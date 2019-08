(P) Călătorie spirituală de toamnă în Țara lui Israel!

Luna septembrie este ideală pentru un circuit-pelerinaj în Țara Sfântă, alături de Europa Travel, profitând de tariful special 469 euro/persoană – redus de la 499 euro! Rezervă călătoria până la 30.08 și primești bonus excursia la Hozeva și Mănăstirea Sfântul Sava, în limita locurilor disponibile!

Orașe vechi de mii de ani

Tel Aviv, cel mai cosmopolit oraș al Israelului se remarcă prin plajele sale albe de la Mediterană, dar și prin vechea cetatea Jaffa, menționată atât în Vechiul, cât și în Noul Testament.

Pelerinajul pornește cu Haifa, un oraș cochet de coastă dominat de Muntele Carmel, unde se înalță unul dintre cele mai importante centre de pelerinaj ale religiei bahaistă – Templul Baha`i ce este înconjurat de superbele grădini terasate, declarate monument de patrimoniu UNESCO.

Continuă cu descoperirea locului unde a copilărit Isus – Nazaret, unde vei face o vizită la Biserica Buna Vestire care ar fi fost ridicată pe locul grotei unde Fecioara a fost înștiințată de Arhanghelul Gavriil că-l va naște pe Fiul Domnului. Muntele Tabor este menționat în scririle biblice ca fiind locul unde Isus a urcat alături de Petru, Iacob și Ioan pentru a le arăta „dumnezeirea lui”.

Refă pașii Mântuitorului spre Cana Galileii, cu Biserica Minunii și Casa Nunții, Capernaum cu Marea Sinagogă ce amintește de numeroasele vindecări miraculoase, Tabgha, locul înmulțirii peștilor și a pâinilor ce se află pe malul Mării Galileii. Din Tiberias poți face opțional o plimbare cu barca, iar apoi te poți scufunda în apele sfinte ale Iordanului, acolo unde s-a desfășurat botezul Domnului. Nu vei rata nici Hozeva, Ierihon, considerat a fi cel mai vechi oraș din lume și Mănăstirea Sfântului Gherasim din pustiul Iudeei.

Ierusalim, cel mai sacru loc din Israel

Ultima parte a circuitului este dedicată pelerinajului la Ierusalim – Orașul Păcii, unde cele trei principale religii monoteiste se reunesc. Pătrunde în Cetatea Sfântă prin Poarta Sfântului Ștefan de unde începe Via Dolorosa, strada cu cele 14 opriri săvârșite de Hristos pe drumul spre Răstignire. Experiența religioasă trăită aici este una unică, mai ales odată ce ai ajuns la Mormântul Sfânt.

Muntele Măslinilor cu Mănăstirea Pater Noster, loc strâns legat de cea mai puternică rugăciune – Tatăl Nostru, Grădina Ghetsimani, Muntele Sion, Foișorul Cina cea de Taină, Biserica Adormirea Maicii Domnului sau Zidul Plângerii și Domul Stâncii, sunt doar o parte din obiectivele pe care le vei mai descoperi odată ce ai ajuns în Ierusalim.

de Mădălina Isar

