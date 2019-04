(P) China – istorie, exotism și cultură în Marele Tur de 9 zile

Țara cu cea mai mare populație, enigmatică pentru cei mai mulți dintre noi și cu un potențial turistic fabulos, China poate fi explorată din Beijing la Shanghai în Marele Tur de 9 zile alături de Europa Travel! Profită de ultimele locuri disponibile și rezervă circuitul până la 25 aprilie ce beneficiază de reducerea de 35% din tariful standard de 1299 euro/persoană.

Locuri de top din China

Itinerariul propus de Europa Travel îți scoate în cale cele mai populare orașe și obiective din China, începând cu aglomeratul Beijing, o metropolă aflată cumva la granița dintre tradiție și modernitate. Aici se află centrul puterii fostelor dinastii Ming și Qing, fix în Piața Tian’anmen: Orașul Interzis. Complexul regal dispune de 9000 de camere decorate cu statuete din marmură și pietre prețioase, și cu acoperișuri roșii pline de simboluri, unde accesul muritorilor de rând nu a fost permis până în 1949.

După ce vizitezi Palatul Imperial, ce are o vechime de peste 600 de ani, te poți îndrepta spre Grădinile Regale Jingshan ce se întind pe o colină (cel mai înalt punct al orașului), de unde ai parte de cele mai bune vederi panoramice spre Orașul Interzis.

O altă atracție de patrimoniul UNESCO este Marele Zid Chinezesc, cea mai lungă construcție de apărare a lumii, asemuită cu un dragon uriaș ce străbate dealurile și hăurile adânci, pe o lungime de 21.196,18 kilometri.

Mergi pe Drumul Sacru ce te conduce spre cele Mormintele Ming, unde odihnesc 13 dintre cei 14 Împărați ai Dinastiei Ming, o arteră înțesată de numeroase statui monolitice ce reprezintă diverse animale, dar și cele 12 zodii ale Astrologiei Chinezești. Opțional, Europa Travel îți propune o croazieră pe Lacul Kunming ce înconjoară Palatul de Vară, unde se întinde și cea mai mare grădină imperială a Chinei.

Una dintre cele mai mari descoperiri arheologice ale secolului XX, Soldații de Teracotă ai Împăratului Qin, este situl simbol al orașului X`Ian pe care îl vei bate la pas alături de Europa Travel. Impresionantul Mausoleu găzduiește peste 8000 de statui de războinici, cei mai mulți dintre ei din teracotă și în mărime naturală, dar și arme de luptă, cai sau alte animale. Armata a fost realizată din dorința lui Qin Shi Huang, cel mai crud Împărat și întemeietor al dinastiei Qin, pentru a-l păzi și în viața de după moarte.

Turul continuă cu vizite la Pagoda Gâștii Sălbatice, un simbol al budismului construit pentru a adăposti cele mai valoroase statui, manuscrise și obiecte religioase, și Tunul Bell de unde ai parte de priveliști de poveste asupra orașului.

Shanghai, cel mai futurist oraș al Chinei

Pe măsură ce te îndrepți spre Shanghai vei avea impresia că pășești cumva în viitor, în fața ochilor ți se deschide imaginea perfectă a metropolei ticsită de zgârie nori și turnuri din sticlă. Chiar dacă este atât de aglomerat și de modern, orașul păstrează și câteva locuri liniștite, unde te poți retrage departe de haosul de pe bulevardele înțesate de reclame. Te poți reculege la Templul de Jad Buddha, unul dintre cele mai venerate temple locale, dar și în Gradina Yuyuan, renumită pentru numeroasele pavilioane aurite, lacurile de smarald și aleile brodate de vegetație specifică locului.

de Mădălina Isar

Sursa foto: pixabay.com

Circuit Marele Tur al Chinei – tarif: 839 euro/persoana, 9 zile (3 nopti in Beijing, 1 noapte tren ruta Beijing-X’Ian, 1 noapte in X’Ian, 2 nopti in Shanghai) cazare cu mic dejun si alte mese la hoteluri de 3*, transport avion, tururi si excursii conform programului, ghid local, asistenta turistica. *Reducere 35% din tariful standard de 1299 euro – pentru plecarea din 28 mai, valabil pana la 25 aprilie. Detalii pe www.europatravel.ro, call center 021-9407.