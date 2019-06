(P) Comori iberice într-o călătorie culturală de 13 zile!

Circuitul cu avion, de 13 zile, în Spania și Portugalia beneficiază în această perioadă de o reducere de 99 euro din tariful standard de 899 euro/persoană, valabil până la 21 iunie – plecarea din 02.08!

Orașe cu iz regal

Turul Peninsulei Iberice pornește cu descoperirea capitalei Spaniei, Madrid – un oraș plin de viață, cu o istorie fulminantă și o cultură bogată. Simbolul orașului este Palacio Real, o capodoperă din granit, asemănător cu Versailles-ul Parisului, ce găzduiește 2000 de camere și saloane extrem de luxoase, cu pereți tapetați cu mătase, marmură și picturi. Madrid este un oraș ce respiră artă la orice pas, astfel că nu poți rata turul așa numitului Triunghi al Muzeelor, format din prestigiosul Prado, Centrul de Artă Regina Sofia și Muzeul Thyssen-Bornemisza.

Continuă în același stil cultural cu o excursie opțională la Toledo, un oraș tip cetate, cocoțat pe o colină semeță înconjurată de râul Tajo, și Segovia, un alt oraș regal cu centrul său istoric ce face parte din UNESCO. Pe drumul tău vei bifa și locuri precum Mănăstirea- Palat El Escorial și Monumentul Eroilor – Vale de los Caidos, culminând cu o oprire în Salamanca, unul dintre cele mai vechi orașe-universitare din Europa.

Locuri preferate de boemi

Gurmanzii și iubitorii vinului se vor bucura să descopere Porto. Fă o degustare din licoarea zeilor fix pe terasa de la Mosteiro da Serra do Pilar, de unde râul Duoro se vede în toată splendoarea sa. Bate la pas centrul vechiului oraș Invicta, monument UNESCO, și urcă cu funicularul din Ribeira spre colorata piață Batalha, unde vei simți cel mai bine atmosfera locală a orașului Porto.

Una dintre cele mai romantice destinații europene, Lisabona te așteaptă cu numeroase obiective turistice strâns legate de Epoca Descoperitorilor. Plimbă-te în coloratele cartiere Belem și Alfama, de unde răsună muzica fado, regăsește-te spiritual în Mănăstirea Jeronimos, vizitează Turnul Belem, bijuteria manuelină de pe marginea râului Tajo și urcă apoi la Castelul Sao Jorge, ridicat de mauri la mijlocul secolului XI.

Opțional, mai poți vizita și alte perle portugheze precum Sintra, cunoscut îndeosebi pentru coloratul Palacio da Pena, să admiri marea din cel mai vestic punct european – Cabo da Roca ori să te relaxezi pe însoritele plaje din Cascais și Estoril, două stațiuni cochete de la Oceanul Atlantic.

Circuitul continuă cu turul celei mai mari regiuni spaniole, Andaluzia unde vei vizita obiective de patrimoniu precum Moscheea Mezquita din Cordoba, Catedrala cu Mormântul lui Cristofor Columb din Sevilla sau Complexul Alhambra din Granada. Opțional poți să faci o excursie spre Gibraltar, ce include un tur în Rezervația Mimuțelor și o oprire la Balconul Europei pentru a capta cele mai bune panorame spre Strâmtoarea ce desparte Spania de Maroc.

Pentru plajă și relaxare, Europa Travel îți propune o scurtă oprire pe însorita Costa del Sol, cu boemele stațiuni Marbella și Malaga și în sălbatica Costa Brava, punct din care poți pleca și spre Barcelona, cosmopolitul oraș al marelui Gaudi.

de Mădălina Isar

Sursa foto: pixabay.com

