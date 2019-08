(P) Artă și tradiție în Marele Tur al Spaniei

Descoperă Spania în Marele Tur de 9 zile, alături de Europa Travel și profită de tariful special de 649 euro/persoană, pentru plecarea din 05.09! Dacă rezervi circuitul cu avion până la 29.08 primești bonus excursia la Segovia.

Cel mai artistic oraș catalan

Melanj de cultură, artă, istorie și tradiție, Barcelona este cel mai vizitat oraș din Spania, cu aproape 18 milioane de turiști pe an. Las Ramblas, artera pietonală ce reunește mai multe străduțe din centrul orașului pline de cafenele și magazine, este un adevărat magnet pentru europenii care vor să facă cunoștință cu viața relaxantă catalană.

Pe primul loc în topul construcțiilor de patrimoniu ale capitalei Cataloniei este Sagrada Familia, edificiul nefinalizat al geniului Antoni Gaudi, recunoscut în toată lumea pentru stilul său gotic excentric. Arhitectul lui Dumnezeu a lăsat moștenire Barcelonei și alte obiective simbol precum Parcul Guell unde se găsesc câteva căsuțe fanteziste din ceramică colorată, dar și casele din Barri Gothic. La mică distanță de metropola Barcelona, în ținutul deluros al Cataloniei se înalță Montserrat zis și Muntele Sfințit, unde se află Mănăstirea benedictă omonimă.

Orașe cu aer regal

Mai puțin aglomerată în comparație cu Barcelona, capitala Madrid te întâmpină cu un aer regal și o viață de noapte foarte dezvoltată. Principalul obiectiv al orașului este Muzeul Prado, care găzduiește una dintre cele mai mari colecții de artă flamandă din lume, însă nu poți rata nici Palacio Real, aflat aproape de Plaza Espania. La fel de populare sunt Puerta del Sol, celebra piață marcată prin Statuia Regelui Carlos al III lea și cea a ursului ce culege fructe dintr-un tufiș, și Plaza de Toros de Las Ventas, cea mai mare arenă de coride din Spania.

Dacă ești pasionat de istorie poți vedea Segovia, remarcabil prin influențele sale romane, ce găzduiește impozantul Apeduct din patrimoniul UNESCO, și Toledo, orașul-cetate al celor trei culturi, unde vizitezi Castelul Alcazar și vechile bresle ale meșterilor armurieri.

Andaluzia și Valencia

În circuitul de la Europa Travel vei face și turul principalelor orașe din Andaluzia, începând cu Cordoba, de la poalele munților Sierra de Cordoba, cu impozanta Mezquita – Marea Moschee, un exemplu rafinat de arhitectură islamico-spaniolă parte din UNESCO.

În capitala Sevilla te poți bucura de spectacole de dans flamenco, să urci în Torre de Oro pentru vederi panoramice asupra orașului ori să te retragi în Marea Catedrală ce adăpostește Mormântul lui Cristofor Columb, monument UNESCO.

Țara Rodiilor, Granada nu putea fi ratată din itinerariul tău, aici aflându-se grandioasa fortăreața Alhambra cu ale sale palate și grădini monumentale. Poți evada și pentru câteva momente în Gibraltar, mica enclavă britanică ce desparte Spania de Maroc, iar apoi pe plajele din Costa del Sol în stațiunile Marbella și Malaga.

În încheierea circuitului vei vizita Valencia, un oraș situat la limita dintre tradiție și modernitate, ce se remarcă prin futuristul Complexa al Artelor și Științelor, unde au loc numeroase evenimente culturale. Pierde-te și pe străzile labirintice ale centrului istoric începând cu Plaza de los Fueros, unde se înalță cele două turnuri în stil genovez, Serranos.

