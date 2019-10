(P) Călătorie în țara contrastelor, India

Dincolo de credințe și obiceiuri, India este totodată o țară culturală care îți oferă o mulțime de experiențe interesante în orașele sale cosmopolite. Combină o călătorie culturală cu una de regăsire sufletească într-un circuit memorabil în India, alături de Europa Travel, făcând turul Triunghiului de Aur și al orașului sacru Varanasi – la tariful special de la 899 euro/persoană, plecare din 24.11!

Top 3 orașe din India

Delhi, capitala Indiei nu arată deloc precum un oraș din filmele bollywoodiene, asta datorită amprentei sale britanice, bulevardele largi cu parcuri bine îngrijite amintind încă de perioada colonială. Printre monumentele simbol ale orașului se numără Poarta Indiei, un arc de triumf ridicat în cinstea eroilor căzuți pe front, complexul Qutub din care face parte minaretul din cărămidă înalt de 73 m, monument de patrimoniu UNESCO, dar și Fortul Roșu.

Tot aici vei găsi cel mai mare templu hindus din lume – Akshardham, ce ocupă 12 ha, fiind un adevărat univers de cultură hindusă și indiană. Dar și unul dintre cele mai mari centre de pelerinaj al religiei bahaistă, Templul Lotus.

Jaipur este locul unde maharajahii trăiesc în palate din marmură roz, iar contrastele sociale și peisagistice sunt mai puțin evidente decât în oricare alt oraș indian. Ajuns aici, vei fi mirat să constați că în ciuda „luxului tradițional”, spiritualitatea încă joacă un rol important în viața de zi a oamenilor.

Descoperă tradițiile locului bătând la pas complexul regal în stil rajput și mughal – City Palace, de unde Jai ​​Singh al II-lea a condus Jaipurul. Dar și magnificul Palat al Vânturilor – Hawa Mahal, o capodoperă a artei indiene cu fațadă decorată spectaculos cu 953 de ferestre mici ce îi oferă forma de fagure de miere. Maharajahul Jai ​​Singh al II-lea, pasionat de astronomie și matematică a construit în nordul Indiei, cinci Observatoare Astronomice, iar în Jaipur se află cel mai mare dintre ele. Nu pleca din oraș până nu vizitezi Jantar Mantar, unde se află cel mai mare cadran solar din lume.

Traversează platoul deșertic al Rajasthan-ului până la Fortul Amber, aflat la 11 km distanță de Jaipur, și experimentează aici o plimbare cu elefantul la poalele dealului Aravalli. Impresionantul complex de palate și grădini, de lângă lacul Maota face parte din patrimoniul mondial UNESCO din 2013.

Una dintre capodoperele arhitecturale ale Indiei este Palatul Apelor – Jal Mahal ce a fost ridicat în jurul secolului al XVIII lea de către maharajahul Madho Singh, pentru a găzdui întâlnirile sale de vânătoare. Edificiul ce combină stilul rajput cu arta islamică se află în mijlocul lacului artificial, Man Sagar.

Agra, orașul unde căbănuțele pestrițe se ghemuiesc pe lângă palatele din marmură, unde vacile umblă libere pe străzile aglomerate, iar oamenii trăiesc fericiți și mulțumiți în mahalale, adună milioane de vizitatori în fiecare an. Motivul este simplu: aici se află cel mai cunoscut simbol al dragostei trainice – Taj Mahal. Mausoleul din marmură de un alb pur este una dintre cele 7 noi minuni ale lumii reprezentând „dragostea unui împărat încrustată în piatră” și „o lacrimă pe obrazul eternității”.

Orașul de pe malurile râului Yamuna găzduiește și alte monumente pline de însemnătate, așa cum este Fortul Roșu, o construcție eclectică din anul 1565 – prima reședință a Împăraților Imperiului Mughal, unde se aglomerează palate, moschei și grădini impresionante.

Locul regăsirii spirituale

Varanasi este unul dintre cele mai vechi oraș din lume, un loc sacru și acaparant, unde hindușii vin pentru a săvârși ceremonii religioase grandioase. Mii de pelerini ajung în fiecare an în „Casa lui Shiva” pentru a se purifica în apele sfinte ale fluviului Gange. Tot aici, pe malul apei sunt arse, în ghat-urile de lemn, trupurile celor trecuți în neființă – o tradiție ancestrală care spune că numai astfel marele zeu hindus oprește ciclul obositor al nașterii-vieții-morții și reîncarnării. O plimbare cu barca pe fluviu, în murmurul rugăciunilor călugărilor sadhu este o experiență care nu poate fi egalată cu nimic altceva.

de Mădălina Isar

Sursa foto: pixabay.com

Oferta Circuit India – Triunghiul de Aur si Varanasi – tarif: 899 euro/persoana + 638 euro servicii la sol, 10 zile (4 nopti in New Delhi, 1 noapte in Jaipur, 1 noapte in Agra, 2 nopti in Varanasi) cazare cu mic dejun + cina la hoteluri 4*, transport avion + taxe aeroport, ghid local, asistenta turistica. *Reducere de 28% din tariful standard 1299 euro + bonus plimbarea cu elefantul, plecare din 24.11, valabil pentru rezervari pana la 08.11! Detalii pe www.europatravel.ro, call center 021-9407.