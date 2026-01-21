  MENIU  
De ce majoritatea meselor din cazinouri sunt de culoare verde?

.

În cazul în care ai încercat vreodată un joc de masă din cazinouri, fie că vorbim despre cele terestre ori cele online, sunt șanse destul de mari să fi observat un aspect interesant. Mai toate mesele pe care se joacă au culoarea verde. Fie că este vorba despre blackjack, ruletă, poker ori baccarat, acest lucru este respectat aproape mereu. Unele cazinouri mai folosesc mese în culoarea albastru, roșu sau gri închis, dar verdele este prezent în cele mai multe cazuri. De ce se întâmplă acest lucru?

Totul are legătură cu vremurile de început ale jocurilor de casino. Înaintea inventării jocurilor de casino așa cum le știm în zilele noastre, oamenii se distrau altfel. În secolele al XVI-lea și al XVII-lea în Europa, se practicau jocuri de cărți în saloanele aristocrate și cluburile destinate bărbaților. Acestea se jucau pe o pânză verde, utilizată și în birourile din acele vremuri.

Până când cazinourile tradiționale au fost create, verdele era asociat deja, de cei mai mulți oameni, cu petrecerea timpului liber și distracția. Din acest motiv, primele cazinouri au adoptat culoarea verde pentru jocurile de masă pentru a reflecta mediile rafinate în care aceste jocuri erau practicate în mod obișnuit.

Legătura cu biliardul

Conform istoricilor, există și o legătură cu biliardul. La început, acest joc a fost practicat în aer liber, pe iarbă. Ulterior, când s-a transformat într-un joc de masă, pentru a imita iarba a fost folosită o catifea verde. Ulterior, culoarea a fost preluată și la mesele de poker, iar apoi și în celelalte jocuri de masă din cazinouri.

Pe lângă aspectele vizuale, care nu trebuie neglijate, mai sunt și alte considerații practice pentru care se folosește o catifea de culoare verde, cum ar fi:

  • tonul închis de verde generează un contrast bun cu cărțile și jetoanele de pariere, care devin astfel mai ușor de observat atât de jucători cât și de dealeri.
  • în comparație cu culorile mai deschise, culoarea verde are o uzură mai puțin vizibilă în timp, iar astfel rezultă o durată mai mare de folosire și costuri mai mici pentru cazinouri
  • textura catifelei este creată în așa fel încât distribuția cărților și jetoanelor să fie optimă și să nu alunece necontrolat.
Ce reprezintă culoarea verde pentru jucătorii de casino

În plus, culoarea verde mai are și o componentă psihologică. Conform specialiștilor, culoarea verde este asociată adesea cu calmul și concentrarea, fiind ideală pentru un domeniu în care aceste calități sunt dorite de toți jucătorii. În același timp, verdele indică echilibru și neutralitate, ceea ce poate duce la micșorarea tensiunii din timpul jocului. În unele culturi, verdele este asociat și cu prosperitatea.

Acestea sunt câteva dintre motivele pentru care verdele este culoarea folosită cel mai des la jocurile de masă din locații terestre și cazinouri online. În ultimii ani, situația pare să se schimbe. Tot mai multe cazinouri au încercat să vină și cu variante care ies în evidență, astfel că în mediile tradiționale mai pot fi găsite mese de culoare albastră, gri închis ori vișiniu.

În primul rând, scopul este unul de branding, deoarece cazinourile respective își doresc să iasă în evidență. Alte cazinouri au ales această soluție pentru că face diferența între tipurile de mese. În funcție de culoarea mesei, jucătorii își pot da seama ce mize minime se practică acolo.

Oricare ar fi culoarea mesei la care practici de casino, regula de aur este să fii echilibrat și să nu mizezi mai mult decât îți poți permite să pierzi. Pune accent pe distracție și pe experiența în sine. În acest domeniu nu ai cum să controlezi rezultatele oricât de sigur ai fi pe tine.

Foto: Canva

