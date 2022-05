Modalitati de ingrijire a parului lung

Avem placerea de a impartasi persoanelor sexului frumos cele mai bune sfaturi in ce priveste intretinerea parului lung. Parul lung este foarte greu de intretinut, are nevoie de atentie zilnica, de hidratare si de ingrijire zilnica pentru a ramane puternic si frumos.

Sfaturile de mai jos sunt la fel de valabile si pentru persoanele care au de gand sa-si lase parul lung, bucurandu-se in aceeasi masura de un par frumos si voluminos.

1 – Folosirea unei perii de par potrivite

O perie cu peri de mistret sau o perie umedat ar trebui sa fie cel mai bun prieten al nostru. Avand parul lung, este foarte important ca peria sa ajute la netezirea firului de par, pentru a minimiza orice risc de rupere.

O perie din fibre naturale, precum parul de mistret, ajuta la diminuarea nivelului de frecare la periaj. Prin urmare, parul de mistret nu se prinde de niciun nod, lasand parul neted si matasos, fara a-l smulge.

De retinut ca atunci cand pieptanam parul umed, trebuie sa optam pentru un pieptene cu dinti largi. In caz contrar, periajul poate dauna, deoarece, mai degraba intinde firele de par, decat sa le separe.

2 – Folosirea unui tratament hidratant de minim doua ori pe saptamana

Printre cele mai eficiente tratamente pentru un par sanatos se numara mastile cu miere de cocos si mastile cu ulei bogat in vitamina E, cum ar fi uleiul de masline sau de avocado.

Pentru a obtine cele mai bune rezultate, trebuie sa incalzim usor uleiul la foc mic si sa il aplicam pe par. Infasuram intr-un prosop cald, pentru ca, dupa 4-5 minute, sa spalam.

Uleiul incalzit este mai usor absorbit in par, sporindu-i calitatile eficiente.

3 – Utilizarea unei setari scazute de caldura pentru uscarea parului

Ca regula generala, unul dintre cele mai rele lucruri pe care le putem face parului este sa-l supraincalzim. Daca nu dorim sa intampinam asemenea neplaceri, vom controla frecventa cu care folosim uscatorul de par, dar si calitatea unui astfel de dispozitiv.

Tot ce trebuie sa facem este sa folosim uscatorul la distanta de par. Uscarea parului din lateral il increteste. Prin urmare, duza ar trebui intrepdata in jos, la 3 cm de par, pentru cele mai bune rezultate.

In cazul in care nu avem o idee deja formata despre un uscator de par performant, ne sunt recomandate sfaturile specialistilor ce pot fi gasite pe site-urile de review-uri, care se ocupa de ierarhizarea celor mai bune produse de pe piata.

4 – Folosirea unui protector termic

Un protector termic infasoara firul de par, formand o bariera de protectie, ce previne deteriorarea si asigura stilul elegant, fara incretire.

In genere, pot fi folosite uleiurile naturale. Cu ajutorul acestora nu facem decat sa conferim parului o sumedenie de beneficii pe termen lung.

5 – Evitarea spalarii frecvente a parului

Uleiurile naturale ale parului sunt concepute pentru a ne reconditiona si proteja firele, asa ca, atunci cand ne samponam zilnic, sunt eliminate aceste uleiuri vitale.

In mod ideal, pentru a ne mentine parul sanatos, trebuie sa ne spalam de numai doua-tri ori pe saptamana. Importanta achizitionarii unui sampon natural, care sa confere volum si textura, este la fel de mare.

6 – Spalarea corecta a parului.

Parul sanatos, frumos, stralucitor, isi are inceputurile sub dus! Locul unde trebuie sa insistam pentru samponare este scalpul. Si nu cu unghiile, ci cu degetele. Pe scalp are loc cea mai mare acumulare de ulei si este important sa masam usor samponul pentru a scapa de el.

Masarea capului in timp ce samponam este o buna modalitate de a incuraja circulatia sangelui si de a detoxifia scalpul.

Ulterior, folosim balsam pe toata lungimea firului de par pentru a restabili nivelul de umiditate. Clatirea se face cu apa calaie spre rece. Apa fierbinte usuca parul si poate provoca ruperea firului de par.

Femeile cu parul lung, frumos si sanatos, au intotdeauna parte de aprecieri fondate. Parul lung poate fi un imens avantaj pentru sexul frumos, numai ca ingrijirea acestuia necesita daruire, rabdare si grija peste masura.