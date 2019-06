(P) Circuit între Europa și Africa, la tariful special de 497 euro!

Aventurează-te în circuitul de 8 zile, cu arome maure și orientale, și colecționează amintiri neprețuite alături de Europa Travel, profitând de reducerea de 35% din tariful standard de 765 euro/persoană, valabilă până la 14 iunie, în limita locurilor disponibile!

Traversează Strâmtoarea Gibraltarului!

Circuitul cu avion începe din Malaga, un oraș expresiv cu o viață de noapte trepidantă și plaje albe precum celebral La Malagueta, punct din care vei porni spre Algeciras, renumit pentru farmecul său tipic andaluz, casele albe umbrite de palmieri și vederile de excepție spre Gibraltar.

Din portul Algeciras se pleacă în croaziere spre Strâmtoarea Gibraltar, loc ce desparte Mediterana de Atlantic și Spania de Maroc. Ajuns în Tanger, primul lucru pe care îl vei observa aici va fi atmosfera – unică de altfel, fiind un amestec între Orient și Occident.

Cultură și tradiție în capitalele imperiale

Prima dintre capitalele imperiale ale Marocului este Rabat, unde te poți pierde în Oudaia Kasbah, cel mai important dintre obiectivele orașului, între zidurile cetății regăsindu-se Moscheea Kasbah, Turnul Hassan și Mausoleul lui Mohammed V. O altă perlă marocană pe care o vei putea explora alături de Europa Travel este Casablanca, altfel decât l-ai văzut în celebrul film omonim cu Ingrid Bergman și Humphrey Bogart în roluri principale.

Mai cosmopolit și agitat decât oricare alt oraș marocan, Casablanca este fermecător prin arhitectură, o combinație între stilul arăbesc, andaluz și cel francez ce poate fi observat cel mai bine în Piața Mohammed. Aici se află Palatul de Justiție, Clădirea Banque Al-Maghrib, dar și alte construcții proiectate de arhitectul Henri Prost. Nu poți rata Marea Moschee Hassan al II-lea, ridicată pe malul oceanului, Catedrala Sacre Coeur și Biserica Notre Dame de Lourdes, urmată de o plimbare relaxantă pe celebra Promenadă La Corniche.

Supranumit „Pământul lui Dumnezeu”, Marrakech este considerat unul din cele mai frumoase orașe ale lumii islamice, remarcabil prin palatele sale din piatră roz, clădite în timpul protectoratului francez, cu mozaicurile fine și băile cu modele geometrice. Ia pulsul orașului în Medina Antică și în colorata Piață Jemaa el Fnaa, locuri ce fac parte din UNESCO. În inima Orașului Roz se află Moscheea Koutoubia, mărturie a unor siluri amestecate, fiind înconjurată de frumoase grădini de trandafiri.

Aventuri în deșert

Printre experiențele memorabile pe care ți le poate oferi Marocul se numără și aventura jeep-safari în deșert, de care poți avea parte opțional de la Europa Travel.

Traversează falnicii Munți Atlas, admirând pe drumul tău peisaje pitorești memorabile și satele berberilor, trecând prin Tiz-in-Tichka (localitatea aflată la cea mai mare altitudine din Africa de Nord), cu punctul final – Ouarzazate, dincolo de care se întinde vastul Deșert Sahara. Aici vei avea ocazia să admiri cele mai frumoase peisaje deșertice, cu „valuri de nisip” scăldate de apusuri de soare, o plimbare pe cămilă, cină tradițională în jurul unui foc de tabără și dansuri berbere – sunt doar câteva dintre momentele pe care le poți experimenta aici, toate desprinse din poveștile orientale.

Ulima parte a turului marocan include opriri în fosta capitală imperială Meknes, un oraș tradițional încântător, cunoscut în lume grație Sultanului Ismail Ibn Sharif, care a ridicat aici unele dintre cele mai extravagante palate și porți monumentale. Simte atmosfera specifică locului în eleganta Piață El Hedim cu celebra sa Poartă Bab Mansour, susținută de coloanele de marmură din Volubilis.

De aici vei porni spre descoperirea capitalei religioase a Marocului, Fez, cu impresionanta Fes el Bali, protejată de UNESCO – considerată a fi cea mai mare medină antică încă locuită din lume. Între zidurile fortificate în culoarea mierii vei găsi Palatul Regal, cu ale sale porți aurii, Moscheea Quarouiyen, cea mai veche Universitate islamică din lume, Minaretul Medersa Bou Inania sau Poarta Antică Bab Boujloud.

de Mădălina Isar

Sursa foto: pixabay.com

