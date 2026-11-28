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Într-o rutină de îngrijire bine pusă la punct, zona ochilor primește, de obicei, atenție la aplicarea cremelor sau la demachiere. Grija pentru și grija la lumină, de obiceiuri, modul în care porți ochelarii și momentele în care alegi să îți verifici vederea.

În practică, ochelarii sunt printre obiectele folosite cel mai des și, paradoxal, unele dintre cele mai neglijate. Îi lăsăm pe noptieră, îi punem lângă produsele de îngrijire sau îi ștergem cu primul material la îndemână. O rutină mai atentă nu presupune multe produse noi, ci câteva obiceiuri care protejează lentilele și mențin confortul purtării.

Vederea are propriile nevoi, chiar dacă rutina ta rămâne aceeași

Odată cu trecerea timpului, activitățile care altădată erau comode pot cere mai mult efort vizual. Pentru unele persoane, provocarea este cititul de aproape, în vreme ce, pentru altele, alternarea între distanțe. Nu există o singură pereche de lentile potrivită tuturor și nici nu este necesar să aștepți un disconfort pronunțat ca să discuți cu un specialist. Te pot ajuta în acest sens specialiștii OPTIblu, prezenți în rețeaua de magazine din toată țara. La OPTIblu, verificarea optometrică este gratuită.

Aici, ei îți pot spune că lentilele monofocale corectează vederea la o anumită distanță, în timp ce variantele progresive pot integra mai multe zone de corecție în aceeași pereche, dacă prescripția o cere. Alegerea trebuie făcută în funcție de nevoi, nu doar de obișnuința cu un anumit model.

Nu doar trecerea timpului schimbă modul în care ne folosim vederea. Un nou loc de muncă, un hobby care presupune lucru de aproape sau chiar mutarea biroului într-un spațiu cu altă lumină pot modifica cerințele vizuale dintr-o zi. O discuție despre aceste schimbări îl poate ajuta pe specialist să recomande o soluție adaptată activităților tale, nu doar unei singure situații.

Ochelarii ca parte din confortul zilnic

O ramă care apasă, lentilele nepotrivite sau ochelarii pe care trebuie să îi ridici mereu pe nas pot deveni o sursă discretă de disconfort. Ajustarea ramei, curățarea corectă a lentilelor și verificarea periodică a dioptriilor completează felul în care ai grijă de tine.

Și aici te pot ajuta specialiștii OPTIblu. Iar dacă ai nevoie de o pereche nouă, te poți bucura de reduceri de 30% pentru ochelari compleți eligibili cu lentile monofocale și de 40% pentru cei cu lentile progresive, conform regulamentului campaniei.

La fel ca orice rutină de îngrijire, și aceasta ar trebui să țină cont de ceea ce îți face bine cu adevărat, nu de o listă bifată mecanic.

Despre Optical Investment Group

Optical Investment Group este cel mai mare retailer de optică din România, cu peste 600 de angajați și un lanț de aproape 100 de magazine în 30 de orașe din țară, sub umbrela a trei branduri: OPTIblu, Optiplaza și O51. Acestora li se adaugă magazinele online optiblu.ro și optiplaza.ro.

Compania este deținută de EssilorLuxottica, lider global în domeniul îngrijirii vederii, care reunește expertiza în lentile oftalmice și ochelari de brand. Cu un portofoliu puternic, compania este prezentă în peste 150 de țări și are ca misiune îmbunătățirea vederii și a calității vieții la nivel mondial.

Foto: Optiblu

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