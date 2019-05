(P) Caleidoscop de lumină și culoare prin cele mai frumoase orașe din Iran

țară spectaculoasă din punct de vedere cultural, Iran este o destinație de vacanță deosebită, o adevărată provocare pentru cei care își doresc să exploreze și să descopere fostul Imperiu Persan. Atracții impresionante, pline de culoare, localnici dornici să împărtășească din istoria lor, și un circuit complex în care vei petrece 10 zile de nota 10.

Pornește în această aventură alături de Europa Travel, care îți va conduce pașii prin orașe precum Teheran, Persepolis sau Isfahan, unul mai fermecător ca altul. În plus, dacă rezervi circuitul până la 24 mai, beneficiezi de reducerea Early Booking de 10% din tariful standard de 1440 euro/persoană!

Teheran, capitala care vibrează de voie bună

Mulți turiști sunt de părere că „sufletul Iranului” este reprezentat de locuri precum Isfahan sau Persepolis. Însă, capitala Teheran combină mai multe elemente și atracții care o clasează în topul orașelor de neratat aici. Una dintre primele imagini care te vor surprinde în Iran este faimosul Pod Tabi’at, cu o arhitectură futuristă, ce leagă două parcuri ale orașului și se înalță deasupra unei autostrăzi, pe o lungime de 270 metri. De altfel, acesta nu este doar un simplu pod de traversat, ci și un loc de popas, plin de cafenele și restaurante, unde să te relaxezi.

Printre simbolurile istorice din Teheran se numără Palatul Golestan, un complex regal care datează din epoca Qajar, ce combină stilul arhitecturii persane cu influențe occidentale, fiind inclus și în Patrimoniul Mondial UNESCO. Palatul este construit în jurul unei grădini cu fântâni arteziene și bazine cu apă, bogat ornamentată pe toată dimensiunea ei, pe parcursul a 400 de ani.

Continuă acest circuit fermecător spre obiective unde poți surprinde cel mai bine atmosfera locală – Marele Bazar, cu ale sale arome de condimente, Muzeul Național, cu o secție complexă de arheologie, și Muzeul Bijuteriilor. În acest loc plin de strălucire vei putea admira cele mai scumpe bijuterii din lume, printre care și cel mai mare diamant roz.

Orașe încărcate de istorie și frumusețe

O altă atracție inclusă în Patrimoniul UNESCO este reprezentată de Fin Garden din orașul Kashan, grădini splendide care acoperă peste două hectare. Complexul este îmbogățit de o sumedenie de decorațiuni, precum fântâni, foișoare sau arbori antici. Un exemplu specific de atracție locală de care te poți bucura în acest circuit este vizita la Băile Sultanului Amir Ahmad, baie iraniană superb decorată.

Vei avea ocazia să vizitezi și case tradiționale impresionante, care au devenit adevărate atracții turistice, precum Borojerdiha Historical House sau Tabatabaies House, ridicate în stil autentic iranian, încărcate de lumină și culoare. Nici obiectivele religioase nu sunt de ratat, pentru a surprinde momente de rugăciune și predare a învățăturilor Coranului, în locuri precum Moscheea Aqa Bozorg sau Seminarul Kashan.

Circuitul propus de Europa Travel îți poartă mai departe pașii spre al treilea oraș al Iranului, Isfahan, unde te așteaptă atracții deosebite precum Podul Khaju, care te surprinde cu cele mai frumoase priveliști, Catedrala Vank și muzeul acesteia, care onorează comunitatea armeană din Iran. Tot aici vei descoperi și una dintre cele mai vechi moschei din țară, Moscheea Jameh, care a intrat și în Patrimoniul UNESCO.

Finalul itinerariului îți scoate în cale un important loc de pelerinaj, Yazd, centru religios patronat de profetul Zoroastru, întemeietorul primei religii monoteiste din lume. Aici, Templul de Foc Zoroastrian te încântă cu legendara flacără sacră, despre care se spune că arde fără încetare de un mileniu și jumătate.

Unul dintre cele mai importante orașe în istoria Iranului, Persepolis este astăzi cea mai bună dovadă a grandorii Imperiului Persan, care te poartă cu ochii minții într-un trecut uimitor al împăraților și al palatelor grandioase pe care aceștia le-au ridicat. Descoperă și orașul Shiraz, unde clădirile istorice se îmbină armonios cu cele moderne.

Vizitează aici Moscheea Roz, un exemplu rafinat de artă și culoare, cu vitralii ce te cuceresc prin jocul lor de lumini, în timp ce impresionanta cetate Karim Khan Zand, din secolul XVIII, se impune în sufletul orașului cu turnurile sale circulare.

de Geanina Ichim

Sursa foto: pixabay.com

Circuit Iran – tarif redus: 1296 euro/persoana, 10 zile (2 nopti in Teheran, 3 nopti in Isfahan, 1 noapte in Yazd, 2 nopti in Shiraz) cazare cu mic dejun la hoteluri de 3*-4*, transport avion, tururi si vizite conform programului, ghid local, insotitor de grup. *Oferta EB: Reducere 10% din tariful standard de 1440 euro/persoana, valabila pana la 24 mai! Detalii pe www.europatravel.ro, call center 021-9407.