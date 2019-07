(P) Călătorie spirituală și culturală în India cu numai 779 euro!

Europa Travel îți propune o călătorie inițiatică în Eterna Indie, unde timp de 10 zile vei putea face turul Triunghiului de Aur și al orașului Varanasi, vizitând pe rând palate ale maharajahilor, temple hinduse și forturi din marmură ce sfidează timpurile moderne. Circuitul în India, cu plecare din 27 octombrie, beneficiază de o reducere de 40% din tariful standard de 1299 euro, dar și de un bonus ce constă într-o plimbare cu elefantul, valabil până la 16 iulie!

Povești nemuritoare din orașele de aur ale Indiei!

India este locul care se dezvăluie pe parcurs, fiind o țară plină de culoare, cu tradiții vechi de mii de ani și credințe puternic ancorate în viața de zi cu zi a indienilor. Primul contact cu India, alături de Europa Travel, îl vei avea în New Delhi, capitala vibrantă și atât de aglomerată. Printre simbolurile orașului se numără Qutub Minar – un minaret impresionant din ceramică roșie, înalt de 73 metri, ce face parte din UNESCO, și Poarta Indiei, un arc de triumf ridicat în memoria celor 70.000 de soldați care și-au pierdut viața în timpul Primului Război Mondial.

Mai poți vedea aici impresionantul Fort Roșu, o fortăreață mogulă din gresie construită în secolul al XVII lea, ce face parte din UNESCO încă din 2007. Printre cele mai vizitate monumente se numără Templul Lotus, ce adună circa 10.000 de pelerini pe zi. Această minune arhitecturală cu forma unui lotus este dedicat religiei Baha`i, reprezentând egalitatea între oameni și unitatea.

Cel mai echilibrat oraș indian, din punct de vedere al arhitecturii, este considerat a fi Jaipur, o coroană regală din pustiul desertic al Rajasthan-ului, unde maharajahi trăiesc după reguli clare, moștenire a dinastiei mogole.

Supranumit Orașul Roz, Jaipur se laudă cu cele mai bune exemple de construcții în stil rajput, clădite din marmură roz și albă, de altfel, acesta este și primul oraș planificat al Indiei. Centrul orașului este dominat de City Palace, un complex vast de temple, palate și grădini regale, frumos sculptate și pictate. Cea mai reprezentativă clădire în stil rajput, este Hawa Mahal sau Palatul Vânturilor ce are o formă de fagure de miere cu 953 de ferestre mici ce le permite femeilor din harem să observe lumea, fără a putea fi privite de alți bărbați.

Cel mai mare observator astronomic din India, îl vei găsi în Jaipur, acesta a fost construit de către Maharajahul Jai Singh II care era pasionat de astronomie, matematică și filosofie. Jantar Mantar găzduiește cel mai mare cadran solar din lume și 14 instrumente de măsurare a mișcărilor plantelor și a timpului.

La circa 11 km distanță de Jaipur, se află Fortul Amber o bijuterie din gresie și marmură cu un stil arhitetcural amestecat, între hindus, rajput și mogul. Înainte de a te pierde în curțile interioare ale fortăreței, te poți bucura de o plimbare cu elefantul la poalele Dealului Aravalli, primită bonus de la Europa Travel.

În călătoria ta mai poți vedea Jal Mahal, o construcție uimitoare aflată în mijlocul lacului artificial Man Sagar, considerat a fi cel mai romantic palat din lume. Nu departe se găsește Fatehpur Sikri care s-a dorit a fi Capitala Ideală a Indiei, situl aflându-se astăzi aflat în patrimoniul UNESCO.

Agra este cel mai vizitat oraș din India, iar motivul este mai mult decât evident. Aici se află una dintre cele 7 noi minuni ale lumii – Taj Mahal, monumentul dragostei nesfârșite dintre Împăratul mogul Shah Jahan și Mumtaz Mahal, care a murit dând naștere celui de-al 14 copil al lor. Iubirea dintre cei doi a fost atât de mare, încât mogulul și-a dat ultima suflare privind spre Mausoleul Taj Mahal, din turnul Fortului Roșu.

Cel mai sacru oraș pentru hinduși și budiști

Varanasi este locul din India unde vei avea parte de cele mai memorabile experiențe, iar dacă ești spiritual cu atât mai mult. Ridicat pe marginea fluviului format din ființa primordială – Mama Ganga, Varanasi este considerat de hinduși și budiști cel mai sacru loc de pe pământ. Sunt mii de oameni care ajung aici pentru a se purificat în apele sfinte ale Gangelui, iar alte câteva sute de trupuri sunt incinerate în ghat-urile ce ard neîncetat. Se spune că dacă ești ars aici vei atinge Nirvana, astfel se încheie ciclul nașterii-vieții și morții.

La aproape orice colț de stradă vei întâlni câte un templu, unul mai grandios decât altul, unde oamenii sfinți sadhu meditează neîncetat ore și poate chiar și zile în șir, fără a se hrăni. În Varanasi vei vizita Templul de Aur Kashi – Vishwanath, despre care se spune că ar fi fost ales de Shiva ca loc al șederii sale pe pământ, dar și Templul Bharat Mata Mandir, ce a fost inaugurat de către Mahatma Gandhi.

În ultima parte a circuitului vei mai face o vizită la complexul de temple hinduse Akshardham, cel mai mare din lume ce a fost construit din marmură roz, prezentând pe fațadele sale numeroase sculpturi și figuri din mitologia hindusă, inclusiv figuri umane sau elefanți.

de Mădălina Isar

Sursa foto: pixabay.com

