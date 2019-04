(P) Ce spun ochelarii tai de soare despre tine?

Psihologii au acordat multa atentie faptului ca formele si culorile afecteaza emotiile. Si, la urma urmei, determina in mare masura viziunea noastra asupra realitatii. Multi oameni, care doresc sa-si imbunatateasca aspectul, fac greseli elementare si din acest motiv realizeaza efectul opus celui asteptat. Acest lucru este valabil si pentru selectarea ochelarilor de soare. Din ce in ce mai mult, lucrurile care erau initial doar utile, devin elemente ale unui stil individual. Acestea includ, in special, ochelarii de soare, care pot schimba mult imaginea unei persoane, conform Lensa.

Multa lume poarta ochelari pentru corectarea vederii sau pentru protectie impotriva soarelui si care sunt pur si simplu nuli pentru un stil anume. Insa, ochelarii de soare te pot face mai serios, mai profesionist, mai extravagant, mai masculin sau mai feminina etc. Poti da preferinte ochelarilor originali clasici sau non-standard, la moda, precum si diferitelor culori de rame si lentile. Fiecare tip de ochelari da un mesaj anume si poate spune multe despre personalitatea ta.

Ce spun ochelarii de o anumita culoare

Culorile pastel ( albastru, acvamarin, roz) ale ochelarilor indica modestie, calm si echilibru. Ochelarii in astfel de culori subliniaza ochii, precum si machiajul. In acelasi timp, aceste culori pot fi asociate cu conservatorismul si lipsa de creativitate.

Tot felul de elemente de culori stralucitoare, de exemplu rosu, indica entuziasm, dinamism, incredere in sine, ingeniozitate. Este bine sa introduci astfel de adaugiri in combinatie cu tinuta principala, si, abia atunci vei atrage atentia publicului asupra creativitatii tale. Culoarea rosie a lentilelor ofera cel mai bun contrast al imaginii in vremea insorita cu o temperatura moderata, insa cauzeaza un dezechilibru semnificativ al culorii. Sunt potriviti pentru ciclism, schi si snowboard, pescuit, vanatoare si sporturi nautice.

Nuantele calde ale ochelarilor si ramelor de ochelari inspira incredere si subliniaza o atitudine prietenoasa. Nuanta galbena sau portocalie a lentilelor creste contrastul in conditii de lumina scazuta. Nu este solutia optima atunci cand este necesara o determinare precisa a culorilor, deoarece galbenul distorsioneaza perceptia culorilor. Sunt foarte potriviti pentru ciclism, schi si snowboard, vanatoare, fotografiere, baschet (in sala), handbal si racquetball.

Varietatea de nuante albastre sunt asociate cu profesionalism, comunicare de succes, motiv pentru care sunt folositi atat de des si de buna voie, in lumea oamenilor de afaceri.

Culorile inchise ( gri , negru , maro inchis ) sunt asociate in opinia oamenilor cu seriozitatea si respectul. Lentilele in aceste nuante au cel mai inalt nivel de absorbtie a luminii, reduc luminozitatea luminii incidente, cu cea mai mica distorsiune a culorii si sunt cei mai potriviti pentru a conduce o masina si a practica sporturi in lumina zilei. Desi lentilele intunecate nu garanteaza o protectie mai mare, ele ofera totusi un avantaj semnificativ consumatorului.

Cele doua motive principale pentru alegerea exacta a ochelarilor de soare de culoare inchisa sunt: ​​nimeni nu iti va vedea ochii daca este important pentru tine, din motive profesionale sau personale si, de asemenea, daca exista o nevoie fizica de a-ti ascunde ochii, de exemplu, din cauza deficientelor de vedere sau deteriorarii globului ocular. Mai mult, astfel de ochelari sunt deosebit de populari in randul lucratorilor din politie, militari si garzi de corp, fiind foarte important sa isi ascunda fata sau pentru a capata o expresie aspra. In cercurile jocatorilor de noroc profesionisti, ochelarii de soare de culoare inchisa sunt foarte populari, deoarece permit ascunderea emotiilor.

Ce spun ochelarii de o anumita forma?

In incercarea de a face impresia dorita, nu trebuie sa uiti ca forma ochelarilor conteaza si ea foarte mult. In general, se poate spune ca, contururile mai ascutite ale ochelarilor, arata caracterul mai putin calm al persoanei care ii poarta. Ce spun cele mai populare tipuri de rame de ochelari? Daca ai ales o pereche de ochelari dreptunghiulari, ar trebui sa stii ca indica nesiguranta, teama si sunt, de asemenea, asociati cu profesionalismul. Cu toate acestea, uneori persoana care ii poarta, poate da impresia ca este agresiva. Ochelarii rotunzi transmit informatii despre o fire blanda, buna, un caracter bun care se ingrijoreaza pentru semenii sai. O rama cu colturi ascutite poate fi asociata cu haos, tulburari, nervozitate sau stanjenire. O astfel de alegere a ochelarilor de soare, poate crea impresia unei persoane care are nevoie de ajutorul cuiva.

Aspectul practic – in prim plan

La alegerea ochelarilor de soare ar trebui sa tii cont si de aspectul lor practic. De exemplu, numai cei care petrec mult timp in aer liber pot fi multumiti de ochelarii de nuanta portocalie. Acesti ochelari asigura o buna protectie impotriva stralucirii soarelui si, in acelasi timp, in zilele innorate, ofera o luminozitate buna.

Modelele verzui fac ca mediul sa fie mai stralucitor, astfel incat acestia pot fi purtati in zilele cu vreme nefavorabila si pe timp de ceata.

Trebuie reamintit faptul ca lentila albastra si galbuie poate schimba usor perceptia culorilor luminii semaforului.

Nuantele inchise de verde, maro, albastru sau gri sunt recomandate pentru ochelari de soare – atat vara cat si iarna. Dar, in acest caz, trebuie sa ai grija ca forma si marimea ochelarilor sa iti permita sa iti protejezi efectiv ochii de soare. Iti poti opri selectia pe ochelarii cu lentile colorate gradual. Acestia au un aspect estetic si sunt usor de utilizat: partea de sus este mai inchisa si partea de jos este mai deschisa. Din acest motiv, ei protejeaza ochii si, in acelasi timp, garanteaza claritatea vederii.

Ochelari aviator

Forma legendara a ochelarilor aviator a fost inventata pentru piloti. Acesti primi ochelari de soare moderni, garanteaza protectia si nu arata mai bine decat predecesorii lor. Datorita aspectului lor, au devenit rapid populari nu numai printre piloti, ci si printre celebritati. Ochelarii aviator se disting printr-o lentila in forma de picatura si o rama subtire metalica. Ochelarii neobisnuiti pot fi nu numai estetici, ci si functionali. In anii ’60, ochelarii de soare aviator feminini, erau strans legati de imaginea unei mari frumuseti feminine, punand accentul pe sexualitate. Pe de o parte, fata cu astfel de ochelari este misterioasa, jucausa, iar pe de alta parte, o poate ajuta sa priveasca liber un barbat.