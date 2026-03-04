Denim pentru primăvară – o nouă interpretare a colecției Reserved

Denimul rămâne una dintre piesele-cheie ale garderobei de sezon, iar designerii Reserved demonstrează din nou că jeanșii clasici pot fi interpretați în nenumărate moduri. Cea mai recentă colecție reunește atât siluete atemporale, reinterpretate, cât și designuri noi, cu un aer proaspăt. Look-urile propun o viziune actuală asupra minimalismului sportiv, inspirat de anii ’90.

În colecția pentru femei, în prim-plan se află o varietate amplă de croieli pentru pantaloni – de la wide-leg, baggy și mom jeans, până la modele cu croi drept sau slim, dar și siluete accentuat contemporane, cu picior larg, precum barrel, paperbag sau balloon. Anumite modele sunt disponibile și în variante tall și petite, oferind opțiuni mai lungi pentru femeile înalte și mai scurte pentru siluetele mici. Printre noutăți se numără o fustă mini din denim, iar paleta cromatică – pe lângă indigo-ul clasic, denimul deschis, alb și negru – este completată de o nuanță sezonieră de maro. Colecția este întregită de cămăși, topuri și o jachetă statement cu franjuri.

Pentru bărbați, colecția include pantaloni cu croi drept clasic, carrot, slim și loose, alături de o selecție variată de jachete din denim. Garderoba din denim este completată de piese cu influențe casual și workwear, precum o barn jacket în tendințe, cămăși din flanel, cardigane, șepci de baseball și bandane.

Atât colecția pentru femei, cât și cea pentru bărbați propun look-uri minimaliste construite în jurul tonurilor de alb și gri, oferind o interpretare discret sportivă a esteticii anilor ’90, reinterpretată într-o cheie modernă. În paralel, designerii propun ținute denim total look, cu denim purtat din cap până-n picioare în nuanțe diferite, dar și combinații de spălări variate, pentru stiluri coerente, dar effortless.

Colecția pentru copii include pantaloni, jachete și salopete din denim, alături de accesorii precum șepci de baseball, căciuli tip beanie și accente pastelate, perfecte pentru o garderobă de primăvară. Ținutele sunt completate de tricouri cu aer retro și detalii contrastante.

Colecția este disponibilă în magazinele Reserved și online, în aplicația Reserved și pe www.reserved.com.

