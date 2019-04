(P) Culoare, tradiție și spiritualitate, într-un circuit în Incredibila Indie!

Turul Indiei îți descoperă cele trei orașe importante ce formează Triunghiul de Aur și Varanasi, dar și alte locuri populare în excursii opționale, iar dacă rezervi vacanța în următoarea perioadă primești Bonus o plimbare cu elefantul.

Cele trei orașe de aur al Indiei

Se spune că toate drumurile Indiei duc spre Triunghiul de Aur, o zonă formată din cele trei mari orașe ale țării, Delhi, Jaipur și Agra, fiecare evidențiindu-se prin construcțiile din marmură pline de simbolistică, dar și prin atmosfera amestecată.

Începe descoperirea capitalei New Delhi printr-un tur panoramic ce îți va arăta câte ceva dintre simbolurile Indiei Britanice, precum bulevardele largi mărginite de clădiri guvernamentale ca Parlamentul și Palatul Prezidențial (Rashtrapati Bhawan). Bate la pas orașul vechi ca un labirint de străzi înguste, dominat de cel mai înalt minaret din cărămidă, Qutub Minar aflat pe listele patrimoniului UNESCO, aflat imediat lângă India Gate.

Părăsind aglomeratul New Delhi vei pătrunde pe tărâmurile deșertice ale Rajasthan-ului, o zonă plină de tradiție unde orașele sunt cunoscute după culori. Vizitează Jaipur (Orașul Roz) o metropolă tradițională cu un trecut glorios, unde forturile și palatele maharajahilor continuă să uimească și astăzi călătorii din toată lumea.

Construcțiile emblematice ale orașului Jaipur sunt Palatul Regal, care a fost reședința lui Sawai Singh II și Palatul Vânturilor, o splendoare arhitecturală realizată în forma unei coroane regale, datorită celor 953 de ferestre construite special pentru femeile de la curte.

Din turul orașului Jaipur nu poți rata Observatorul Astronomic, cel mai mare dintre cele cinci observatoare dezvoltate de către Sawai Singh II, maharajahul pasionat de astrologie și matematică. Vechea capitală a statului Jaipur, Fortul Amber nu putea fi ratat din turul tău, unde vei vizita superbele palate cu mozaicuri pestrițe și te vei bucura de plimbarea cu elefantul de la poalele dealului Aravallis. Scurtul popas la Fatehpur Sikri îți va arăta de ce India este considerată țara cu cele mai frumoase construcții din marmură și gresie.

Al treilea oraș ce formează Triunghiul de Aur este Agra, pe care ai posibilitatea să-l descoperi în detaliu, atras fiind de cea mai frumoasă construție a țării – Taj Mahal ”o lacrimă pe obrazul eternității”. Mausoleul a devenit simbolul dragostei trainice și face parte din topul celor 7 noi minuni ale lumii. Cele mai bune vederi panoramice spre Taj Mahal le vei capta din Fortul Agra, de pe malul râului Yamuna, unde Împăratul Shah Jahan și-a dat ultima suflare privind spre locul de odihnă al preaiubitei sale soții, Mumtaz Mahal.

Plimbare cu barca pe fluviul sacru, Gange!

India este o țară unde religia joacă un rol foarte important în viața locuitorilor, iar acest lucru îl vei observa cel mai bine odată ce ai ajuns în Varanasi, unde vacile sacre umblă libere pe străzi, iar călugării aghori meditează cu orele pe malurile fluviu sacru, Gange.

Varanasi este centrul spiritual al Indiei, unde vei găsi cele mai multe temple hinduse, altare budiste, moschei și biserici aglomerate, fapt pentru care credincioșii indieni îl consideră a fi ”Centrul Universului”.

Descoperă pe rând Templul Kashi – Vishwanath și Templul Bharat Mata Mandir, dedicat Mamei India și inaugurat de către Părintele Independenței, Gandhi. Înainte de răsărit vei putea face o plimbare cu barca pe Gange, pentru a observa ritualurile desfășurate pe marginea fluviului (ghaturile ce ard neîncetat cu trupurile budiștilor, un obicei străvechi care încheie astfel ciclul nașterii-vieții-morții-reîncarnării).

În închierea călătoriei în India, Europa Travel îți propune o excursie opțională la Akshardham, un impresionant complex de temple hinduse, o construcție monumentală din marmură și gresie roz cu detalii arhitecturale unice ce este înconjurată de grădini geometrice pline de statuete și fântâni arteziene. Continuând cu Mormântul Omului Perfect, ridicat în memoria Împăratului Mogul Humayun, ce face parte din patrimoniul UNESCO.

de Mădălina Isar

Sursa foto: pixabay.com

