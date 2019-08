(P) Ai nevoie de implanturi dentare? Iata indicatiile medicilor inainte si dupa inserare!

Stomatologia moderna a dezvoltat foarte mult ramura de implanturi dentare, atat in privinta materialelor si tehnicilor de confectionare, cat si in privinta procedurilor de inserare in os. Astfel, acest tip de tratament poate reda functionalitatea si estetica danturii tale, in functie de nevoile si preferintele pe care le ai, cu o impresionanta rata de succes ce depaseste 95%. Din aceste motive, tratamentul cu implanturi dentare este recomandarea tuturor stomatologilor pentru inlocuirea unuia sau mai multor dinti, indiferent de motivul inlocuirii sau complexitatea cazului.

Detalii necesare inaintea procedurii

Inainte de inserare, medicul trebuie sa aiba acces la toate informatiile necesare pentru a avea o imagine corecta de ansamblu asupra situatiei tesuturilor in care urmeaza sa insereze implanturile dentare si asupra starii generale de sanatate a pacientului. Din acest motiv, pe langa radiografiile standard, medicul specialist iti va recomanda si o investigatie de tip CT (Computer Tomograf). Aceasta ii va oferi posibilitatea de a vizualiza in format tridimensional volumul osului in care urmeaza a se insera radacina artificiala.

In functie de varsta, antecedentele medicale sau starea generala de sanatate a pacientului, este posibil ca implantologul sa mai aiba nevoie de cateva analize de sange cu ajutorul carora sa observe care este nivelul anumitor substante din organismul pacientului, substante ce pot influenta osteointegrarea implanturilor dentare si stabilitatea lor in timp. Astfel, in cazul persoanelor care administreaza anticoagulante, va fi necesara intreruperea medicatiei pentru a se realiza coagularea sangelui in urma interventiei. Aceste analize si recomandari sunt intotdeauna in interesul pacientului, asadar colaborarea cu medicul este decisiva pentru a te putea bucura de o solutie de tratament personalizata, cu sanse maxime de reusita.

Inainte de inserarea unuia sau mai multor implanturi dentare, medicul specialist va prescrie un tratament cu antibiotice si antiinflamatorii, astfel incat organismul tau sa poata fi pregatit pentru interventie si pentru prima saptamana dupa aceasta (perioada decisiva pentru osteointegrare). Medicatia prescrisa va reduce inflamatia si riscul de infectie in zona inserarii radacinii artificiale, ajutand la o vindecare mai rapida.

Pe langa efectuarea analizelor recomandate si administrarea tratamentului medicamentos prescris, va trebui sa intelegi si care sunt etapele tratamentului chirurgical, durata acestuia, ce senzatii vei avea dupa inserarea radacinii artificiale si va trebui sa fii constient ca vei fi tratat de o echipa medicala cu experienta, in care poti avea toata increderea. Aceste detalii te vor ajuta sa eviti starile de anxietate, iar munca echipei medicale va fi mai usoara.

Detalii importante dupa inserare

In urma efectuarii interventiei, trebuie sa stii ca probabil vei avea nevoie de o zi de repaus. Va fi nevoie sa tii o compresa rece in zona respectiva si va trebui sa consumi alimente moi, fara ca acestea sa ajunga la zona operata. In plus, nu trebuie sa clatesti gura in primele 2-3 zile, iar periajul celorlalti dinti va fi unul usor.

Dupa 5-7 zile de la interventie se vor scoate firele de sutura, iar perioada de osteointegrare ce dureaza circa 3-4 luni nu vine cu indicatii de ingrijire speciala a zonei implanturilor dentare. Implantul este acoperit etans de gingie, astfel incat o periere usoara va fi suficienta. La sfarsitul perioadei de osteointegrare, capatul radacinii artificiale este descoperit si se va monta un conformator cu rolul de a ajuta la formarea unui strat uniform de gingie in jurul fiecarui implant. Aceasta perioada vine cu indicatiile sale: va trebui sa fii atent sa nu ranesti gingia in curs de formare. Dupa aproximativ o saptamana, conformatorul este scos si se va atasa bontul protetic pe care va fi amplasata coroana din ceramica (partea vizibila a tratamentelor cu implanturi dentare).

Atunci cand vine vorba de implanturi dentare, o importanta deosebit de mare o are si alegerea formei si dimensiunilor potrivite situatiei, pe langa materialele si tehnologiile de ultima generatie. Pentru a te putea bucura de tratamente fara durere, cele mai performante implanturi dentare si cea mai buna echipa interdisciplinara de medici, paseste cu incredere intr-un cabinet stomatologic al clinicii Dental Excellence si recapata-ti zambetul!