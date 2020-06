Din inima Transilvaniei, Aviva Cosmetics aduce o gamă de produse inovative pentru îngrijirea tenului. Diferența față de produsele tradiționale este dată de anii de cercetare, consultanță și producție în domeniul cosmetic, în special la nivelul sectorului dedicat produselor anti-îmbătrânire.Scopul principal este de a oferi consumatorilor produse originale destinate îngrijirii pielii xerotice/ten uscat și mixt, care să folosească cele mai noi tehnologii și ingrediente. Prima gamă lansată cuprinde produse precum demachiant anti-ageing, cremă pentru regenerare celulară, cremă anti-ageing cu particule de aur și serul anti-ageing a mărcii înregistrate INFINITUM.

Produsele vin ca un răspuns la necesitățile de la nivel mondial, având la bază cercetarea complexă în dezvoltarea unor formulări dermatocosmetice care să conțină ingrediente active de tip regenerant, hidratant și anti-ageing, pentru menținerea sănătății pielii și prevenirea îmbătrânirii.

Tehnologia folosită pentru gama de lux Infinitum constă în îmbunătățirea unei formulări cosmetice anti-îmbătrânire, elaborată în teza de doctorat a cercetătoarei Anca Maria Juncan, intitulată „Analiza unor antioxidanți utilizați în cosmetică prin metode cromatografice/Analysis of some Antioxidants used in Cosmetics by Chromatographic Methods” și în dezvoltarea ei într-un produs accesibil pe piața cosmetică autohtonă. Unul din produsele noi game este în curs de brevetare la OSIM.

„Cercetând piața de desfacere autohtonă, am constatat că există o gamă largă și variată de unde consumatorii pot alege. Totuși, din cele observate în urma efectuării studiului de piață, nu am identificat producători care să aibă o gamă complementară de produse pentru îngrijirea pielii xerotice. Femeile în special, dar în ultima perioadă și bărbații, oferă o atenție sporită îngrijirii personale și aspectului tenului, dorind să fie infinit de tineri și frumoși. De aceea, în produsele noastre vor regăsi ingrediente care adaugă lumină, culoare și contrast frumuseții naturale.” a declarat Cristina Lupu, manager.

Principalele beneficii oferite de produsele dermatocosmetice sunt definite prin rezultate precum ten curat, ferm, întinerit, regenerat, intens protejat și fără riduri. Acestea se datorează și ingredientelor cheie înglobate în compoziția produselor. Acidul hialuronic (3 tipuri de acid hialuronic: acid hialuronic cu masă moleculară mică (Low molecular weight (LMW) hyaluronic acid – 20-50 KDa), acid hialuronic cu masă moleculară medie (Medium molecular weight (MMW) hyaluronic acid – 100-300 KDa) și acid hialuronic cu greutate moleculară mare high molecular weight (HMW) hyaluronic acid – 1-1.4 MDa) încapsulat), complexul activ anti-ageing cu Aesculus Hippocastanum (Horse Chestnut), vitamina E și A și microcapsulele cu aur de 22k sunt doar o parte dintre ingredientele fundamentale care stau la baza produselor dermatocosmetice.

Produsele pe care le oferă Aviva Cosmetics sunt din gama unitară de produse anti-ageing: Anti-ageing Cleansing Emulsion, care este un demachiant anti-ageing, Cellular Regeneration Cream fiind o cremă pentru regenerare celulară care ameliorează afecțiunile tegumentului deshidratat și îmbătrânit, preparată dintr-un complex de ingrediente cosmetice multifuncționale, Golden Elixir Anti-ageing Cream, cremă cu particule de aur 22K având factor de protecte solară SPF 15 și Deep Wrinkles Anti-ageing Serum, serul concentrat anti-ageing. Aplicate cu regularitate, produsele dermatocosmetice constituie un mijloc ideal pentru îmbunătățirea aspectului tenului sensibil, iritabil și deshidratat.

Infinitum aduce în valoare femeile curioase să testeze lucruri inovative, care se respectă, sunt puternice, optimiste și reușesc întotdeauna să găsească un echilibru între viața personală și cea profesională. Pentru a afla mai multe despre gama de dermatocosmetice Infinitum, accesați site-ul acestora: infinitumcosmetics.ro . Sunt create pentru femei ca tine.