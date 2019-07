(P) Cele mai de seamă locuri din Egipt, de bifat într-un circuit de 11 zile!

Un excelent mod prin care să faci cunoștință cu Tărâmul Faraonilor poate fi circuitul de 11 zile, de la Europa Travel, ce îți face turul celor mai importante obiective egiptene începând din Cairo și se încheie pe plajele albe ale Hurghadei, perla de la Marea Roșie. Totul la un tarif accesibil de la 749 euro/persoană!

Rezervă circuitul în Egipt până la 26 iulie și primești un bonus în valoare de 235 euro, ce constă în excursii opționale la Alexandria, Valea Regilor, Muzeul de Egiptologie, Insula Gifton și jeep safari în deșert!

Top obiective de neratat în Egipt

Cu o populație ce depășește 20 mil. de locuitori, un stil arhitectural amestecat și un trafic infernal, Cairo este un oraș haotic în aparență, dar care s-ar putea să te cucerească instant. Acest lucru se întâmplă mai ales dacă ai ajuns în cele două zone vechi ale sale: Cairo coptic și Cairo islamic, ai urcat la Citadelă de unde orașul se vede în toată splendoarea sa și ai mers la cumpărături în coloratul și aromatul bazar Khan el-Khalili.

De altfel, Cairo găzduiește și Muzeul de Egiptologie, ce cuprinde cea mai mare moștenire faraonică: peste 120.000 de artefacte fiind expuse în sălile sale impresionante. Îți poate lua chiar zile să descoperi în totalitate acest muzeu, Galeriile tânărului Faraon Tutankamoon fiind principala atracție a complexului, unde vei admira sarcofagul încrustat cu pietre prețioase, masca de aur, tronul, bijuterii, obiecte din ceramică, statuete – absolut toate bogățiile cu care a fost înmormântat în Valea Regilor.

Cairo este un excelent punct de plecare spre Giza, unde se află Marea Piramidă Keops – singura minune antică ce a supraviețuit timpului, alături de piramidele Kefren și Mykerinos, și de Sfinxul fără nas. Opțional, Europa Travel îți propune să mergi într-o excursie spre cele mai vechi piramide egiptene în Dashure și Saqqara. Vizitează, printre altele, Piramida Cocoșată, considerată a fi prima piramidă-veritabilă construită de vechii egipteni și Piramida în Trepte a lui Djoser, prima încercare de piramidă realizată de Imhotep ce a pus practic bazele acestor temple mortuare.

Temple magnifice de pe malurile Nilului

O croazieră pe Nil nu trebuie să lipsească din itinerariul tău odată ce ai ajuns în Egipt. Te poți îmbarca pe feluccă din Aswan, un oraș romantic și interesant, navigând spre Insula lui Kitchener și spre stâncile Insulei Elephantine.

Printre templele grandioase aflate pe malurile fertile ale Nilului, pe care vei avea ocazia să le vizitezi, se numără Templul Phillae, închinat Zeiței Isis, care a fost mutat odată cu construirea barajului din Aswan, Kom Ombo, singurul templu egiptean care a fost construit în oglindă: o parte pentru zeul Sobek și o alta pentru zeul Horus. Continuă cu Templul Edfu de pe țărmul vestic al Nilului, al doilea cel mai mare din Egipt ce fascinează prin hieroglifele ce îl arată pe Faraonul Ptolemeu al XII lea când își nimicește inamicii în fața lui Horus și Hathor.

Circuitul îți descoperă Luxor, cel mai mare muzeu în aer liber al lumii ce domină, mândru, fertila Vale a Nilului. Dacă Cairo se laudă cu piramidele de la Giza, Luxor este orașul ticsit de temple și sanctuare închinate zeilor. Vizitează aici Templul Luxor, cu impresionanta Sală Hipostilă susținută de zeci de coloane tip papirus care te vor hipnotiza, aleea cu sfincși ce te conduce spre sanctuarul lui Amun, și obeliscul plin de hieroglife.

Continuă cu o excursie opțională spre Valea Regilor, unde au fost descoperite până în acest moment 63 de morminte aparținând celor mai renumiți faraoni dintre care Ramses I și Ramses III, Seti II sau Tutankhamon. Pe malul vestic al Nilului, în Deir el Bahari, vei găsi și enigmaticul Templu Hatshepsut, singura femeie-faraon a Egiptului, care aproape a fost ștearsă din istorie de către fiul său vitreg, Faraonul Tutmes al III-lea. Nu vei rata nici Coloșii lui Memnon și Templul Karnak, cel mai mare templu egiptean inclus în UNESCO din 1979.

Circuitul în Egipt se încheie cu câteva zile relaxante pe plajele albe din Hurghada, una dintre cele mai populare stațiuni de la Marea Roșie, unde te poți aventura în sesiuni de scuba diving în apele Insulei Gifton sau să practici jeep-safari în deșert.

de Mădălina Isar

Sursa foto: pixabay.com

Oferta Circuit Egipt – tarif de la 749 euro/persoana, 11 zile (3 nopti in Cairo, 1 noapte tren Cairo – Aswan, 3 nopti cin Hurghada – bonus: all inclusive, 3 nopti vas de croaziera), cazare cu mic dejun si alte mese conform programului la hoteluri de 4*, transport avion, ghid local, asistenta turistica. *Bonus in valoare de 235 euro constand in excursii optionale la: Alexandria, Valea Regilor, Muzeul de Egiptologie, Insula Gifton si jeep safari in desert, valabile pana la 26 iulie! Detalii pe www.europatravel.ro, call center 021-9407.