Una dintre cele mai dificile sarcini pentru o femeie, este aceea de a-si alege o pereche de pantofi dama. Cu atat de multe stiluri, culori si inaltimi de calcai, gasirea incaltamintei perfecte poate fi una dintre cele mai dificile sarcini pentru orice femeie.

Insa, pantofii potriviti alesi de pe www.neer.ro, pot infrumuseta sau rupe o tinuta, in conditiile in care ei pot adauga aspectul final al tinutei. Pentru ca ne dorim sa le venim in ajutor femeilor care nu isi stiu alege pantofii, vom prezenta cateva sfaturi pretioase pentru acestea, in urmatoarele randuri.

Potrivirea culorii pantofului cu geanta si / sau centura

Potrivirea culorii pantofului cu geanta si / sau cureaua este una dintre cele mai vechi reguli in materie de moda; si asta este exact: de moda veche! Ar trebui sa repetati o culoare doar de doua ori in tinuta dvs. pentru ca aceasta sa fie coeziva si sa arate „impreuna”.

Daca aveti o tinuta cu multe culori, puteti doar sa va asortati pantofii cu una dintre acele culori. Daca trebuie sa adaugati un accesoriu pentru a face acest lucru, mergeti mai departe, dar potriviti-va pantofii cu un singur lucru: fie tinuta, fie cureaua, fie bijuteria, fie geanta, dar nu toate!

Obiectivul este de a completa tinuta

Unul dintre obiectivele care vin la pachet cu alegerea pantofului tau este legat de completarea tinutei. Daca aveti o piesa principala foarte stralucitoare, cum ar fi un blat, veti dori sa lasati stilettele de paiete in dulap si sa mergeti pentru ceva mai supus. Cu toate acestea, daca tinuta este simpla sau monotona, este o oportunitate excelenta de a purta o pereche de pantofi stralucitori care vor adauga un plus aspectului.

Cheia aici este echilibrul. Vreti sa evitati ca un articol sa iasa in evidenta in tinuta dvs.; de asemenea, doriti sa evitati ca fiecare articol sa iasa in evidenta sau sa arate un aspect monoton. Daca tinuta este de o singura culoare, incercati sa evitati sa purtati aceeasi culoare a pantofului.

Pantofii se aleg in functie de forma corpului

Tipul tau de corp conteaza atunci cand alegi pantofii potriviti, chiar daca nu credeti acest lucru. Cand purtati incaltaminte plata, evitati sa o purtati cu blugi skinny sau puteti parea foarte grele (stilul acesta functioneaza doar pentru oameni foarte subtiri!).

Daca aveti picioare mari, evitati pantofii cu varful intepat care va pot face picioarele sa apara si mai mult. Si atunci cand vine vorba de tocuri, femeile minuscule ar trebui sa evite sa poarte tocuri care au mai mult de 4 centimetri inaltime, deoarece fac de fapt picioarele sa para mai mari.

Culoarea potrivita este probabil una dintre cele mai dificile alegeri

Culoarea potrivita este probabil una dintre cele mai dificile alegeri de facut atunci cand vine vorba de asortarea pantofilor cu tinuta noastra. Cel mai simplu mod de a rezolva aceasta problema este sa va amintiti intotdeauna ca ar trebui sa incercati sa gasiti tonuri similare cu tinuta dvs., adica lumina cu lumina, intuneric cu intuneric, neutru cu neutru – chiar daca culorile nu se potrivesc cu adevarat.

Da, puteti purta pantofi negri cu aproape orice, cu exceptia pastelurilor. Dar exista multe alte tonuri neutre pe care le puteti purta, cum ar fi taupe, maro si nude. Incaltamintea argintie este la moda in acest moment si o puteti purta cu usurinta cu pasteluri, dar si cu albastru, mov sau alb-negru. Pantofii albi sau crem trebuie purtati doar cu alb, culori neutre usoare, pasteluri sau culori stralucitoare neon.