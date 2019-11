(P) 40% reducere la circuitul în India, cu ocazia Târgului de Turism!

Cu ocazia Târgului de Turism desfășurat online pe europatravel.ro, în perioada 14-17 noiembrie, turoperatorul Europa Travel a pregătit numeroase Oferte Speciale la circuitele culturale în destinații populare. Astfel, poți rezerva acum o călătorie de 10 zile în India – Triunghiul de Aur și Varanasi, pentru 2020, ce beneficiază de o reducere de 40% din tariful standard de 1499 euro/persoană! Oferta este valabilă pentru rezervări efectuate doar pe durata TTR, în limita locurilor disponibile!

Cele mai mari atracții ale Triunghiului de Aur

Quwwat-ul-Islam este unul dintre locurile cele mai vizitate din capitala Delhi, un complex magnific format dintr-o moschee somptuoasă și impresionantul Minaret Qutub ce măsoară 73 metri înălțime, fiind faimos pentru fațada sa din marmură și ceramică împodobită cu numeroase versete din Coran.

Turul orașului Delhi îți descoperă și alte simboluri indiene, precum Poarta Indiei, un arc de triumf dedicat eroilor căzuți în timpul primului Război Mondial, memorialul Raj Ghat dedicat părintelui Indiei, Gandhi, Fortul Roșu ce face parte din UNESCO, dar și celebra Moschee de Vineri.

Opțional, te poți îndrepta spre Akshardham, cel mai mare templu hindus construit vreodată, unde spiritualitatea și arhitectura se împletesc armonios, Mormântul Omului Perfect, unul dintre cele mai bune exemple de arhitectură persană, unde odihnește Împăratul mogul Humayun, dar și la Templul Lotusului, o capodoperă a arhitecturii moderne și casă de cult a religiei Bahá’í.

Străbătând tărâmurile deșertice ale Rajasthan-ului descoperi Jaipur, așa numitul Oraș Roz ce sclipește mândru sub soarele arzător. Cel mai frumos oraș planificat al Indiei păstrează în stare excelentă zeci de construcții din marmură și gresie roz, clădite în stil rajput și mugal în timpul domniei maharajahului Sawai Jai II.

Începe cu Palatul Regal, emblematicul complex de clădiri decorate cu numeroase picturi murale și înconjurate de ziduri groase de apărare. Imediat de cum ieși din palat descoperi Observatorul Astronomic, cel mai mare și bine păstrat dintre cele 5 observatoare construite de împăratul Jai Singh II care era pasionat de astronomie, matematică și filosofie. Dacă ești amator de fotografii poți urca în Minaretul Swarga Sal, de unde orașul se vede în toată splendoarea sa. Un alt simbol al Jaipurului este Palatul Vânturilor, remarcabil prin cele 953 ferestre mici ce împodobesc fațada construcției asemănătoarea unei coroane regale.

Continuă circuitul cu vizitarea Fortului Amber, vechea capitală a statului Jaipur, un complex ce include mai multe palate, edificii de cult și grădini în stil persan, ce se întinde pe dealul Aravalli, la poalele căruia te poți bucura de o plimbare pe elefant.

La mică distanță se află Fatehpur Sikri, așa numitul „oraș fantomă”, un adevărat muzeu în aer liber ridicat de Akbar pentru a fi „capitala ideală”, dar părăsit la scurt timp din cauza rezervelor limitate de apă. Admiră aici magnifice construcții precum Palatul Jahdai Bai, complexul Haran Sara sau Palatul Panch Majal.

Cu barca pe Gange în Varanasi

În ultima parte a călătoriei vei vizita Agra, orașul împăraților unde se înalță cel mai mândru dintre monumentele închinate dragostei trainice: Taj Mahal, una dintre cele 7 noi minuni ale lumii și Varanasi, orașul sacru traversat de fluviul Gange.

Varanasi este unul dintre cele mai importante locuri de pelerinaj pentru credincioșii hinduși și budiști care vin aici pentru a se purifica în apele Mamei Ganga. Dar și pentru a arde trupurile rudelor trecute în neființă în ghat-urile de pe malul apei în dorința de a încheia astfel ciclul dureros al nașterii-vieții-morții și reîncarnării. Plimbă-te cu barca pe Gange în murmurul rugăciunilor preoților brahmani, surprinde oamenii sfinți sadhu cu fețele acoperite de praf alb puternic ancorați în meditație și vizitează Templele Kashi – Vishwanath și Mahatma Gandhi.

