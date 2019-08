(P) Circuit de toamnă în Toscana cea însorită și pitorească

Alege un circuit în Italia Renașterii spre cele mai frumoase orașe din cizmă, alături de Europa Travel și plătești numai 329 euro/persoană, pentru o călătorie memorabilă cu autocarul, plecare din 17.08, în limita locurilor disponibile!

Padova și Bologna, cultură și gastronomie

Multicultural, elegant și cu o viață de noapte antrenantă, Padova își datorează renumele de oraș-universitar de prestigiu, iluștrilor Galilei, Copernic, Mantegna sau Giotto, fiind încă din cele mai vechi timpuri un oraș bogat și locuit de numeroși artiști. Aici se află prima grădină botanică: Orto Botanico, amenajată în anul 1545, astăzi sit de patrimoniu mondial UNESCO, dar și cel mai important loc de pelerinaj din regiunea Veneto: Bazilica di Santo Antonio, remarcabilă prin altarul realizat de marele Donatello.

Cel mai mare oraș din regiunea Emilia Romagna, Bologna te întâmpină cu peisaje pitorești încântătoare, fiind înconjurat de culmile Apeninilor. Datorită zidurilor fortificate din secolul al XIV lea, clădirilor din cărămidă roșie, turnurilor cu ceas și a catedralelor gotice ce împodobesc străzile pline de arcade, nu este de mirare de ce Bologna este considerat unul dintre locuri ce și-au păstrat cel mai bine caracterul medieval, exact ca în timpul Renașterii Italiene.

Peisaje pitorești unice din Toscana

Pătrunde în Toscana odată cu Montecatini Terme, un spa natural care era preferat de nobili și regi grație izvoarelor termale unde se puteau retrage departe de ochii curioșilor. Impresionantele băi renascentiste clădite în urmă cu mai bine de 200 de ani domnesc și astăzi în centrul stațiunii, atrăgând vizitatorii din toată lumea.

Cel mai bogat oraș din punct de vedere al monumentelor și al artei, Florența este locul unde au domnit strălucitorii principi de Medici, perfect pentru a face o incursiune în timp. Pornește în centrul istoric parte din UNESCO și descoperă pe rând bijuteriile Renașterii.

Capitala Toscanei este dominată de Duomo – Basilica di Santa Maria del Fiore, cu interiorul său grandios pictat de geniul Filippo Brunelleschi. Poți coborî și în criptă pentru a admira ruinele fostei Basilici Santa Reparata, iar pentru priveliști panoramice asupra Dom-ului, urcă cele peste 400 de trepte ale Turnului Campanilie di Giotto. Continuă cu o plimbare în Piazza della Signoria, dominată de Palazzo Vecchio și Ponte Vecchio sau pierde-te în Galeriile Ufizzi, ce dețin cea mai mare colecție de artă renascentistă din lume.

Pisa este unul dintre cele mai frumoase orașe din Toscana, și înseamnă mult mai mult decât popularul Campo dei Miracoli cu al său Turn Înclinat, Duomo și Baptiseriul, pe care da, nu ai voie să le ratezi!

Însă, mai sunt și alte obiective foarte interesante de văzut aici. Printre acestea se numără Palazzo dei Cavalieri în fața căruia se află semeța statuie a lui Cosimo I, Palazzo Gambacorti, o bijuterie a stilului gotic-pisan sau Basilica San Paolo din Piața Lungarno, o capodoperă a arhitecturii romanice.

Cele cinci pământuri arhaice

Călătoria în Toscana continuă spre La Spezia, de-a lungul Coastei Liguriei și îți descoperă unul dintre cele mai frumoase și romantice locuri din lume: Cinque Terre. Parcul Național parte din UNESCO este format din cinci așezări pastelate: Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza și Monterosso al Mare ce stau cocoțate pe coline acoperite cu lămâi și măslini sălbatici. Sarele sunt împărțite în străduțe strâmte cât întinzi brațele, cu vile neoclasice și piețe cochete unde vei simți, poate, cel mai bine „Il dolce far niente”.

de Mădălina Isar

Sursa foto: pixabay.com

Oferta Circuit Italia Renasterii – Toscana – tarife de la 329 euro/persoana, 7 nopti de cazare cu mic dejun in hoteluri de 2*-3*, transport autocar, ghid. *Bonus: croaziera pe Dunare in Budapesta! Oferta Speciala – tarif standard 359 euro, valabil pentru plecarea din 17.08, in limita locurilor disponibile! Detalii pe www.europatravel.ro, call center 021-9407.