(P) Binecuvântat de Vinalia

Cu multă grijă i-am redat Conacului frumusețea de odinioară și arhitectura neo-românească și l-am înconjurat de și mai multă viţă de vie pe care am (re)plantat-o. Cred că o să iți aducă multă relaxare designul minimalist al camerelor în care pereții finisați aduc aminte de casa bunicilor iar mobilierul simplu, antichizat, se completează cu coperțile partiturilor interbelice sau cu sumedenia de obiecte care continuă povestea vinului: corpuri de iluminat din sticle de vin, doage și cercuri de butoi, tablouri cu vorbe de duh. De fapt, peste tot găsești frânturi din inima și mintea mea… Târziu am înțeles de ce atâția ani am adunat cele mai frumoase citate despre licoarea mea preferată pe care am acum marele noroc de a o produce întocmai așa cum mi-am dorit de-o viață. Un VIN curat, făcut din pasiune, care iți dă bucuria de a trăi!

Dacă vei intra în posesia acestor vinuri în ediție limitată – 2,000 – 4,000 sticle fiecare – îți garantez o experiență senzorială aparte din care nu vei mai avea scăpare.

Te aștept, așadar, să-mi calci pe urme și, atunci când pășești pe drumul vinului intru recunoaștere și degustare, să poposești pe la noi.

Să fie cu noroc!

Tiberiu Bardan – vizionar și împătimit al dichisurilor și vorbelor cu tâlc, de “mic” inspirat de un pahar de vin bun de steininger.