bicicleta fitness si ce greseli sa eviti in timpul antrenamentelor

Potrivit sondajelor, femeile care fac sport au o silueta foarte frumoasa, dar si mai multa incredere in sine. La femei, sportul are un efect excelent asupra psihicului. Studiile arata ca femeile se simt mai bine si mai increzatoare daca fac sport. Sportul contribuie la obtinerea unui tonus optim, dar si la buna functionare a organismului. Astfel, dupa cel putin opt ore petrecute pe scaun, la birou, este recomandat sa practici un sport sau sa incepi orele de fitness.

Fitnessul este deosebit de benefic pentru sanatate, frumusete, pentru buna functionare a creierului si pentru mentinerea tineretii.

Sanatatea se obtine cel mai bine prin miscare, care trebuie transformata intr-un mod de viata. De exemplu, exercitiile cu o bicicleta fitness ajuta atat in procesul de slabire, cat si in cel de intretinere. Cu ajutorul exercitiilor fitness se reduc riscurile de a face atac de cord, infarct, obezitate, hipertensiune, ostoporoza, diabet de tipul doi, depresie, cancer de colon sau de san.

Bicicleta fitness este aliatul perfect in lupta impotriva celulitei, a caloriilor si un factor decisiv in tonifierea muschilor corpului, in special a celor fesieri si ai picioarelor.

Bicicleta fitness tonifica mai mult de 70% din muschi si prezinta avantaje certe pentru musculatura! Bicicleta fitness este benefica pentru sistemul circulator si este recomandata in cadrul programelor de reeducare fizica sau motorie. Exercitiile fizice practicate in mod regulat cu o bicicleta fitness au avantajul de a stimula circulatia sanguina si de a fortifia inima.

Atunci cand lucrezi pe o bicicleta fitness, adica pe o bicicleta stationara este foarte important sa te asiguri ca ai stabilitate si ca aparatul este setat la nivelul corect de rezistenta. O bicicleta stabila iti permite un sprint energic, care este echivalentul unui exercitiu cardio intens.

Cum folosesti corect bicicleta fitness?

Ca sa te bucuri de antrenamente eficiente, cat si de un confort maxim, trebuie sa te asiguri ca ai montat si ajustat corect bicicleta fitness inainte sa te asezi pe sa. Apoi, dupa ce te asezi, pedaleaza de cateva ori pentru a te asigura ca genunchiul este usor flexat chiar si in pozitia cea mai indepartata a miscarii pe care pedalele o urmeaza.

Dintre cele mai frecvente greseli pe care le facem atunci cand lucram cu o bicicleta fitness, pot fi mentionate:

pozitia incorecta coloanei;

miscari prea rapide, efectuate brusc, fara incalzire prealabila;

utilizarea bicicletelor de fitness fara ca acestea sa fie reglate corespunzator;

lipsa unui program de lucru bine definit, care sa cuprinda exercitii usoare pentru inceput si intense, pe masura ce antrenamentul este mai mare.

Chiar si 15 minute pe o bicicleta fitness iti pot aduce rezultate satisfacatoare! Pentru a te bucura de rezultate pozitive si rapide, este important sa utilizam o bicicleta fitness performanta.

Astazi este mai usor ca oricand sa folosesti un aparat bun care sa asigure experiente fizice eficiente. Sport-Mag.ro iti recomanda sa alegeti o bicleta fitness adaptata nevoilor tale, incepand de la dimensiuni si stabilitate, pana la culoare, materiale si finisaj.