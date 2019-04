(P) Care este produsul ideal pe baza de ulei CBD pe care sa il alegi, indiferent de afectiunea ta?

Uleiul CBD este una dintre cele mai populare substante din ultimii ani, fiind extrem de apreciata la nivel mondial, datorita proprietatilor sale benefice in lupta cu diverse afectiuni, printre care anxietatea, depresia si lipsa poftei de mancare. Totodata, acest ulei extras din planta de canabis este, in prezent, subiectul a numeroase studii desfasurate in institute medicale prestigioase din intreaga lume si s-ar putea dovedi util si in lupta cu maladii cumplite, precum cancerul si epilepsia.

Indiferent de motivul pentru care doresti sa achizitionezi ulei CBD, trebuie sa te asiguri ca produsul pe care il cumperi este unul de calitate, testat, cu o puritate si o concentratie dintre cele mai ridicate. In acest sens, este recomandat sa te orientezi catre un furnizor autorizat, cum ar fi magazinul online CBDLife.ro, unde gasesti ulei CBD atat concentrat, cat si sub forma de capsule, cristale, e-lichide pentru tigara electronica, dar si cosmetice si chiar CBD pentru animale.

Daca doresti sa incluzi in rutina ta zilnica ulei CBD sub forma de concentrat, una dintre cele mai mari probleme pe care le poti intalni este ca sticluta de 10 mililitri se termina mult prea repede, lucru pe care ajungi sa il descoperi abia in momentul in care vrei o noua doza din aceasta substanta. Solutia este simpla: achizitioneaza „Candropharm” cu 10% concentratie CBD, care vine ambalat intr-o sticluta de 30 de mililitri, de trei ori mai mare decat cele obisnuite.

Aceasta contine 10% CBD (canabidiol organic de grad farmaceutic) si 90% ulei natural de seminte de canepa. Produsul pe baza de ulei CBD este destinat utilizarii orale si se administreaza sublingual, asteptand un minut pentru absorbirea substantei in organism. Sticluta trebuie agitata bine inainte de utilizare si depozitata exclusiv intr-un loc uscat si rece. Doza zilnica recomandata este de 5 picaturi, de 1-2 ori pe zi, iar consumul maxim de 10 picaturi nu trebuie depasit.

Intrucat nu foarte multa lume cunoaste acest aspect, trebuie precizat ca uleiul CBD nu contine THC (tetrahidrocanabinol), compusul activ din marijuana responsabil cu efectele psihoactive. In schimb, asa cum ii spune si numele, acest ulei contine CBD (canabidiol), o substanta care interactioneaza foarte bine cu corpul, are rolul de a-l echilibra si a-i reda starea generala de bine. In plus, CBD-ul nu prezinta niciun efect advers, facandu-l 100% sigur pentru organismul uman.

Principalele efecte benefice ale uleiului CBD, pe langa cele enumerate deja mai sus, includ:

– ameliorarea durerilor intense si un puternic efect anti-inflamator;

– controlarea reactiilor emotionale in caz de anxietate, stres si traume;

– ameliorarea problemelor pielii, precum psoriazisul sau acneea;

– imbunatatirea calitatii somnului etc.

Uleiul CBD este 100% legal pe teritoriul Romaniei, intrucat nu contine THC. Totusi, trebuie precizat ca acesta nu este un medicament, iar doza zilnica recomandata nu trebuie depasita. Indicatiile de pe eticheta sugereaza pastrarea la rece si utilizarea in decurs de doua luni de la momentul deschiderii ambalajului.