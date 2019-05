(P) Ce tip de ochelari de soare sa porti in diferite situatii?

Achizitionarea de ochelari cu protectie solara se poate face spontan, dar inainte de a face acest lucru, trebuie sa te gandesti in ce situatii ii vei folosi. Nu trebuie sa uiti faptul ca razele ultraviolete si infrarosii din spectrul solar sunt daunatoare. Prin urmare, daca vei sta mult in bataia razelor solare fara protective pentru ochi, acest lucru poate duce la boli grave ale ochilor. Prin urmare, ar trebui sa alegi ochelarii in functie de scop, ne transmit expertii Lensa.ro.

Caracteristicile si locul de purtare a diferitelor culori ale ochelarilor

Lentilele verzi sau gri pot fi purtate oriunde. Caracteristica lor nu este distorsionarea culorii zonei inconjuratoare.

Culorile galben-auriu ale lentilelor blocheaza nuantele albastre ale mediului si sunt ideale pentru zilele friguroase, sumbre si ploioase.

La malul marii, cand te plimbi pe plaja si in largul marii, ai nevoie de lentilele polarizate, in nuante de galben-maro. Acestea pot bloca fluxul de culoare prea luminos. Pentru plaja ai nevoie de ochelarii de soare cu inalta protectie. Astfel de ochelari au un efect de oglinda, reducand in continuare fluxul de lumina.

Optiunea ideala a lentilelor pentru plimbari la altitudine mare, este lentila oglinda, de culoare gri deschis. Acestea au capacitatea de a reflecta lumina. Pentru excursii in zone montane inalte ochelarii ar trebui sa fie foarte intunecati, fata de cei pe care ii porti la o plimbare pe strazile orasului, iar pentru soferi acestia sunt la fel de periculosi pentru ca nu permit ca imaginile sa se distinga clar. Diverse modele de ochelari de soare conceputi pentru activitati montane, cum ar fi alpinism, schi fond, trekking, mountain bike, mountain running, au nuante detasabile pentru a asigura o acoperire completa a fetei pentru o mai buna protectie. Lentilele Spectron 4 au cel mai mic grad de transmitere a luminii vizibile. Cele mai multe modele vin, de asemenea, cu lentile fotochromice (Zebra sau Cameleon), care asigura o vizibilitate perfecta, indiferent de cantitatea de lumina vizibila si reflectata.

In functie de iluminare, lentilele fotocromice isi pot schimba culoarea. Nu au o anumita culoare si sunt denumite cameleon, fiind in nuante de la gri deschis pana la aproape negru. Ele pot fi purtate peste tot.

Protectie

Cele mai potrivite lentile sunt cele din sticla, care garanteaza o protectie de la 40% pana la 100%. In magazinele specializate, ochelarii sunt intotdeauna vanduti cu un pasaport tehnologic, care inregistreaza cate procente si cate raze absorb. De exemplu, blocheaza cel putin 95% UVB si 60% UVA. Lentilele UV400 blocheaza 100% toate razele ultraviolet daunatoare. Marcajul CE este noul standard european si garanteaza 100% protectie. Dar daca acesti ochelari se poarta constant, in jurul ochilor apar pete luminoase.

Sticla are proprietati optice excelente, dar, din pacate, este greoaie si fragila. Astfel de ochelari sunt, prin urmare, inacceptabili pentru recreere pe plaja. De asemenea, nu sunt recomandati copiilor.

Lentilele din polimer sunt mult mai usori si au performante optice. Bineinteles, acest lucru nu se aplica la ochelari acrilici ieftini, care sunt vanduti peste tot la tarabe. Acrilicul se crapa usor si se zgarie usor.

Cei mai durabili sunt ochelarii din policarbonat. Sunt rezistenti la caldura, nu se sparg, iar lentilele oglinda reflecta razele infrarosii. Ochelari cu lentile mari nu sunt numai la moda , ci si protejeaza ochii bine, pentru ca acopera o mare parte a fetei si nu permit practic trecerea razelor ultraviolete.

