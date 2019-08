(P) Atracții din Maroc – Țara de la asfințit

Descoperă „Poarta Africii” într-un circuit memorabil de 9 zile alături de Europa Travel, și profită de tariful special de 764 euro/persoană, valabil pentru plecarea din 03.09!

Casablanca, între modernitate și tradiție

Fosta capitală imperială, Casablanca a fost promovată în celebrul film omonim, cu Humphrey Bogart și Ingrid Bergman în roluri principale, ca fiind un oraș cu iz exotic și tradițional. În realitate însă, Casablanca este considerat a fi „cel mai libertin și modern” dintre orașele marocane. Atracțiile sale cuprind palate ce combină stilul arăbesc cu cel francez și andaluz, piețe aglomerate, grădini exotice și o fabuloasă promenadă de-a lungul Oceanului Atlantic.

Totuși, poți simți farmecul tradițional marocan și în Casablanca, mai ales dacă vizitezi Medina plină de tarabe cu mirodenii și covoare, Piața Mohammed, înconjurată de superbele clădiri proiectate de arhitectul Henri Prost sau Moscheea Hassan II , cea mai mare din Maroc cu cel mai înalt minaret din lume.

Vizitează Orașul Roz!

Întemeiat de berberi și condus de almoravizi, Marrakech a fost cel mai puternic dintre orașele imperiale ale Marocului, ce și-a păstrat în cea mai mare parte atmosfera tradițională. Perioada din timpul protectoratului francez a fost una înfloritoare, majoritatea clădirilor ce domină azi orașul au fost realizare în nuanțe de roz și cărămiziu, reflectând foarte bine arhitectura islamică cu note franceze. Medina Antică și Piața Jemaa el Fnaa sunt cele mai aglomerate locuri din Marrakech, considerate monumente de patrimoniu mondial. Mai poți vizita Moscheea Koutoubia, remarcabilă prin stilul său amestecat, El Badi Palace, unul dintre „palatele incomparabile” ale Marocului și superbele grădini albastre, Majorelle.

Pătrunde în misteriosul deșert!

Surprinde viața berberă în Ouarzazate, traversând drumurile ce șerpuiesc printre crestele mândre ale Munților Atlas, unde găsești Tiz-in-Tichka, localitatea situată la cea mai înaltă altitudine din Africa de Nord.

Ouarzazate este așa numita „Poartă spre Deșert” ce ascunde între dunele aurii numeroase kasbah-uri, unele dintre ele aflate în patrimoniul UNESCO, așa cum sunt Taourit și Ait Ben Haddou, unde ai impresia că timpul s-a oprit în loc. La fel de acaparat de tradiții este și Erfoud, un orășel-oază din inima Saharei, unde poți experimenta o memorabilă plimbare pe cămilă pe dunele unduitoare de nisip.

Capitala Religioasă a Marocului, Fez pare desprins din alte timpuri. Aici marocanii încă trăiesc după vechile reguli în cea mai mare Medină Antică din toată lumea. Fes el Bali este marcată prin Minaretul Medersa Bou Inania și dominată de souq-uri aglomerate, piețe colorate, ateliere de ceramică, ceainării și numeroasele magazine ale beduinilor. Admiră mozaicurile exterioare ale Palatului Regal Dar El Makhzen și vizitează Moscheea Quarouiyen, cea mai veche universitate islamică din lume.

Călătoria în Maroc continuă cu vizitarea sitului roman Volubilis, monument UNESCO. Edificiile clădite de romani au rezistat timpului, iar astăzi mai poți vedea ruinele Capitoliului, Forumului, ale Arcului de Triumf și piatra de temelie a Templului Jupiter. În Meknes vei avea parte de o altă experiență culturală memorabilă, dat fiind faptul că acesta a fost una dintre importantele capitale imperiale ale Maghrebului, fiind parte din patrimoniul mondial.

Nu rata capitala Rabat!

Capitala Rabat este locul unde arta, tradiția și cultura marocană este respectată întocmai, fiind locul ideal unde să rătăcești fără noimă pe străzile strâmte ale Medinei și în coloratelor cartiere Oudayass și Hassan, aflate destul de aproape de ocean. Simbol al orașului este Turnul Hassan, care ar fi trebuit să fie parte din ceea ce se dorea a fi cea mai mare moschee din lume. Alte atracții de neratat în Rabat sunt Mausoleul lui Mohamed al V lea și Fortăreața Oudaias, o bijuterie a stilului islamic-andaluz ce a fost clădită în timpul Dinastiei Almohad, în secolul al XII lea.

de Mădălina Isar

Sursa foto: pixabay.com