Acoperire polarizanta

Alegerea corecta a ochelarilor de soare te va ajuta la intelegerea tuturor caracteristicilor acestora. Opticienii mentioneaza adesea polarizarea, in special pentru modelele de ochelari pentru pasionatii de masini si iubitorii de plaja. De fapt, prezenta unui filtru de polarizare indica faptul ca a fost aplicata o acoperire speciala pentru lentile, blocand stralucirea si reflexiile. Prin urmare, pentru cei care decid sa aleaga ochelari de soare de inalta calitate, trebuie sa acorde atentie modelelor cu o buna polarizare. Din punct de vedere stiintific, acest filtru elimina varfurile amplitudinilor undelor luminoase care depasesc o anumita rata.

Acoperire fotocromatica

Stratul fotocromatic transforma lentile obisnuite in „cameleoni”. In functie de iluminare, procentajul de transmisie a luminii variaza, ceea ce face posibila utilizarea acestora chiar si pentru a conduce o masina pe timp de noapte. Acest filtru functioneaza astfel: cand lumina atinge lentila cu filtru fotocromatic, incepe sa se intunece, si prin urmare, in timpul zilei, daca afara este intunecat, ochelarii devin transparenti.

Studiile arata ca lentilele portocalii si galbene ofera o protectie mai buna, in timp ce lentilele albastre si violet ofera cea mai mare protectie. In acelasi timp, medicii observa ca fluctuatiile indicatorilor sunt mici, astfel ca, de fapt, culoarea lentilelor nu are un impact semnificativ asupra sanatatii ochilor. In orice caz, in prezent nu exista suficiente cercetari care sa confirme contrariul.

Ce culoare sa alegi

Ochelarii de soare nu ar trebui sa fie intunecati si foarte usori. Lentilele ideale sunt intr-o gama neutra de gri, care nu distorsioneaza culorile, ci doar le atenueaza. Lentilele de culoarea pielii deschise pana la nuanta intunecata, dau ocazia unei bune protectii solare si, in acelasi timp, unei bune vizibilitati. Nuantele dintre galben si maron cresc contrastul. In opinia medicilor, galben, roz si portocaliu sunt daunatoare pentru sistemul nervos central. Lumina galbena excita viziunea si provoaca asa-numitul stres optic. Culoarea verde calmeaza nervii. Filtrul de protectie solara verde are, de asemenea, un efect de vindecare – scade presiunea ochiului. Ochii protejati cu lentile verzi obosesc mai greu.

Ce este la moda

Ochelarii la moda in aceasta vara sunt colorati, romantici si foarte retro, cu rame foarte mari de forma patrata, dreptunghiulara sau rotunda. De asemenea, la moda sunt ochelarii de tip aviator, cu lentile rectangulare alungite, care cadreaza bine fata.

Pana de curand, se credea ca gama de ochelari de soare la moda este limitata – „aviatori”, „klabmasteri”, „ochi de pisica” si, bineinteles, rotunjiti in spiritul lui John Lennon. Toate aceste modele nu-si pierd pozitiile, pentru ca merg la aproape toata lumea, iar designerii au actualizat versiunile in fiecare an. Fluturasii, cu pietre mari si ochelarii de sticla gigant, care acopera jumatate din fata, se pare ca sunt in cele din urma lasati in afara tendintelor modei. Chiar si Kim Kardashian in show-ul reality Keeping Up With Kardashians a recunoscut ca Kanye West i-a trimis un e-mail in care ii spunea: „Nu mai poti purta ochelari mari. A venit vremea pentru rame absolut minuscule”.

Pe valul iubirii de lunga durata a designerilor din anii 1990 si inceputul anilor 2000, ochelarii rectangulari ingusti s-au intors la moda – ca si cei ai eroinei Matrix Trinity.

De curand, celebritatile au inceput sa apara cu ochelari foarte ingusti, dreptunghiulari sau asemanatori ochilor de pisica. Prima a fost, bineinteles, Rihanna: in mai 2017, ea a intrat pe covorul rosu la Festivalul de Film de la Cannes cu ochelari miniaturizati cu rama alba Andy Wolf.